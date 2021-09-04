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У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі

Новини Цензор.НЕТ Спорт

У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі

На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо збірна України вже здобула 98 медалей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного паралімпійського комітету України.

Зокрема, в 11-й день Паралімпіади скарбничку збірної поповнили: срібло - в активі веслярки Марини Мажули (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1), а також легкоатлетів Ігоря Цвєтова (біг на 200 метрів, T35) та Оксани Ботурчук (біг на 200 метрів , T12), бронзу виборов стрілець Василь Ковальчук (пневматична гвинтівка, мікст, 50 метрів, SH2).

Президент Володимир Зеленський привітав у твітері спортсменів, які стали призерами Паралімпіади 4 вересня.

Читайте також: Український плавець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

Зазначимо, що в неофіційному командному заліку українці п'яті і за якістю нагород, і за кількістю медалей. XVI літні Паралімпійські ігри завершаться 5 вересня.
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Топ коментарі
+21
Ну и кто инвалиды!? Они, или те что месяц назад с кацапами обнимаются и селфи делают !? В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 2133
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04.09.2021 21:08
+17
Дякуємо нашим героям !!!
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 7884
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04.09.2021 21:29
+15
100%. Тут пюди просто з фізичними вадами, а там реальні інваліди умствєнного труда...
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04.09.2021 21:26
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Ну и кто инвалиды!? Они, или те что месяц назад с кацапами обнимаются и селфи делают !? В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 2133
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04.09.2021 21:08 Відповісти
100%. Тут пюди просто з фізичними вадами, а там реальні інваліди умствєнного труда...
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04.09.2021 21:26 Відповісти
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 2903
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04.09.2021 23:10 Відповісти
В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 19 В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 6021
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04.09.2021 21:11 Відповісти
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 3833У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 2304 У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 819
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04.09.2021 21:24 Відповісти
Дякуємо нашим героям !!!
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 7884
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04.09.2021 21:29 Відповісти
Уже шестыми... Нидерланды обошли нас...
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04.09.2021 21:38 Відповісти
НЕЗУПИНЯЙТЕСЯ !!! У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 1348
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04.09.2021 21:53 Відповісти
І ЗЕ вже вже тут як тут. Ну як же без нього?
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04.09.2021 21:56 Відповісти
Молодці!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.09.2021 22:19 Відповісти
ВІТАЄМО !!!! і дякуємо за ваші здобутки !!!
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 1294
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04.09.2021 22:34 Відповісти
Пишаємося вами, наші герої!!! У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 7763 У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 1158 У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 1158
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04.09.2021 23:19 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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05.09.2021 09:38 Відповісти
 
 