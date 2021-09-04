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В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали

Новости Цензор.НЕТ Спорт

В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали

На XVI летних Паралимпийских играх в Токио сборная Украины уже завоевала 98 медалей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального паралимпийского комитета Украины.

В частности в 11 день Паралимпиады копилку сборной пополнили: серебро - в активе гребчихи Марины Мажуль (байдарка-одиночка, 200 метров, класс KL1), а также легкоатлетов Игоря Цветова (бег на 200 метров, T35) и Оксаны Ботурчук (бег на 200 метров, T12), бронзу завоевал стрелок Василий Ковальчук (пневматическая винтовка, микст, 50 метров, SH2).

Президент Владимир Зеленский поздравил в Twitter спортсменов, ставших призерами Паралимпиады 4 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Отметим, что в неофициальном командном зачете украинцы идут пятыми и по качеству наград, и по количеству медалей. XVI летние Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Ну и кто инвалиды!? Они, или те что месяц назад с кацапами обнимаются и селфи делают !? В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 2133
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04.09.2021 21:08
+17
Дякуємо нашим героям !!!
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 7884
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04.09.2021 21:29
+15
100%. Тут пюди просто з фізичними вадами, а там реальні інваліди умствєнного труда...
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04.09.2021 21:26
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Ну и кто инвалиды!? Они, или те что месяц назад с кацапами обнимаются и селфи делают !? В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 2133
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04.09.2021 21:08 Ответить
100%. Тут пюди просто з фізичними вадами, а там реальні інваліди умствєнного труда...
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04.09.2021 21:26 Ответить
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 2903
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04.09.2021 23:10 Ответить
В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 19 В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 6021
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04.09.2021 21:11 Ответить
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04.09.2021 21:24 Ответить
Дякуємо нашим героям !!!
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 7884
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04.09.2021 21:29 Ответить
Уже шестыми... Нидерланды обошли нас...
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04.09.2021 21:38 Ответить
НЕЗУПИНЯЙТЕСЯ !!! У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 1348
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04.09.2021 21:53 Ответить
І ЗЕ вже вже тут як тут. Ну як же без нього?
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04.09.2021 21:56 Ответить
Молодці!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.09.2021 22:19 Ответить
ВІТАЄМО !!!! і дякуємо за ваші здобутки !!!
У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 1294
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04.09.2021 22:34 Ответить
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04.09.2021 23:19 Ответить
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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05.09.2021 09:38 Ответить
 
 