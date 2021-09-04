Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією

Збірна України відіграла черговий відбірковий матч чемпіонату світу - проти команди Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зустріч відбувалась на НСК "Олімпійський" у Києві.

Відкрив рахунок Микола Шапаренко на 44-й хвилині.

На 49-й хвилині Ентоні Марсьяль зрівняв рахунок.

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