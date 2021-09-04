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Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Спорт

Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією

Збірна України відіграла черговий відбірковий матч чемпіонату світу - проти команди Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зустріч відбувалась на НСК "Олімпійський" у Києві.

Відкрив рахунок Микола Шапаренко на 44-й хвилині.

На 49-й хвилині Ентоні Марсьяль зрівняв рахунок.

Читайте також: Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022
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Топ коментарі
+34
Молитимусь за нього: водій волинської маршрутки не взяв грошей з АТОвця, попри відсутність посвідчення.
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04.09.2021 23:49
+25
Молодці!
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04.09.2021 23:49
+23
А ведь А.Петраков не даром Чемпионат Мира с молодежкой выиграл и прогресс на лицо !!! ....Отсутствие Малины и Зинченко пошло только в плюс!!! И понравилась его фраза нашим игрокам перед матчем - "..ну и что что это Франция!? ..ну и что что Чемпионы Мира !? они такие же футболисты как и Вы - только едят лягушек, а Вы - сало !!! непобедимых - НЕТ"
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04.09.2021 23:54
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А толку?
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04.09.2021 23:47 Відповісти
З тебе ніякого толку
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04.09.2021 23:50 Відповісти
Молодці!
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04.09.2021 23:49 Відповісти
+100%
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05.09.2021 00:08 Відповісти
Чергова "пабєда"...
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04.09.2021 23:49 Відповісти
********
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05.09.2021 06:07 Відповісти
Молитимусь за нього: водій волинської маршрутки не взяв грошей з АТОвця, попри відсутність посвідчення.
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04.09.2021 23:49 Відповісти
Есть люди и среди водителей. Хоть и мало....
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05.09.2021 07:22 Відповісти
Сфоткав особисто. Літо 17-го року. Миколаївщина.

Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією - Цензор.НЕТ 3651
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05.09.2021 17:35 Відповісти
заманали с этими ничьими....самая дружелюбная команда и не фартовая (по игре с казахами)
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04.09.2021 23:53 Відповісти
З Францією -ОК !
Але з Казахстаном ???
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05.09.2021 16:28 Відповісти
є світовий рекорд по нічиїм, 5 поспіль!
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04.09.2021 23:54 Відповісти
А ведь А.Петраков не даром Чемпионат Мира с молодежкой выиграл и прогресс на лицо !!! ....Отсутствие Малины и Зинченко пошло только в плюс!!! И понравилась его фраза нашим игрокам перед матчем - "..ну и что что это Франция!? ..ну и что что Чемпионы Мира !? они такие же футболисты как и Вы - только едят лягушек, а Вы - сало !!! непобедимых - НЕТ"
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04.09.2021 23:54 Відповісти
Сало-сила!!! Спорт-могила !!!))))
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04.09.2021 23:57 Відповісти
Лягушки - могила !!!)))
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05.09.2021 00:14 Відповісти
Вообще-то Петраков сказал ещё более гениальную фразу: они такие-же футболисты как и вы, только французы.
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05.09.2021 00:44 Відповісти
нічия з чемпіонами світу, не забувайте
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04.09.2021 23:55 Відповісти
Арменія на 1 місці в гр.J, Німеччина на 2, не забувайте
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04.09.2021 23:58 Відповісти
як ти вважаєш, завтра (нє, вже сьогодні) скільки там буде - 5:0,чи як?
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05.09.2021 00:32 Відповісти
ну я ж не Ванга, німці і 2-0 південній кореї програвали, а футбол така штука, досить неймовірна. Ось 5!!!!! нічиїх, такого взагалі нема, випадковість. Що наше життя - гра!
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05.09.2021 00:36 Відповісти
Это просто стечение обстоятельств. У них осталось 2 игры с Германией, выезды в Исландию и Румынию. Думаю и 1 очко в этих 4 играх будет для них за счастье.
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05.09.2021 00:32 Відповісти
Вопли диджея со стадиона в микрофон на пол Киева. Думал-выиграли,а оно-ничья. Чему радовался и орал? Тьфу,блеать.))
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04.09.2021 23:56 Відповісти
Большие молодцы!!!
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05.09.2021 00:01 Відповісти
Результат хороший. Якби не нічия з казахами.
Після 5-ти матчів 5 очок - не добрий результат.
Фіни нас обійшли через +1 по м*ячах.
І у наших суперників за 2-ге місце ігри в запасі.
Тому тепер треба вигризати кожен результат без варіантів.

Збірна французької Африки грала не по-чемпіонськи, грубий відбір, бе.
Суддя - не вразив, щоб не сказати інакше.

Шапаренко - мій улюбленець, відколи з*явився в Динамо. Мені неймовірно подобалося його довге волосся. Дуже раділа його голу ! Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією - Цензор.НЕТ 5103

Старалися хлопці.
Робіть, що хочете, але за 2-ме місце і вихід на стики - БИЙТЕСЯ і показуйте найкращий футбол та характер.
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05.09.2021 00:05 Відповісти
+1000%.
Приятно читать умные мысли, а не весь тот бред от псевдоболельщиков.
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05.09.2021 00:13 Відповісти
Дякую.
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05.09.2021 00:34 Відповісти
Мені неймовірно подобалося його довге волосся. Ви дійсно любите футбол))))
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05.09.2021 00:38 Відповісти
Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією - Цензор.НЕТ 1592 Ага.

Миколу за нього ганьбили, на жаль. ВболівальниКИ.

Футбол - не лише матчі, голи, картки.
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05.09.2021 00:58 Відповісти
тут дальше просто ванговать - абсолютно все следующие матчи Украина выиграет с разницей мячей не меньше 3 за игру
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05.09.2021 00:06 Відповісти
віра то велика сила, блажен хто вірує. Помолимось щоб пиво і тарань завжди були присутні в наших молитвах
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05.09.2021 00:31 Відповісти
Следующий матч с финами получается типа финала..
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05.09.2021 00:30 Відповісти
з Боснією також. Три фінали
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05.09.2021 00:33 Відповісти
хорошо хоть Караваеву дали отдохнуть ... Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією - Цензор.НЕТ 308 а то б он показал им кузькину мать..
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05.09.2021 01:01 Відповісти
С Францией такой результат, это более чем. Тут и спорить нечего...
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05.09.2021 01:22 Відповісти
Мудрика в збірну!!!
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05.09.2021 01:31 Відповісти
Дальше 3 финала, все 3 нужно выиграть, ну и болеем в среду за французов и ничью между Боснией и Казахстаном
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05.09.2021 02:44 Відповісти
Потом еще две игры на выбывание, если займут второе место, чтобы попасть в тройку лаки-лузеров.
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05.09.2021 13:19 Відповісти
Значит Украине нужно выиграть 5 игр подряд чтобы попасть на ЧМ.
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05.09.2021 13:29 Відповісти
і знову -все хорошо прекрасная маркіза. Нічого там нема доброго. Команда без паса. Як тільки тренер з Динамо, все. Прощай футбол. А наяву, якісь судороги. Пивзавод грає. Ну а забарний ого. Приклад того, як не треба грати. Завжди залишається за спиною нападника. Випустили українського Грізмана, не той. Ну а Ярмола .... Ні паса, як завжди. Ні витримати 30 хвилин. Нічого. Однак завжди в основі. А як було два роки назад, до того як брати не формували склад на кожен матч. Феєрія. А який був швидкий вихі з оборони, в останні 10 хвилин дотискали любу команду. Ярмоленко був на грані вильоту, а про Шапаренка з Буяльським ніхто не чув.
А тепер братам все вдалося. Прилаштували в команду весь персонал на зарплату, база в оренду. Все Динамо в збірній на зарплаті. Нахер їм гра. На хер їм шевченко, Ребров та інші тренери, які розбираються у футболі. Недавно розказували про пацана, супер таланта. І що, горе тренер ЮЗ, теж з дИнамо, прямо сказав, пацану -якщо не буде контракту з Динамо, забудь про збірну. Вимушений їхати на чужину туди, де розуміють футбол і вчать футболу.Три роки нормального футболу від збірної а далі - бродячий цирк від братів.
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05.09.2021 08:06 Відповісти
ви, вибачаюсь, дурник? ви гру вчора дивились? французам вчора повезло, що відскочили. Наші повинні були перемагати 2^1
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05.09.2021 11:43 Відповісти
а другий гол , вибачаюсь , коли мав бути ?
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05.09.2021 11:57 Відповісти
после углового
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05.09.2021 12:02 Відповісти
Да, и насчет Ярмолы. Единственный креативный, читающий игру. Настоящий лидер. Та что не тринди!
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05.09.2021 12:04 Відповісти
Ну тогда считай и первый тайм выход один на один Марсьяля , второй - дальний удар Рабьо Пятов отбил на угловой и атака Бензема и Диаби и удар в штангу...- 2 : 4 получается....
Но как бы то ни было, эту игру сборная Украины, определенно, может занести себе в актив.
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05.09.2021 12:24 Відповісти
в кацапів колись був пізахисник Мостовий Сашко. В юності в спартаку він від центра поля добігав до чужої штрафної і в нього язик відвалювався від "навантаження" і шо, коментатором зараз. В футболі проста істина- коли не можеш вийти з мячем віддай пас ближньому, який повинен відкритися для цього пасу. А Ярмола ніколи нікому пасу не віддасть. А чого його ставлять, бо в Англії правило, 50 процентів матчів за збірну, тоді будеш грати в Англії. А брити не виплатять грошей братам за Ярмолу без збірної. Все просто, і не потрібно бути косоглазим.
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05.09.2021 19:19 Відповісти
із запізненям відповідаю, у футболі дурники тільки серед футболістів, Шапаренко, Ярмола,Забарний , Бойко, Столярчук - ці кадри можуть грати тільки у братів. Як тренерами великий Трус серед воротарів Шовковський, півзахисник з півзаводу Маріуполя, "Мечта" 2019 року збірної розсипалась.
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05.09.2021 19:11 Відповісти
ну на счёт Реброва так себе , но а в общем всё правильно написали... То что молодёжь выиграла ЧМ не заслуга Петракова как тренера ...
знаю лично человека чей сын пытался попасть в школу Динамо , молодой талантище и прозвище дали соотв. "Мбапе" , на просмотре в двухсторонке с "профи" сразу 9 ! банок положил на базе... в в итоге приехали домой - хочешь в школу 10 косарей в год тренеру.. в итоге уехал в Польшу ...
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05.09.2021 11:55 Відповісти
правильно, коли я грав у юнацький футбол, їздили "по городах і весях" бувші динамівці (Мунтін,Трошкін і тд. ) і вимагали гроші за "реал". А в Дінамо зявилися Шовковський, Дмитрулін, горе захисник і Ващук т.д. тепер зявились пятірка розкаряк з Динамо.тренером сліпий воротар Шовковський , а шо такоє,ми "залишили слід у футбол"і (всі хто не в Динамо, не вміють грати) і тренером вже є чувак, який рахує "моменти" а не голи. Його прески вже показують, що він далекий від Саутгейта. Маліновського хоче звільнити, хоча це єдиний півзахисник, який "заряжений на удар-гол", ценртбека із Радомишля теж хоче звільнити із збірної, а проривного лівого захисника із Динамо відправити в команду "Півзаводу". Як "спрашивали с Остапа, когда он входил в город Черноморск со сторини Херсона, ей ти деньги давай. Всім стало я сно, коли старий прохіндей Кварц роздавав інтервю про тренера збірної.
і аправильно говорить Лаур, в українському футболі лютують "бесеребніки"
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05.09.2021 18:41 Відповісти
А что новый тренер? С Францией ничья - да, но так и с Шевченко Украина сыграла с французами вничью, да еще на их поле. И с казахами ничья, что с Шевченко, что с новым тренером. Ничьи не поражения, но нужны победы. Послезавтра нас и Босния может обойти, если выиграет у казахов, и будем с 0 в графе поражений после 5 туров на 4 месте. Но согласен, что не стоит возлагать завышенных ожиданий на нового тренера, когда он приходит в команду посередине переправы. Лучше бы оставили Шевченко до конца отбора, а нового тренера брали по результатам отбора уже на перспективу, не меняя "коней на переправе".
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05.09.2021 10:10 Відповісти
Немає РЕЗУЛЬТАТУ. Бо немає ні команди, ні тренерів. Великий Лобановський розігнав би цю шоблу бездарів і забув. РЕЗУЛЬТАТ- 5 очок у п"яти іграх. А усе решту, накшталт - "а як грали!", "мужньо боролись", "стояли насмерть", верещання на весь Київ, "клоун поздоровив" - нагадує ситуацію, коли старикан нашіптує молодиці, що висячий краще за стоячий.... Дійшло навіть до захоплення "довгим волоссям" (добре, що ще "господарство" не вивалилося з трусів - ото смакували б...).
Після Великого Лобановського в Україні футболу немає і не буде. Лобановські народжуються раз в епоху.
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05.09.2021 11:10 Відповісти
на такие комментарии хочется написать, как вы уху еете, когда Украина выйдет из группы с первого места)
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05.09.2021 11:45 Відповісти
віталій. В 1987 році дивився в Луганську матч УЕФА Спартак Бремен(Вердер0 воротарем в Бремені був 17 річний КАН, бремен програв 1 4, коментатор Маслаченко в.... ся на рухунок КАНА, стільки голів пропустити, і від такої команди - це моральний шок для юного кіпера І шо ? Олівер став знаменитим воротарем (в повторі Вердер виграв 6-2) А Динамо як не грало так і грати не буде, недарма брати перевели їх на "ставку" в збірну.
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05.09.2021 18:55 Відповісти
Лобан шукав футболісті а не дамських угодників
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05.09.2021 18:46 Відповісти
Пофіг на цю збірну, а після олімпіади і на весь український спорт. Ігорю Цвєтову - повага. На всіх могучіх любителів бабла, басти, моргерштерна, "спортавнєпалітікі" і себе "любимих" на фотці чи на п'єдесталі - байдуже. Будуть нормальні люди - буду вболівати незалежно від результату. Те, що такі люди є, показала параолімпіада.
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05.09.2021 11:11 Відповісти
я хочу сказати на рахунок моргенштерна. По мордасах вилитий казах. А призвіще переводить з німецької -вранішня зірка
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05.09.2021 22:00 Відповісти
 
 