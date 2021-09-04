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Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією
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Збірна України відіграла черговий відбірковий матч чемпіонату світу - проти команди Франції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зустріч відбувалась на НСК "Олімпійський" у Києві.
Відкрив рахунок Микола Шапаренко на 44-й хвилині.
На 49-й хвилині Ентоні Марсьяль зрівняв рахунок.
Топ коментарі
+34 Rino Onix
показати весь коментар04.09.2021 23:49
+25 Дмитро Хлопченко ae9eba52
показати весь коментар04.09.2021 23:49
+23 Игорь Монахов
показати весь коментар04.09.2021 23:54
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Будь ласка, зачекайте...
Але з Казахстаном ???
Після 5-ти матчів 5 очок - не добрий результат.
Фіни нас обійшли через +1 по м*ячах.
І у наших суперників за 2-ге місце ігри в запасі.
Тому тепер треба вигризати кожен результат без варіантів.
Збірна французької Африки грала не по-чемпіонськи, грубий відбір, бе.
Суддя - не вразив, щоб не сказати інакше.
Шапаренко - мій улюбленець, відколи з*явився в Динамо. Мені неймовірно подобалося його довге волосся. Дуже раділа його голу !
Старалися хлопці.
Робіть, що хочете, але за 2-ме місце і вихід на стики - БИЙТЕСЯ і показуйте найкращий футбол та характер.
Приятно читать умные мысли, а не весь тот бред от псевдоболельщиков.
Миколу за нього ганьбили, на жаль. ВболівальниКИ.
Футбол - не лише матчі, голи, картки.
А тепер братам все вдалося. Прилаштували в команду весь персонал на зарплату, база в оренду. Все Динамо в збірній на зарплаті. Нахер їм гра. На хер їм шевченко, Ребров та інші тренери, які розбираються у футболі. Недавно розказували про пацана, супер таланта. І що, горе тренер ЮЗ, теж з дИнамо, прямо сказав, пацану -якщо не буде контракту з Динамо, забудь про збірну. Вимушений їхати на чужину туди, де розуміють футбол і вчать футболу.Три роки нормального футболу від збірної а далі - бродячий цирк від братів.
Но как бы то ни было, эту игру сборная Украины, определенно, может занести себе в актив.
знаю лично человека чей сын пытался попасть в школу Динамо , молодой талантище и прозвище дали соотв. "Мбапе" , на просмотре в двухсторонке с "профи" сразу 9 ! банок положил на базе... в в итоге приехали домой - хочешь в школу 10 косарей в год тренеру.. в итоге уехал в Польшу ...
і аправильно говорить Лаур, в українському футболі лютують "бесеребніки"
Після Великого Лобановського в Україні футболу немає і не буде. Лобановські народжуються раз в епоху.