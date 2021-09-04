РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4098 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиСпорт
15 412 56
Киев (24528) сборная по футболу (284) Франция (3073) ЧМ (67)

Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина сыграла вничью с Францией

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Спорт

Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина сыграла вничью с Францией

Сборная Украины отыграла очередной отборочный матч чемпионата мира - против команды Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Открыл счет Николай Шапаренко на 44-й минуте.

На 49-й минуте Энтони Марсьяль сравнял счет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины не смогла обыграть команду Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+34
Молитимусь за нього: водій волинської маршрутки не взяв грошей з АТОвця, попри відсутність посвідчення.
показать весь комментарий
04.09.2021 23:49
+25
Молодці!
показать весь комментарий
04.09.2021 23:49
+23
А ведь А.Петраков не даром Чемпионат Мира с молодежкой выиграл и прогресс на лицо !!! ....Отсутствие Малины и Зинченко пошло только в плюс!!! И понравилась его фраза нашим игрокам перед матчем - "..ну и что что это Франция!? ..ну и что что Чемпионы Мира !? они такие же футболисты как и Вы - только едят лягушек, а Вы - сало !!! непобедимых - НЕТ"
показать весь комментарий
04.09.2021 23:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А толку?
показать весь комментарий
04.09.2021 23:47 Ответить
З тебе ніякого толку
показать весь комментарий
04.09.2021 23:50 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
04.09.2021 23:49 Ответить
+100%
показать весь комментарий
05.09.2021 00:08 Ответить
Чергова "пабєда"...
показать весь комментарий
04.09.2021 23:49 Ответить
********
показать весь комментарий
05.09.2021 06:07 Ответить
Молитимусь за нього: водій волинської маршрутки не взяв грошей з АТОвця, попри відсутність посвідчення.
показать весь комментарий
04.09.2021 23:49 Ответить
Есть люди и среди водителей. Хоть и мало....
показать весь комментарий
05.09.2021 07:22 Ответить
Сфоткав особисто. Літо 17-го року. Миколаївщина.

Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією - Цензор.НЕТ 3651
показать весь комментарий
05.09.2021 17:35 Ответить
заманали с этими ничьими....самая дружелюбная команда и не фартовая (по игре с казахами)
показать весь комментарий
04.09.2021 23:53 Ответить
З Францією -ОК !
Але з Казахстаном ???
показать весь комментарий
05.09.2021 16:28 Ответить
є світовий рекорд по нічиїм, 5 поспіль!
показать весь комментарий
04.09.2021 23:54 Ответить
А ведь А.Петраков не даром Чемпионат Мира с молодежкой выиграл и прогресс на лицо !!! ....Отсутствие Малины и Зинченко пошло только в плюс!!! И понравилась его фраза нашим игрокам перед матчем - "..ну и что что это Франция!? ..ну и что что Чемпионы Мира !? они такие же футболисты как и Вы - только едят лягушек, а Вы - сало !!! непобедимых - НЕТ"
показать весь комментарий
04.09.2021 23:54 Ответить
Сало-сила!!! Спорт-могила !!!))))
показать весь комментарий
04.09.2021 23:57 Ответить
Лягушки - могила !!!)))
показать весь комментарий
05.09.2021 00:14 Ответить
Вообще-то Петраков сказал ещё более гениальную фразу: они такие-же футболисты как и вы, только французы.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:44 Ответить
нічия з чемпіонами світу, не забувайте
показать весь комментарий
04.09.2021 23:55 Ответить
Арменія на 1 місці в гр.J, Німеччина на 2, не забувайте
показать весь комментарий
04.09.2021 23:58 Ответить
як ти вважаєш, завтра (нє, вже сьогодні) скільки там буде - 5:0,чи як?
показать весь комментарий
05.09.2021 00:32 Ответить
ну я ж не Ванга, німці і 2-0 південній кореї програвали, а футбол така штука, досить неймовірна. Ось 5!!!!! нічиїх, такого взагалі нема, випадковість. Що наше життя - гра!
показать весь комментарий
05.09.2021 00:36 Ответить
Это просто стечение обстоятельств. У них осталось 2 игры с Германией, выезды в Исландию и Румынию. Думаю и 1 очко в этих 4 играх будет для них за счастье.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:32 Ответить
Вопли диджея со стадиона в микрофон на пол Киева. Думал-выиграли,а оно-ничья. Чему радовался и орал? Тьфу,блеать.))
показать весь комментарий
04.09.2021 23:56 Ответить
Большие молодцы!!!
показать весь комментарий
05.09.2021 00:01 Ответить
Результат хороший. Якби не нічия з казахами.
Після 5-ти матчів 5 очок - не добрий результат.
Фіни нас обійшли через +1 по м*ячах.
І у наших суперників за 2-ге місце ігри в запасі.
Тому тепер треба вигризати кожен результат без варіантів.

Збірна французької Африки грала не по-чемпіонськи, грубий відбір, бе.
Суддя - не вразив, щоб не сказати інакше.

Шапаренко - мій улюбленець, відколи з*явився в Динамо. Мені неймовірно подобалося його довге волосся. Дуже раділа його голу ! Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією - Цензор.НЕТ 5103

Старалися хлопці.
Робіть, що хочете, але за 2-ме місце і вихід на стики - БИЙТЕСЯ і показуйте найкращий футбол та характер.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:05 Ответить
+1000%.
Приятно читать умные мысли, а не весь тот бред от псевдоболельщиков.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:13 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:34 Ответить
Мені неймовірно подобалося його довге волосся. Ви дійсно любите футбол))))
показать весь комментарий
05.09.2021 00:38 Ответить
Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією - Цензор.НЕТ 1592 Ага.

Миколу за нього ганьбили, на жаль. ВболівальниКИ.

Футбол - не лише матчі, голи, картки.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:58 Ответить
тут дальше просто ванговать - абсолютно все следующие матчи Украина выиграет с разницей мячей не меньше 3 за игру
показать весь комментарий
05.09.2021 00:06 Ответить
віра то велика сила, блажен хто вірує. Помолимось щоб пиво і тарань завжди були присутні в наших молитвах
показать весь комментарий
05.09.2021 00:31 Ответить
Следующий матч с финами получается типа финала..
показать весь комментарий
05.09.2021 00:30 Ответить
з Боснією також. Три фінали
показать весь комментарий
05.09.2021 00:33 Ответить
хорошо хоть Караваеву дали отдохнуть ... Відбір на ЧС-2022 із футболу: Україна зіграла внічию із Францією - Цензор.НЕТ 308 а то б он показал им кузькину мать..
показать весь комментарий
05.09.2021 01:01 Ответить
С Францией такой результат, это более чем. Тут и спорить нечего...
показать весь комментарий
05.09.2021 01:22 Ответить
Мудрика в збірну!!!
показать весь комментарий
05.09.2021 01:31 Ответить
Дальше 3 финала, все 3 нужно выиграть, ну и болеем в среду за французов и ничью между Боснией и Казахстаном
показать весь комментарий
05.09.2021 02:44 Ответить
Потом еще две игры на выбывание, если займут второе место, чтобы попасть в тройку лаки-лузеров.
показать весь комментарий
05.09.2021 13:19 Ответить
Значит Украине нужно выиграть 5 игр подряд чтобы попасть на ЧМ.
показать весь комментарий
05.09.2021 13:29 Ответить
і знову -все хорошо прекрасная маркіза. Нічого там нема доброго. Команда без паса. Як тільки тренер з Динамо, все. Прощай футбол. А наяву, якісь судороги. Пивзавод грає. Ну а забарний ого. Приклад того, як не треба грати. Завжди залишається за спиною нападника. Випустили українського Грізмана, не той. Ну а Ярмола .... Ні паса, як завжди. Ні витримати 30 хвилин. Нічого. Однак завжди в основі. А як було два роки назад, до того як брати не формували склад на кожен матч. Феєрія. А який був швидкий вихі з оборони, в останні 10 хвилин дотискали любу команду. Ярмоленко був на грані вильоту, а про Шапаренка з Буяльським ніхто не чув.
А тепер братам все вдалося. Прилаштували в команду весь персонал на зарплату, база в оренду. Все Динамо в збірній на зарплаті. Нахер їм гра. На хер їм шевченко, Ребров та інші тренери, які розбираються у футболі. Недавно розказували про пацана, супер таланта. І що, горе тренер ЮЗ, теж з дИнамо, прямо сказав, пацану -якщо не буде контракту з Динамо, забудь про збірну. Вимушений їхати на чужину туди, де розуміють футбол і вчать футболу.Три роки нормального футболу від збірної а далі - бродячий цирк від братів.
показать весь комментарий
05.09.2021 08:06 Ответить
ви, вибачаюсь, дурник? ви гру вчора дивились? французам вчора повезло, що відскочили. Наші повинні були перемагати 2^1
показать весь комментарий
05.09.2021 11:43 Ответить
а другий гол , вибачаюсь , коли мав бути ?
показать весь комментарий
05.09.2021 11:57 Ответить
после углового
показать весь комментарий
05.09.2021 12:02 Ответить
Да, и насчет Ярмолы. Единственный креативный, читающий игру. Настоящий лидер. Та что не тринди!
показать весь комментарий
05.09.2021 12:04 Ответить
Ну тогда считай и первый тайм выход один на один Марсьяля , второй - дальний удар Рабьо Пятов отбил на угловой и атака Бензема и Диаби и удар в штангу...- 2 : 4 получается....
Но как бы то ни было, эту игру сборная Украины, определенно, может занести себе в актив.
показать весь комментарий
05.09.2021 12:24 Ответить
в кацапів колись був пізахисник Мостовий Сашко. В юності в спартаку він від центра поля добігав до чужої штрафної і в нього язик відвалювався від "навантаження" і шо, коментатором зараз. В футболі проста істина- коли не можеш вийти з мячем віддай пас ближньому, який повинен відкритися для цього пасу. А Ярмола ніколи нікому пасу не віддасть. А чого його ставлять, бо в Англії правило, 50 процентів матчів за збірну, тоді будеш грати в Англії. А брити не виплатять грошей братам за Ярмолу без збірної. Все просто, і не потрібно бути косоглазим.
показать весь комментарий
05.09.2021 19:19 Ответить
із запізненям відповідаю, у футболі дурники тільки серед футболістів, Шапаренко, Ярмола,Забарний , Бойко, Столярчук - ці кадри можуть грати тільки у братів. Як тренерами великий Трус серед воротарів Шовковський, півзахисник з півзаводу Маріуполя, "Мечта" 2019 року збірної розсипалась.
показать весь комментарий
05.09.2021 19:11 Ответить
ну на счёт Реброва так себе , но а в общем всё правильно написали... То что молодёжь выиграла ЧМ не заслуга Петракова как тренера ...
знаю лично человека чей сын пытался попасть в школу Динамо , молодой талантище и прозвище дали соотв. "Мбапе" , на просмотре в двухсторонке с "профи" сразу 9 ! банок положил на базе... в в итоге приехали домой - хочешь в школу 10 косарей в год тренеру.. в итоге уехал в Польшу ...
показать весь комментарий
05.09.2021 11:55 Ответить
правильно, коли я грав у юнацький футбол, їздили "по городах і весях" бувші динамівці (Мунтін,Трошкін і тд. ) і вимагали гроші за "реал". А в Дінамо зявилися Шовковський, Дмитрулін, горе захисник і Ващук т.д. тепер зявились пятірка розкаряк з Динамо.тренером сліпий воротар Шовковський , а шо такоє,ми "залишили слід у футбол"і (всі хто не в Динамо, не вміють грати) і тренером вже є чувак, який рахує "моменти" а не голи. Його прески вже показують, що він далекий від Саутгейта. Маліновського хоче звільнити, хоча це єдиний півзахисник, який "заряжений на удар-гол", ценртбека із Радомишля теж хоче звільнити із збірної, а проривного лівого захисника із Динамо відправити в команду "Півзаводу". Як "спрашивали с Остапа, когда он входил в город Черноморск со сторини Херсона, ей ти деньги давай. Всім стало я сно, коли старий прохіндей Кварц роздавав інтервю про тренера збірної.
і аправильно говорить Лаур, в українському футболі лютують "бесеребніки"
показать весь комментарий
05.09.2021 18:41 Ответить
А что новый тренер? С Францией ничья - да, но так и с Шевченко Украина сыграла с французами вничью, да еще на их поле. И с казахами ничья, что с Шевченко, что с новым тренером. Ничьи не поражения, но нужны победы. Послезавтра нас и Босния может обойти, если выиграет у казахов, и будем с 0 в графе поражений после 5 туров на 4 месте. Но согласен, что не стоит возлагать завышенных ожиданий на нового тренера, когда он приходит в команду посередине переправы. Лучше бы оставили Шевченко до конца отбора, а нового тренера брали по результатам отбора уже на перспективу, не меняя "коней на переправе".
показать весь комментарий
05.09.2021 10:10 Ответить
Немає РЕЗУЛЬТАТУ. Бо немає ні команди, ні тренерів. Великий Лобановський розігнав би цю шоблу бездарів і забув. РЕЗУЛЬТАТ- 5 очок у п"яти іграх. А усе решту, накшталт - "а як грали!", "мужньо боролись", "стояли насмерть", верещання на весь Київ, "клоун поздоровив" - нагадує ситуацію, коли старикан нашіптує молодиці, що висячий краще за стоячий.... Дійшло навіть до захоплення "довгим волоссям" (добре, що ще "господарство" не вивалилося з трусів - ото смакували б...).
Після Великого Лобановського в Україні футболу немає і не буде. Лобановські народжуються раз в епоху.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:10 Ответить
на такие комментарии хочется написать, как вы уху еете, когда Украина выйдет из группы с первого места)
показать весь комментарий
05.09.2021 11:45 Ответить
віталій. В 1987 році дивився в Луганську матч УЕФА Спартак Бремен(Вердер0 воротарем в Бремені був 17 річний КАН, бремен програв 1 4, коментатор Маслаченко в.... ся на рухунок КАНА, стільки голів пропустити, і від такої команди - це моральний шок для юного кіпера І шо ? Олівер став знаменитим воротарем (в повторі Вердер виграв 6-2) А Динамо як не грало так і грати не буде, недарма брати перевели їх на "ставку" в збірну.
показать весь комментарий
05.09.2021 18:55 Ответить
Лобан шукав футболісті а не дамських угодників
показать весь комментарий
05.09.2021 18:46 Ответить
Пофіг на цю збірну, а після олімпіади і на весь український спорт. Ігорю Цвєтову - повага. На всіх могучіх любителів бабла, басти, моргерштерна, "спортавнєпалітікі" і себе "любимих" на фотці чи на п'єдесталі - байдуже. Будуть нормальні люди - буду вболівати незалежно від результату. Те, що такі люди є, показала параолімпіада.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:11 Ответить
я хочу сказати на рахунок моргенштерна. По мордасах вилитий казах. А призвіще переводить з німецької -вранішня зірка
показать весь комментарий
05.09.2021 22:00 Ответить
 
 