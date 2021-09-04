Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина сыграла вничью с Францией

Сборная Украины отыграла очередной отборочный матч чемпионата мира - против команды Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча проходила на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Открыл счет Николай Шапаренко на 44-й минуте.

На 49-й минуте Энтони Марсьяль сравнял счет.

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