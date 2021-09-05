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Паралімпіада (159) Токіо (52)

Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо

Збірна України завершила виступи на літній Паралімпіаді-2020 на Токіо (Японія), отримавши 98 медалей. Українці брали участь в 15 видах спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомляється, всього за 12 днів в Токіо розіграні 539 комплектів нагород, на подіум піднімалися спортсмени з 86 різних країн світу. Це не рекордна кількість розіграних медалей (в Сіднеї було 550 комплектів нагород), але рекордну кількість країн завершили Паралімпіаду з медалями.

Збірна України за час виступів у Токіо отримала 98 медалей - 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Українці виступали в 15 видах спорту, в 10 з них змогли отримати нагороди.

Найбільше медалей Україна отримала в категорії плавання - 43 медалі (14 + 18 + 11), а на другому місці легка атлетика - 24 (6 + 15 + 3). Водночас в стрільбі українці розділили перше місце з Китаєм за кількістю медалей - шість.

За загальною кількістю нагород Україна замкнула топ-5 і показала другий кращий результат. А ось в медальному заліку Україна закінчила виступ на шостому місці, отримавши 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей.

Крім України, в топ-10 медального заліку Паралімпіади-2020 увійшли Китай (96 золотих, 60 срібних і 51 бронзова медалі), Велика Британія (41 золота, 38 срібних і 45 бронзових), США (37 золотих, 36 срібних і 31 бронзова), ПКР (36 золотих, 33 срібних і 49 бронзових), Нідерланди (25 золотих, 17 срібних і 17 бронзових), Бразилія (20 золотих, 20 срібних і 30 бронзових), Австралія (21 золотих, 29 срібних і 36 бронзових), Італія ( 14 золотих, 29 срібних і 36 бронзових) і Азербайджан (14 золотих, 1 срібна і 4 бронзових медалей).

Також читайте: У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі

Для збірної України - це друга найбільш результативна Паралімпіада за кількістю медалей, але вперше з 2004 року українська збірна випала з топ-4 медального заліку. Останній раз саме на шостому місці українці фінішували в Афінах в 2004 році.

У Токіо 2020 Україна встановила рекорд із срібних медалей і повторила результат Пекіна і Афін за кількістю золотих нагород.

23 українських атлети отримали більше однієї нагороди за весь час. Лідерами за кількістю завойованих медалей стали плавці, а Максим Крипак навіть здобув перемогу в "особистому медальному заліку", отримавши 7 медалей. Також шість медалей у Андрія Трусова, 5 медалей у Єлизавети Мерешко, 3 медалі у Дениса Остапченка.
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Топ коментарі
+31
Молодцы, респект спортсменам. Тот самый случай, когда люди с ограниченными возможностями показывают волю к победе и результаты значительно выше, нежели чем все остальные, да и понимание присутствует фоточки с неадекватными соседями не постить, так по-приколу
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05.09.2021 11:03
+22
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3271
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05.09.2021 11:00
+16
ВІТАЕМО !!!! і дякуємо за Перемоги кожному !
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 762

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05.09.2021 11:06
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Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3271
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05.09.2021 11:00 Відповісти
Молодцы, респект спортсменам. Тот самый случай, когда люди с ограниченными возможностями показывают волю к победе и результаты значительно выше, нежели чем все остальные, да и понимание присутствует фоточки с неадекватными соседями не постить, так по-приколу
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05.09.2021 11:03 Відповісти
ПаРашенці не увійшли в десятку кращих?
Скабєєва про це їм не розкаже, буде ще голосніше верещати про "жахи" в Україні.
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05.09.2021 11:05 Відповісти
Четвертые) Они же без флага и гимна, ПКР подписаны)
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05.09.2021 11:08 Відповісти
Скабєєва все одно буде верещати... )
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05.09.2021 11:13 Відповісти
і не сумнівайтеся))) ще й як)))
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05.09.2021 11:17 Відповісти
Еще бы))) "****************" их с третьего места подвинули)))
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05.09.2021 12:00 Відповісти
Я сперва подумал, что это Ю.Корея, недопереведенная с Украинского...
Вот сволочье, и тут дурят!
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05.09.2021 11:26 Відповісти
нажаль ввійшли - ПКР - ото рашка...
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05.09.2021 11:09 Відповісти
ВІТАЕМО !!!! і дякуємо за Перемоги кожному !
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 762

.
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05.09.2021 11:06 Відповісти
А еще вчера рашики были на третьем месте) И тут их американцы "подвинули")
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05.09.2021 11:07 Відповісти
Ядже я говорив,що тільки інваліди зможуть підняти Україну.ВІТАЮ переможців.А всі ,,спортсмени,,тільки чекають хто та скільки на них вкладе грошей та які премії їм нададуть.Та всі свої невдачі будуть звинувачувати у недофінансованню а не у своєму дистрофізмі.
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05.09.2021 11:19 Відповісти
"... у своєму дистрофізмі."

Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 5810 фигасебе дистрофики...
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05.09.2021 11:23 Відповісти
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 2185
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05.09.2021 11:24 Відповісти
BBC подсчитало, что если делить количество медалей на ВВП на душу населения, то Украина заняла в Токио четвертое место.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58143550

Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3391
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05.09.2021 11:28 Відповісти
это по результатам олимпиады 2020
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05.09.2021 15:17 Відповісти
Наші вітанняя, нашим Героям !!!
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4509
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05.09.2021 11:29 Відповісти
я не цей клич реагую рідко, бо усілякі пройдисвіти вже давно його почали вигукувати...
Проте, в цьому випадку, відповідаю -- Слава!!!!
Цікаво чи буде коментар ОП, щодо їх "плідного" сприяння?...
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05.09.2021 19:30 Відповісти
і хай спортсмени, якщо випадково читають, та притримують аполітичності своїх поглядів, то перепрошую, але їх здобутками таки скористаються кому треба.... за для піару, бо нехай може там країна роками не долучалася до цих спортивних програм, але щоб там Зеленський чому посприяв... Спортсмен? показових підтягувань на брусях у дворі? Та це школота а не спортивні досягнення...
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05.09.2021 19:36 Відповісти
пипец Голландия своей 1 медалью всю малину испортила .Наши больше медалей выиграли чем они
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05.09.2021 11:39 Відповісти
...почти в два раза. Жаль, но все равно заслужили уважение, в отличие от спортсменов с ограниченными возможностями совести.
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05.09.2021 12:38 Відповісти
Так и знал, что голландцы обгонят на 1 золотую при значительно меньшем количестве медалей

Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 804
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05.09.2021 11:43 Відповісти
Двояке відчуття. Гордість за наших спортсменів-паралімпійців і сум. Сум за 99 відсотків інших неповносправних, про яких держава не згадує не те, що раз на 4 роки, а й взагалі. Тут потрібно розуміти, що більшість неповносправних українців не мають жодного доступу до занять спортом у спеціалізованих і адаптованих секціях і спортзалах. Ба більше не мають можливості повсюдно користуватися навіть такими елементарними пандусами. Тому гордитися тим, що один відсоток українців, які тих, чи інших причин стали неповноспавними, має можливість почувати себе комусь потрібними, вважаю аморальним.
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05.09.2021 11:51 Відповісти
між іншим Марина Порошенко цим питанням опікувалася... щоправда цього замало бо потрібно законодавжо всіх зумовити до солідарності як вже в нас такий егоїстичний нарід... виявляється...
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05.09.2021 19:32 Відповісти
Все отлично. Не хватило ( к сожалению) 1 золотой медали до 5 го места ( хотя по общему количеству медалей мы это явно заслужили) и не хватили 2 х медалей до "сотни" и с этим показателем войти в историю. Ну что б вообще сделать триумф для Украины. Из + хочется отметить что США все таки " опустило" Мордор на 4 место, за счет количества золотых наград, молодцы.
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05.09.2021 11:53 Відповісти
Уже вошли в историю.
В Рио-2016 было 117 медалей.
Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3392
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05.09.2021 12:08 Відповісти
Цікаво, а чим НЕОФІЦІЙНИЙ рейтинг за якістю медалей (де Україна посіла шосте місце) кращий за такий самий НЕОФІЦІЙНИЙ рейтинг за простою кількістю медалей (де Україна п'ята)?
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05.09.2021 12:02 Відповісти
В большинстве - ничем, но бывают случаи:
Азербайджан (14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медалей)
Кучность какая Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3342
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05.09.2021 12:12 Відповісти
Вова Зеленский - для украинских параолимпйцев - зеленый свет!
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05.09.2021 12:26 Відповісти
Вот смотрю и думаю,сколько ,,шума,, вокруг украинских инвалидов.Но никаках достопримечательостей вокруг кацапских.А что в мокшандии все здоровые?Или убогих как всегда отправляют за стопервый километр?
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05.09.2021 13:35 Відповісти
24+47+37 (98) ???? = 108 Цензор та УП не поширюйте неосвіченість
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05.09.2021 14:35 Відповісти
24+47+27=98 Це правдивий результат. Виправте, будь ласка.
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05.09.2021 14:43 Відповісти
 
 