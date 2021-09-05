РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16411 посетитель онлайн
Новости Спорт
12 919 32
Паралимпиада (248) Токио (63)

Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио

Сборная Украины завершила выступления на летней Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония), получив 98 медалей. Украинцы участвовали в 15 видах спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Как сообщается, всего за 12 дней в Токио разыграны 539 комплектов наград, на подиум поднимались спортсмены из 86 разных стран мира. Это не рекордное количество разыгранных медалей (в Сиднее было 550 комплектов наград), но рекордное количество стран завершили Паралимпиаду с медалями.

Сборная Украины за время выступлений в Токио получила 98 медалей - 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украинцы выступали в 15 видах спорта, в 10 из них смогли получить награды.

Больше всего медалей Украина получила в категории плавание - 43 медали (14+18+11), а на втором месте легкая атлетика - 24 (6+15+3). В то же время в стрельбе украинцы разделили первое место с Китаем по количеству медалей - шесть.

По общему количеству наград Украина замкнула топ-5 и показала второй лучший результат. А вот в медальном зачете Украина закончила выступление на шестом месте, получив 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей.

Кроме Украины, в топ-10 медального зачета Паралимпиады-2020 вошли Китай (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медали), Великобритания (41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых), США (37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая), ПКР (36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых), Нидерланды (25 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых), Бразилия (20 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых), Австралия (21 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых), Италия (14 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых) и Азербайджан (14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медалей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали

Для сборной Украины - это вторая самая результативная Паралимпиада по количеству медалей, но впервые с 2004 года украинская сборная выпала из топ-4 медального зачета. Последний раз именно на шестом месте украинцы финишировали в Афинах в 2004 году.

В Токио 2020 Украина установила рекорд по серебряным медалям и повторила результат Пекина и Афин по количеству золотых наград.

23 украинских атлета получили больше одной награды за все время. Лидерами по количеству завоеванных медалей стали пловцы, а Максим Крипак даже одержал победу в "личном медальном зачете", получив 7 медалей. Также шесть медалей у Андрея Трусова, 5 медалей у Елизаветы Мерешко, 3 медали у Дениса Остапченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Молодцы, респект спортсменам. Тот самый случай, когда люди с ограниченными возможностями показывают волю к победе и результаты значительно выше, нежели чем все остальные, да и понимание присутствует фоточки с неадекватными соседями не постить, так по-приколу
показать весь комментарий
05.09.2021 11:03
+22
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3271
показать весь комментарий
05.09.2021 11:00
+16
ВІТАЕМО !!!! і дякуємо за Перемоги кожному !
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 762

.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3271
показать весь комментарий
05.09.2021 11:00 Ответить
Молодцы, респект спортсменам. Тот самый случай, когда люди с ограниченными возможностями показывают волю к победе и результаты значительно выше, нежели чем все остальные, да и понимание присутствует фоточки с неадекватными соседями не постить, так по-приколу
показать весь комментарий
05.09.2021 11:03 Ответить
ПаРашенці не увійшли в десятку кращих?
Скабєєва про це їм не розкаже, буде ще голосніше верещати про "жахи" в Україні.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:05 Ответить
Четвертые) Они же без флага и гимна, ПКР подписаны)
показать весь комментарий
05.09.2021 11:08 Ответить
Скабєєва все одно буде верещати... )
показать весь комментарий
05.09.2021 11:13 Ответить
і не сумнівайтеся))) ще й як)))
показать весь комментарий
05.09.2021 11:17 Ответить
Еще бы))) "****************" их с третьего места подвинули)))
показать весь комментарий
05.09.2021 12:00 Ответить
Я сперва подумал, что это Ю.Корея, недопереведенная с Украинского...
Вот сволочье, и тут дурят!
показать весь комментарий
05.09.2021 11:26 Ответить
нажаль ввійшли - ПКР - ото рашка...
показать весь комментарий
05.09.2021 11:09 Ответить
ВІТАЕМО !!!! і дякуємо за Перемоги кожному !
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 762

.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:06 Ответить
А еще вчера рашики были на третьем месте) И тут их американцы "подвинули")
показать весь комментарий
05.09.2021 11:07 Ответить
Ядже я говорив,що тільки інваліди зможуть підняти Україну.ВІТАЮ переможців.А всі ,,спортсмени,,тільки чекають хто та скільки на них вкладе грошей та які премії їм нададуть.Та всі свої невдачі будуть звинувачувати у недофінансованню а не у своєму дистрофізмі.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:19 Ответить
"... у своєму дистрофізмі."

Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 5810 фигасебе дистрофики...
показать весь комментарий
05.09.2021 11:23 Ответить
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 2185
показать весь комментарий
05.09.2021 11:24 Ответить
BBC подсчитало, что если делить количество медалей на ВВП на душу населения, то Украина заняла в Токио четвертое место.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58143550

Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3391
показать весь комментарий
05.09.2021 11:28 Ответить
это по результатам олимпиады 2020
показать весь комментарий
05.09.2021 15:17 Ответить
Наші вітанняя, нашим Героям !!!
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4509
показать весь комментарий
05.09.2021 11:29 Ответить
я не цей клич реагую рідко, бо усілякі пройдисвіти вже давно його почали вигукувати...
Проте, в цьому випадку, відповідаю -- Слава!!!!
Цікаво чи буде коментар ОП, щодо їх "плідного" сприяння?...
показать весь комментарий
05.09.2021 19:30 Ответить
і хай спортсмени, якщо випадково читають, та притримують аполітичності своїх поглядів, то перепрошую, але їх здобутками таки скористаються кому треба.... за для піару, бо нехай може там країна роками не долучалася до цих спортивних програм, але щоб там Зеленський чому посприяв... Спортсмен? показових підтягувань на брусях у дворі? Та це школота а не спортивні досягнення...
показать весь комментарий
05.09.2021 19:36 Ответить
пипец Голландия своей 1 медалью всю малину испортила .Наши больше медалей выиграли чем они
показать весь комментарий
05.09.2021 11:39 Ответить
...почти в два раза. Жаль, но все равно заслужили уважение, в отличие от спортсменов с ограниченными возможностями совести.
показать весь комментарий
05.09.2021 12:38 Ответить
Так и знал, что голландцы обгонят на 1 золотую при значительно меньшем количестве медалей

Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 804
показать весь комментарий
05.09.2021 11:43 Ответить
Двояке відчуття. Гордість за наших спортсменів-паралімпійців і сум. Сум за 99 відсотків інших неповносправних, про яких держава не згадує не те, що раз на 4 роки, а й взагалі. Тут потрібно розуміти, що більшість неповносправних українців не мають жодного доступу до занять спортом у спеціалізованих і адаптованих секціях і спортзалах. Ба більше не мають можливості повсюдно користуватися навіть такими елементарними пандусами. Тому гордитися тим, що один відсоток українців, які тих, чи інших причин стали неповноспавними, має можливість почувати себе комусь потрібними, вважаю аморальним.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:51 Ответить
між іншим Марина Порошенко цим питанням опікувалася... щоправда цього замало бо потрібно законодавжо всіх зумовити до солідарності як вже в нас такий егоїстичний нарід... виявляється...
показать весь комментарий
05.09.2021 19:32 Ответить
Все отлично. Не хватило ( к сожалению) 1 золотой медали до 5 го места ( хотя по общему количеству медалей мы это явно заслужили) и не хватили 2 х медалей до "сотни" и с этим показателем войти в историю. Ну что б вообще сделать триумф для Украины. Из + хочется отметить что США все таки " опустило" Мордор на 4 место, за счет количества золотых наград, молодцы.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:53 Ответить
Уже вошли в историю.
В Рио-2016 было 117 медалей.
Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3392
показать весь комментарий
05.09.2021 12:08 Ответить
Цікаво, а чим НЕОФІЦІЙНИЙ рейтинг за якістю медалей (де Україна посіла шосте місце) кращий за такий самий НЕОФІЦІЙНИЙ рейтинг за простою кількістю медалей (де Україна п'ята)?
показать весь комментарий
05.09.2021 12:02 Ответить
В большинстве - ничем, но бывают случаи:
Азербайджан (14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медалей)
Кучность какая Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3342
показать весь комментарий
05.09.2021 12:12 Ответить
Вова Зеленский - для украинских параолимпйцев - зеленый свет!
показать весь комментарий
05.09.2021 12:26 Ответить
Вот смотрю и думаю,сколько ,,шума,, вокруг украинских инвалидов.Но никаках достопримечательостей вокруг кацапских.А что в мокшандии все здоровые?Или убогих как всегда отправляют за стопервый километр?
показать весь комментарий
05.09.2021 13:35 Ответить
24+47+37 (98) ???? = 108 Цензор та УП не поширюйте неосвіченість
показать весь комментарий
05.09.2021 14:35 Ответить
24+47+27=98 Це правдивий результат. Виправте, будь ласка.
показать весь комментарий
05.09.2021 14:43 Ответить
 
 