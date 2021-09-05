Німеччина хоче домовитися із "Талібаном" про подальшу евакуацію з Афганістану, - Меркель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німеччина хоче провести переговори з "Талібаном" про подальшу евакуацію із Афганістану людей, що залишилися там працювати за контрактами.
Про це в неділю повідомила канцлерка ФРН Ангела Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Меркель відзначила як добрий знак те, що аеропорт Кабула відучора знову доступний для польотів.
Канцлерка додала, що Євросоюз готовий взаємодіяти з новим урядом у Кабулі, проте "Талібан" має поважати права людей, зокрема і жінок, і не допускати, щоб Афганістан став плацдармом для тероризму.
"Ми маємо поговорити з талібами про те, як ми можемо вивезти людей, які працювали на Німеччину, з цієї країни", - зазначила Меркель.
Топ коментарі
+7 Олег Абраменко
показати весь коментар05.09.2021 18:57
+6 Debor
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+5 Muni
показати весь коментар05.09.2021 18:57
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Зная житрож@пых немцев и продажных зеленых - запросто.
Уже ж отправляют её к епеням - нет - поднасрать под конец и дпополнительно выслужится перед путеном за дополнительную подачку от хозяина... свыня нимецька.
Фе фе фе