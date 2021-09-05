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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Німеччина хоче домовитися із "Талібаном" про подальшу евакуацію з Афганістану, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина хоче домовитися із

Німеччина хоче провести переговори з "Талібаном" про подальшу евакуацію із Афганістану людей, що залишилися там працювати за контрактами.

Про це в неділю повідомила канцлерка ФРН Ангела Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Меркель відзначила як добрий знак те, що аеропорт Кабула відучора знову доступний для польотів.

Канцлерка додала, що Євросоюз готовий взаємодіяти з новим урядом у Кабулі, проте "Талібан" має поважати права людей, зокрема і жінок, і не допускати, щоб Афганістан став плацдармом для тероризму.

"Ми маємо поговорити з талібами про те, як ми можемо вивезти людей, які працювали на Німеччину, з цієї країни", - зазначила Меркель.

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Топ коментарі
+7
В Европе появится много афганских кварталов.
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05.09.2021 18:57
+6
через кента путьку пусть договаривается он с талибами в десна целуется ...
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05.09.2021 18:56
+5
Сначала она с *********** договаривается теперь с талибаном...
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05.09.2021 18:57
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через кента путьку пусть договаривается он с талибами в десна целуется ...
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05.09.2021 18:56 Відповісти
Мы быстро сдуваться, давай торговать!
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05.09.2021 18:57 Відповісти
Сначала она с *********** договаривается теперь с талибаном...
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05.09.2021 18:57 Відповісти
Талибов тупин купил в свое время как и кадыровцев. Теперь немецкую комсомолку, которая на его крючке, заставляет с ними договариваться.
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05.09.2021 19:07 Відповісти
В Европе появится много афганских кварталов.
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05.09.2021 18:57 Відповісти
Как бы афганские кварталы не появились в Украине.
Зная житрож@пых немцев и продажных зеленых - запросто.
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05.09.2021 19:01 Відповісти
Только тупых афганцев нет
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05.09.2021 19:17 Відповісти
А братья Найемы?Только они не тупые,а хитрожопые. Німеччина хоче домовитися із "Талібаном" про подальшу евакуацію з Афганістану, - Меркель - Цензор.НЕТ 2206
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05.09.2021 19:48 Відповісти
на 7-й поедь узнаешь
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05.09.2021 20:59 Відповісти
Нічого незвичайного - нащадки фашистів і комуняк завжди знайдуть спільну мову з терористами.
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05.09.2021 19:04 Відповісти
Да блин, когда там уже выборы, давайте нрвого фюррера, этот протух
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05.09.2021 19:05 Відповісти
Имеет ли меркель право говорить за весь евросоюз. Ее партии полный п... падение за полгода минус 30 процентов
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05.09.2021 19:19 Відповісти
Как эта путинская шлюха достала.
Уже ж отправляют её к епеням - нет - поднасрать под конец и дпополнительно выслужится перед путеном за дополнительную подачку от хозяина... свыня нимецька.
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05.09.2021 19:30 Відповісти
Домовлятись з терористами ?
Фе фе фе
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05.09.2021 20:00 Відповісти
Хоча з іншої сторони...після фуйла якісь таліби просто дріб'язок
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05.09.2021 20:01 Відповісти
с обезьянами и то легче договорится,передайте это Меркельше )
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05.09.2021 20:03 Відповісти
после переговоров Меркель ,с прорашистским идил в Украине,которые привели к потере Украиной части территории,на которой и было создано ихнее образование ,поддерживаемое "капутиным" ,в Украине погибло около 15000 человек и война не прекращается по сей , то участие Меркель в каки х бы то небыло договорняках с талибами ,в конечном итоге приведет к такому же результату и возможно с куда большим числом погибших...
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05.09.2021 20:11 Відповісти
А вот мне интересно, она обеспокоена, крайне обеспокоена или крайне озабочена? Это важно!
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05.09.2021 20:48 Відповісти
Эта нафталиновая **** со всеми уродами хочет договорится. Тварь .
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05.09.2021 20:45 Відповісти
Меркель вот молодец, она договориться. У нас в конце месяца выборы, буду за CDU голосовать.
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05.09.2021 20:57 Відповісти
Попросите рашистов. Они помогут
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05.09.2021 21:04 Відповісти
И это правильно.Но встаёт вопрос как можно договориться?Вон из Марша животных,можно чётко понять,шо животное прежде чем на тебя напасть,не будет с тобой разговаривать.Но в то же время,животное реагирует на хозяина"Сидеть","Лежать"Фу"-основные команды различимые животным.Но есть один ньюанс.Различимые команды не работают,от вас,а работают только от знакомого голоса.Вы не сможете,иными словами поговорить с собакой о том,щоб она вас не кусала Німеччина хоче домовитися із "Талібаном" про подальшу евакуацію з Афганістану, - Меркель - Цензор.НЕТ 1749
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05.09.2021 21:09 Відповісти
Это уже наши мрии, но голосовать буду за CDU
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05.09.2021 21:14 Відповісти
У неё авторитет, в отличие от вас )
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05.09.2021 21:32 Відповісти
Интересная ситуация. С талибами хочет договариваться Меркель, у которой, по представлению талибов, прав меньше, чем у ишака. Договариваться будет интересно.
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06.09.2021 02:38 Відповісти
Меркель поддержала строительство СП2, покупает газ в самой террористической стране мира - Росси. То есть снабжает деньгами Россию, которая использует эти деньги для новых видов вооружения, агрессии протии в Грузии, Украины, Сирии, Молдавии. Со слов Меркель это бизнес. Теперь она просит, чтобы Талибы отпустили просто так, всех тех, кто помогал оккупировать Афганистан, убивать мирных жителей. За это необходимо платить, притом много
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06.09.2021 09:18 Відповісти
Як повідомляє "Die Welt", серед афганців, яких встигли евакуювати до Німеччини, опинилися злочинці та особи "які були відомі органам безпеки". Наразі, за словами міністра внутрішніх справ Хорста Зеєхофера, таких вивявлено два десятки...
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06.09.2021 10:31 Відповісти
а чего бы и нет, через лаврова, дружба крепчает.
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06.09.2021 12:40 Відповісти
 
 