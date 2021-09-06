Російські "тролі" атакували десятки західних видань, - BBC

Згідно з новим дослідженням, прокремлівські тролі розміщують коментарі до статей на сайтах західних видань, прагнучи схилити громадську думку на бік Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, Центр вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету виявив, що вебсайти 32 відомих видань в 16 країнах світу стали мішенню тролів, в тому числі сайти британських Mail Online, Express і Times.

За словами дослідників, розміщені на цих сайтах тролями коментарі потім використовувалися російськомовними виданнями в якості основи для статей. Ця тактика набирала обертів з 2018 року і останнім часом фокусувалася на виведенні західних військ з Афганістану.

Автори дослідження наводять як приклад публікацію минулого місяця статті на сайті Mail Online про перемогу талібів, під якою з'явилося 2,5 тис. коментарів. Але деякі з них, як стверджується, були частиною організованої російської кампанії.

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Дослідники з Кардіфського університету кажуть, що це був лише один з 18 недавніх матеріалів про падіння Кабула, підготовлених з використанням коментарів читачів у Великій Британії і США і підтримують твердження Росії про крах ліберальної демократії і провал НАТО. Вчені з Кардіффа кажуть, що це заключний етап тривалої кампанії.

Вони виявили 242 матеріали, які стосуються Росії, до яких були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні коментарі.

Вчені використовували метод розпізнавання патернів для аналізу коментарів читачів, що змусив їх припустити, що деякі акаунти організованим чином розміщували прокремлівський контент.

Ці коментарі потім підхоплювалися російськими ЗМІ, які на їх основі створювали з вихідної новини російськомовний матеріал під певним кутом, який вказує, якої думки нібито дотримуються британці. Метою публікації цих матеріалів була демонстрація нібито широкої підтримки західними громадянами Росії або президента Володимира Путіна або певної політики.

Їх публікували не тільки в Росії, але також і в інших європейських країнах, особливо в Болгарії. Потім їх просували в соцмережах, включно з Telegram, що збільшувало охоплення аудиторії.