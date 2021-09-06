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Російські "тролі" атакували десятки західних видань, - BBC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російські

Згідно з новим дослідженням, прокремлівські тролі розміщують коментарі до статей на сайтах західних видань, прагнучи схилити громадську думку на бік Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, Центр вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету виявив, що вебсайти 32 відомих видань в 16 країнах світу стали мішенню тролів, в тому числі сайти британських Mail Online, Express і Times.

За словами дослідників, розміщені на цих сайтах тролями коментарі потім використовувалися російськомовними виданнями в якості основи для статей. Ця тактика набирала обертів з 2018 року і останнім часом фокусувалася на виведенні західних військ з Афганістану.

Автори дослідження наводять як приклад публікацію минулого місяця статті на сайті Mail Online про перемогу талібів, під якою з'явилося 2,5 тис. коментарів. Але деякі з них, як стверджується, були частиною організованої російської кампанії.

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Дослідники з Кардіфського університету кажуть, що це був лише один з 18 недавніх матеріалів про падіння Кабула, підготовлених з використанням коментарів читачів у Великій Британії і США і підтримують твердження Росії про крах ліберальної демократії і провал НАТО. Вчені з Кардіффа кажуть, що це заключний етап тривалої кампанії.

Вони виявили 242 матеріали, які стосуються Росії, до яких були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні коментарі.

Вчені використовували метод розпізнавання патернів для аналізу коментарів читачів, що змусив їх припустити, що деякі акаунти організованим чином розміщували прокремлівський контент.

Ці коментарі потім підхоплювалися російськими ЗМІ, які на їх основі створювали з вихідної новини російськомовний матеріал під певним кутом, який вказує, якої думки нібито дотримуються британці. Метою публікації цих матеріалів була демонстрація нібито широкої підтримки західними громадянами Росії або президента Володимира Путіна або певної політики.

Їх публікували не тільки в Росії, але також і в інших європейських країнах, особливо в Болгарії. Потім їх просували в соцмережах, включно з Telegram, що збільшувало охоплення аудиторії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Кацапських троллів видно не озброєнним оком, їхній троллінг примітивний і тупий, розрахований на ватніків і малоросів
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06.09.2021 10:28
+6
За деньги полученные от продажи газа в Германию "тролли" атаковали десятки западных изданий, - BBC
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06.09.2021 10:34
+6
Кремлевская пропаганда на первый взгляд кажется примитивной, но по факту она очень эфективна, так как рассчитана на примитивного пользователя, который легко, без наличия мозгов проглатывает этот суррогат, приправленный проверенными специями.
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06.09.2021 11:14
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Кацапських троллів видно не озброєнним оком, їхній троллінг примітивний і тупий, розрахований на ватніків і малоросів
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06.09.2021 10:28 Відповісти
ну так от безысходности все ... что еще остается если не массово подсесть на псевдопатриотизм... разве у них есть выбор.. система выбора не оставила.. или ты блеешь как все путинские бараны стойлового содержания или ты враг... а так хоть в своих глазах придать себе значимости... Звенят в духовной пустоте , былых величий отголоски , кишат ничтожностью кичась , грехопадения подмостки
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06.09.2021 11:03 Відповісти
Кремлевская пропаганда на первый взгляд кажется примитивной, но по факту она очень эфективна, так как рассчитана на примитивного пользователя, который легко, без наличия мозгов проглатывает этот суррогат, приправленный проверенными специями.
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06.09.2021 11:14 Відповісти
Ну не завжди ))) Це просто основна маса.
А ось таких агентів кремлівської думки як Гордон чи Яковина ви мабуть навіть не розпізнаєте.
Туди ж йде і Варламов і багато хто ще
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06.09.2021 12:03 Відповісти
За деньги полученные от продажи газа в Германию "тролли" атаковали десятки западных изданий, - BBC
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06.09.2021 10:34 Відповісти
спочатку ти просто постачаєш турбіни в Крим а потім ти вже постачаєш інструменти для жіночого обрізання в Афганістан

Меркель схвалила переговори з Талібаном
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06.09.2021 10:37 Відповісти
Українці висловлюють глибоку "озабоченность", прям 80 лвл....
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06.09.2021 10:38 Відповісти
_Сексоты кремля уже в правительствах Запада, а плуги только сейчас допёрли что рейх ведёт против Запада информационную войну... Ну и ну!
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06.09.2021 10:44 Відповісти
К тролям(едут на троллейбусах) надо отнести и массу интернет порталов -например "Бодра ньюс"(??) Комметы более менее с мыслями какими то(если они с Кавказа и особенно с Одэрбэйджана) ВООБЩЕ НЕ ПРОПУСКАЮТ, когда пускают опусы полковника Хадаренка и соловьева(из Тошниловки).
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06.09.2021 10:52 Відповісти
Пф. чергове дослідження англійських вчених які довели що всі вже і так давно знають.
далеко навіть ходити непотрібно.
Тут, на Цензорі отарами російських тролів вже вся трава витоптана.
От би англійські вчені вигадали якись спосіб додатковоі обілєчувати засланціів - ото б була новина варта уваги.
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06.09.2021 11:06 Відповісти
Кремлевская пропаганда на первый взгляд кажется примитивной, но по факту она очень эфективна, так как рассчитана на примитивного пользователя, который легко, без наличия мозгов проглатывает этот суррогат, приправленный проверенными специями.
показати весь коментар
06.09.2021 11:16 Відповісти
сиди на бутылке молча, свободослововец Російські "тролі" атакували десятки західних видань, - BBC - Цензор.НЕТ 5519
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06.09.2021 13:49 Відповісти
 
 