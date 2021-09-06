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Российские "тролли" атаковали десятки западных изданий, - BBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российские "тролли" атаковали десятки западных изданий, - BBC

Согласно новому исследованию, прокремлевские тролли размещают комментарии к статьям на сайтах западных изданий, стремясь склонить общественное мнение на сторону России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, Центр изучения преступности и безопасности Кардиффского университета обнаружил, что вебсайты 32 известных изданий в 16 странах мира стали мишенью троллей, в том числе сайты британских Mail Online, Express и Times.

По словам исследователей, размещенные на этих сайтах троллями комментарии затем использовались русскоязычными изданиями в качестве основы для статей. Эта тактика набирала обороты с 2018 года и в последнее время фокусировалась на выводе западных войск из Афганистана.

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Авторы исследования приводят в пример публикацию в прошлом месяце статьи на сайте Mail Online о победе талибов, под которой появилось 2,5 тыс. комментариев. Но некоторые из них, как утверждается, были частью организованной российской кампании.

Исследователи из Кардиффского университета говорят, что это был лишь один из 18 недавних материалов о падении Кабула, подготовленных с использованием комментариев читателей в Великобритании и США и поддерживающих утверждения России о крахе либеральной демократии и провале НАТО. Ученые из Кардиффа говорят, что это заключительный этап длительной кампании.

Они выявили 242 имеющих отношение к России материала, к которым были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии.

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Ученые использовали метод распознавания паттернов для анализа комментариев читателей, заставивший их предположить, что некоторые аккаунты организованным образом размещали прокремлевский контент.

Эти комментарии затем подхватывались российскими СМИ, которые на их основе создавали из исходной новости русскоязычный материал под определенным углом, указывающий, какого мнения якобы придерживаются британцы. Целью публикации этих материалов была демонстрация якобы широкой поддержки западными гражданами России или президента Владимира Путина или определенной политики.

Их публиковали не только в России, но также и в других европейских странах, особенно в Болгарии. Затем их продвигали в соцсетях, включая Telegram, что увеличивало охват аудитории.

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Топ комментарии
+14
Кацапських троллів видно не озброєнним оком, їхній троллінг примітивний і тупий, розрахований на ватніків і малоросів
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06.09.2021 10:28
+6
За деньги полученные от продажи газа в Германию "тролли" атаковали десятки западных изданий, - BBC
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06.09.2021 10:34
+6
Кремлевская пропаганда на первый взгляд кажется примитивной, но по факту она очень эфективна, так как рассчитана на примитивного пользователя, который легко, без наличия мозгов проглатывает этот суррогат, приправленный проверенными специями.
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06.09.2021 11:14
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Кацапських троллів видно не озброєнним оком, їхній троллінг примітивний і тупий, розрахований на ватніків і малоросів
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06.09.2021 10:28 Ответить
ну так от безысходности все ... что еще остается если не массово подсесть на псевдопатриотизм... разве у них есть выбор.. система выбора не оставила.. или ты блеешь как все путинские бараны стойлового содержания или ты враг... а так хоть в своих глазах придать себе значимости... Звенят в духовной пустоте , былых величий отголоски , кишат ничтожностью кичась , грехопадения подмостки
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06.09.2021 11:03 Ответить
Кремлевская пропаганда на первый взгляд кажется примитивной, но по факту она очень эфективна, так как рассчитана на примитивного пользователя, который легко, без наличия мозгов проглатывает этот суррогат, приправленный проверенными специями.
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06.09.2021 11:14 Ответить
Ну не завжди ))) Це просто основна маса.
А ось таких агентів кремлівської думки як Гордон чи Яковина ви мабуть навіть не розпізнаєте.
Туди ж йде і Варламов і багато хто ще
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06.09.2021 12:03 Ответить
За деньги полученные от продажи газа в Германию "тролли" атаковали десятки западных изданий, - BBC
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06.09.2021 10:34 Ответить
спочатку ти просто постачаєш турбіни в Крим а потім ти вже постачаєш інструменти для жіночого обрізання в Афганістан

Меркель схвалила переговори з Талібаном
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06.09.2021 10:37 Ответить
Українці висловлюють глибоку "озабоченность", прям 80 лвл....
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06.09.2021 10:38 Ответить
_Сексоты кремля уже в правительствах Запада, а плуги только сейчас допёрли что рейх ведёт против Запада информационную войну... Ну и ну!
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06.09.2021 10:44 Ответить
К тролям(едут на троллейбусах) надо отнести и массу интернет порталов -например "Бодра ньюс"(??) Комметы более менее с мыслями какими то(если они с Кавказа и особенно с Одэрбэйджана) ВООБЩЕ НЕ ПРОПУСКАЮТ, когда пускают опусы полковника Хадаренка и соловьева(из Тошниловки).
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06.09.2021 10:52 Ответить
Пф. чергове дослідження англійських вчених які довели що всі вже і так давно знають.
далеко навіть ходити непотрібно.
Тут, на Цензорі отарами російських тролів вже вся трава витоптана.
От би англійські вчені вигадали якись спосіб додатковоі обілєчувати засланціів - ото б була новина варта уваги.
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06.09.2021 11:06 Ответить
Кремлевская пропаганда на первый взгляд кажется примитивной, но по факту она очень эфективна, так как рассчитана на примитивного пользователя, который легко, без наличия мозгов проглатывает этот суррогат, приправленный проверенными специями.
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06.09.2021 11:16 Ответить
сиди на бутылке молча, свободослововец Російські "тролі" атакували десятки західних видань, - BBC - Цензор.НЕТ 5519
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06.09.2021 13:49 Ответить
 
 