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Поліція проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської РДА

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Поліція проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської РДА

Слідчі поліції проводить обшуки в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА при здійсненні капітального ремонту скверу в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Так, за результатами публічних закупівель в кінці минулого року між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування та приватним підприємством укладено договір проведення капітального ремонту "Забезпечення реалізації громадського проекту "Екопарк" з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем" на вул. О.Гончара 5-7 в м. Києві. Згідно графіку виконання робіт у грудні 2020 роботи мали бути повністю виконані.

У ході огляду встановлено, що роботи виконано неякісно, не в повному обсязі, з використанням матеріалів на суму близько 500 тис. грн. Разом з тим, за вищевказаним об’єктом в кінці грудня 2020 року Управлінням містобудування, архітектури та землекористування повністю здійснено оплату робіт на всю суму договору у розмірі понад 1, 4 млн гривень та підписано всі акти виконаних робіт.

Під час обшуку виявлено та вилучено тендерну документацію, акти приймання-передачі виконаних робіт, а також коригувальні акти, які приховувалися на момент допиту службових осіб Управління та виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудове розслідування на теперішній час триває. Очікуються висновки судово-будівельної, економічної експертиз для визначення розміру завданих збитків.

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Обшуки проводяться з процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Автор: Анастасія Потіха
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06.09.2021 12:42 Відповісти
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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06.09.2021 12:49 Відповісти
 
 