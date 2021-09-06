Полиция проводит обыски в Управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской РГА

Следователи полиции проводит обыски в рамках расследования уголовного производства по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА при осуществлении капитального ремонта сквера в Шевченковском районе столицы .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Так, по результатам публичных закупок в конце прошлого года между Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования и частным предприятием заключен договор проведение капитального ремонта "Обеспечение реализации общественного проекта "Экопарк" с осуществлением энергосберегающих технологий и инновационных экосистем" на ул. О. Гончара 5-7 в г.. Киеве. Согласно графику выполнения работ в декабре 2020 работы должны быть полностью выполнены.

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В ходе осмотра установлено, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тыс. грн. Вместе с тем, по вышеуказанному объекту в конце декабря 2020 Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования полностью произведена оплата работ на всю сумму договора в размере более 1, 4 млн гривен и подписаны все акты выполненных работ", - сказано в сообщении.



Во время обыска обнаружена и изъята тендерная документация, акты приема-передачи выполненных работ, а также корректирующие акты, которые скрывались на момент допроса должностных лиц Управления и выполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам.

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Досудебное расследование в настоящее время продолжается. Ожидаются выводы судебно-строительной, экономической экспертиз для определения размера причиненного ущерба.

Обыски проводятся по процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.