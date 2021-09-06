Вироки білоруським опозиціонерам Колесниковій і Знаку засудили США та Німеччина, ЄС вимагає терміново їх звільнити

США назвали вироки політично мотивованими і ганебними, Німеччина - проявом репресій білоруського режиму.

Заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена опубліковано на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

"США засуджують політично мотивовані й ганебні вироки щодо білоруських опозиційних діячів Марії Колесникової і Максима Знака... На жаль, ці вироки є ще одним доказом того, що режим тотально нехтує правами людини і фундаментальними свободами", - заявив Блінкен.

Він також нагадав, що повага до прав і свобод людини, в тому числі права на неупереджений і справедливий суд, є частиною міжнародних зобов'язань Білорусі.

Уряд Німеччини вважає вироки проявом "жорстоких дій, репресій, залякування опозиційних політиків і громадянського суспільства з боку білоруського режиму". Про це заявила офіційний представник МЗС ФРН Андреа Зассе (Andrea Sasse), повідомляє з посиланням на DW.

За її словами, Колесникова і Знак належать до найбільш мужніх представників мирного протестного руху в Білорусі, які "після фальсифікованих президентських виборів боролися за свободу, демократію і права людини" в цій країні. Крім того, Берлін засуджує "перетворення правосуддя на інструмент політичного переслідування в Білорусі", зазначила Зассе.

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Євросоюз виступив із вимогою негайно звільнити обох політв'язнів. Про це [йдеться в заяві] (https://www.dw.com/uk/єс-вимагає-негайно-звільнити-марію-колесникову-та-максима-знака/a-59101233?maca=uk-Twitter-sharing), зробленій представником ЄС із питань зовнішньої політики Петером Стано.

"ЄС засуджує тривале кричуще порушення прав людини та основних свобод народу Білорусі з боку режиму в Мінську. ЄС також підтверджує свої вимоги негайного і безумовного звільнення усіх політичних в'язнів у Білорусі (кількість яких перевищила 650), включаючи пані Колесникову і пана Знака, журналістів і всіх людей, які перебувають за ґратами за здійснення своїх прав", - заявив представник Євросоюзу.

Стано додав, що ЄС продовжить просувати свої зусилля щодо притягнення до відповідальності представників білоруської влади за жорстокі репресії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 6 вересня, Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.