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Запевнення президента Байдена в підтримці України проти російської агресії - ключова гарантія безпеки, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Запевнення президента Байдена в підтримці України проти російської агресії - ключова гарантія безпеки, - Кулеба

Ключовою гарантією безпеки для України з боку США є запевнення президента Джозефа Байдена, що Україна ніколи не залишиться віч-на-віч із російською агресією і завжди матиме підтримку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ключова гарантія (безпеки. - Ред.) полягала в тому, що президент Байден дуже чітко зазначив, що Україна ніколи не залишиться віч-на-віч із Росією і завжди матиме підтримку, і ця підтримка зростатиме в разі ескалації з боку РФ", - сказав Кулеба.

Він додав, що ця підтримка вже проявляється в збільшенні допомоги Україні, застосуванні дипломатичних заходів стримування РФ і в розробці спільних безпекових проєктів між Україною і США та іншими країнами НАТО.

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"Насамперед ми фокусуємо такі проєкти на безпеці в Чорному морі", - зазначив глава української дипломатії.

За його словами, Росію турбує все, що робить Україну сильнішою, а виведення президентами України і США американо-українських відносин на новий рівень посилює нашу країну.

"Той факт, що США саме під час візиту (президента Зеленського. - Ред.) виділили додатково до кінця року допомогу на військові потреби України, включно зі знаменитими "Джавелінами", - це теж сигнал Росії. І власне, в кулуарах візиту американські партнери говорили, що найкращий сигнал Росії - це збільшення підтримки України з боку США. Росія все це дуже чітко зчитує, тому лунають такі заяви, погрози і шантаж", - переконаний Кулеба.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Заверение это круче меморандума, это - прорыв! Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6150
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07.09.2021 02:52
+4
Команда дебільних Клоунів... Країну можуть захистити лише її особисті війська, її Армія..... Хочеться запитати у цієї недолугої Кульбаби, скільки метрів української землі звільнено від окупантів під керівництвом Бубочки? Скільки полонених звільнено з полону за останній рік?
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07.09.2021 05:46
+3
Как Афганистану еще недавно.
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07.09.2021 03:05
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Заверение это круче меморандума, это - прорыв! Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6150
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07.09.2021 02:52 Відповісти
Дєда зазвіздів ,а зєйловці радуються. Придурки блін...
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07.09.2021 08:53 Відповісти
Не, ну так то регулярно выражают озабоченность. Поддержка? Поддержка. Запевнення президента Байдена в підтримці України проти російської агресії - ключова гарантія безпеки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8079
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07.09.2021 09:16 Відповісти
Как Афганистану еще недавно.
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07.09.2021 03:05 Відповісти
Пустая болтовня.
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07.09.2021 03:23 Відповісти
Серйозно ?
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07.09.2021 03:49 Відповісти
Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1780
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07.09.2021 04:30 Відповісти
...о о о, звездочёт 7го уровня вычислил 9 производную от дергания щеки Байдена на 29 минуте встречи президентов... (учтите, этот Знахарь может бесконечно ссыпать Мудростями)
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07.09.2021 05:20 Відповісти
Перафразовуючи одну говірку: "На Байдена сподівайся, а сам не зівай!" Але з такими телепнями буде діяти тільки перша частина говірки, а друга - в ігнор... Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2701
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07.09.2021 05:22 Відповісти
Если в трех словах то это-very Very Well!!!!
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07.09.2021 05:23 Відповісти
Дурит Кулеба народ украинский.
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07.09.2021 05:45 Відповісти
Команда дебільних Клоунів... Країну можуть захистити лише її особисті війська, її Армія..... Хочеться запитати у цієї недолугої Кульбаби, скільки метрів української землі звільнено від окупантів під керівництвом Бубочки? Скільки полонених звільнено з полону за останній рік?
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07.09.2021 05:46 Відповісти
Ось що ця зараза казала в грудні 2019:
https://www.radiosvoboda.org/a/30317355.html

«Володимир Зеленський: «Для мене найголовніша перемога - ми домовилися про звільнення за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня».

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі лідерів країн - учасниць Нормандського формату було погоджене повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.
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07.09.2021 05:53 Відповісти
Вся надія - на доктора, щоб вчасно давав Св. Джо блакитні таблетки. Бо без них він до ранку забуває про що розмовляв вечором.
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07.09.2021 06:25 Відповісти
Еще один высер зебила
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07.09.2021 06:27 Відповісти
Овощний бідон і клоуни.
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07.09.2021 06:56 Відповісти
Этими гарантиями задницу можно подтереть точно так же,как и Будапештским меморандумом.
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07.09.2021 07:00 Відповісти
Бидон не президент США, а просто больной старикан без мозгов.
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07.09.2021 07:10 Відповісти
Цікаво а якщо повториться "афганська ситуація" - кудою будете тікати? Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5242
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07.09.2021 07:25 Відповісти
О каких ключевых гарантиях ты говоришь если не подписано в этом плане никакого документа, это просто пустозвонная болтовня
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07.09.2021 07:42 Відповісти
Кулебе надо бы знать, что даже при покупке простого холодильника, гарантия прописана на бумаге и под ней стоит мокрая печать и подпись продавца
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07.09.2021 07:57 Відповісти
А звідкіля воно знає, всі бабки отримував у конверті.
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07.09.2021 08:55 Відповісти
Зеля и Кулеба пробуют сшить из такого заверения безвиз с США, зону свободной торговли, членство НАТО и членство в ЕС. Инересно у них получится, или как всегда ?
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07.09.2021 09:16 Відповісти
Ключова гарантія безпеки - це введення військ НАТО або США на неконтрольований Україною кордон з РФ, включно з островом Тузлою. Але для Зебілів і обіцянка - велике досягнення. Головне пропіаритись і зняти відосіки і США і відпочити в Каліфорнії...
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07.09.2021 09:35 Відповісти
 
 