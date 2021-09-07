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Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба

Ключевой гарантией безопасности для Украины со стороны США является заверение президента Джозефа Байдена, что Украина никогда не останется один на один с российской агрессией и всегда будет иметь поддержку.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ключевая гарантия (безопасности. - Ред.) заключалась в том, что президент Байден очень четко отметил, что Украина никогда не останется один на один с Россией и всегда будет иметь поддержку, и эта поддержка будет расти в случае эскалации со стороны РФ", - сказал Кулеба.

Он добавил, что эта поддержка уже оказывается в увеличении помощи Украине, применении дипломатических мер сдерживания РФ и в разработке совместных безопасности проектов между Украиной и США и другими странами НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просит США усилить давление на Кремль для прекращения репрессий в Крыму, - МИД

"Прежде всего мы фокусируем такие проекты на безопасности в Черном море", - отметил глава украинской дипломатии.

По его словам, Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее, а вывод президентами Украины и США американо-украинских отношений на новый уровень усиливает нашу страну.

"Тот факт, что США именно во время визита (президент Зеленского. - Ред.) выделили дополнительно до конца года помощь на военные нужды Украины, включая знаменитые "Джавелины", - это тоже сигнал России. И собственно в кулуарах визита американские партнеры говорили, что лучший сигнал России - это увеличение поддержки Украины со стороны США. Россия все это очень четко считывает, поэтому звучат такие заявления, угрозы и шантаж", - убежден Кулеба.

Также читайте: Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Заверение это круче меморандума, это - прорыв! Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6150
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07.09.2021 02:52
+4
Команда дебільних Клоунів... Країну можуть захистити лише її особисті війська, її Армія..... Хочеться запитати у цієї недолугої Кульбаби, скільки метрів української землі звільнено від окупантів під керівництвом Бубочки? Скільки полонених звільнено з полону за останній рік?
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07.09.2021 05:46
+3
Как Афганистану еще недавно.
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07.09.2021 03:05
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Заверение это круче меморандума, это - прорыв! Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6150
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07.09.2021 02:52 Ответить
Дєда зазвіздів ,а зєйловці радуються. Придурки блін...
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07.09.2021 08:53 Ответить
Не, ну так то регулярно выражают озабоченность. Поддержка? Поддержка. Запевнення президента Байдена в підтримці України проти російської агресії - ключова гарантія безпеки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8079
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07.09.2021 09:16 Ответить
Как Афганистану еще недавно.
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07.09.2021 03:05 Ответить
Пустая болтовня.
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07.09.2021 03:23 Ответить
Серйозно ?
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07.09.2021 03:49 Ответить
Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1780
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07.09.2021 04:30 Ответить
...о о о, звездочёт 7го уровня вычислил 9 производную от дергания щеки Байдена на 29 минуте встречи президентов... (учтите, этот Знахарь может бесконечно ссыпать Мудростями)
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07.09.2021 05:20 Ответить
Перафразовуючи одну говірку: "На Байдена сподівайся, а сам не зівай!" Але з такими телепнями буде діяти тільки перша частина говірки, а друга - в ігнор... Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2701
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07.09.2021 05:22 Ответить
Если в трех словах то это-very Very Well!!!!
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07.09.2021 05:23 Ответить
Дурит Кулеба народ украинский.
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07.09.2021 05:45 Ответить
Команда дебільних Клоунів... Країну можуть захистити лише її особисті війська, її Армія..... Хочеться запитати у цієї недолугої Кульбаби, скільки метрів української землі звільнено від окупантів під керівництвом Бубочки? Скільки полонених звільнено з полону за останній рік?
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07.09.2021 05:46 Ответить
Ось що ця зараза казала в грудні 2019:
https://www.radiosvoboda.org/a/30317355.html

«Володимир Зеленський: «Для мене найголовніша перемога - ми домовилися про звільнення за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня».

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі лідерів країн - учасниць Нормандського формату було погоджене повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.
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07.09.2021 05:53 Ответить
Вся надія - на доктора, щоб вчасно давав Св. Джо блакитні таблетки. Бо без них він до ранку забуває про що розмовляв вечором.
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07.09.2021 06:25 Ответить
Еще один высер зебила
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07.09.2021 06:27 Ответить
Овощний бідон і клоуни.
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07.09.2021 06:56 Ответить
Этими гарантиями задницу можно подтереть точно так же,как и Будапештским меморандумом.
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07.09.2021 07:00 Ответить
Бидон не президент США, а просто больной старикан без мозгов.
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07.09.2021 07:10 Ответить
Цікаво а якщо повториться "афганська ситуація" - кудою будете тікати? Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5242
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07.09.2021 07:25 Ответить
О каких ключевых гарантиях ты говоришь если не подписано в этом плане никакого документа, это просто пустозвонная болтовня
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07.09.2021 07:42 Ответить
Кулебе надо бы знать, что даже при покупке простого холодильника, гарантия прописана на бумаге и под ней стоит мокрая печать и подпись продавца
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07.09.2021 07:57 Ответить
А звідкіля воно знає, всі бабки отримував у конверті.
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07.09.2021 08:55 Ответить
Зеля и Кулеба пробуют сшить из такого заверения безвиз с США, зону свободной торговли, членство НАТО и членство в ЕС. Инересно у них получится, или как всегда ?
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07.09.2021 09:16 Ответить
Ключова гарантія безпеки - це введення військ НАТО або США на неконтрольований Україною кордон з РФ, включно з островом Тузлою. Але для Зебілів і обіцянка - велике досягнення. Головне пропіаритись і зняти відосіки і США і відпочити в Каліфорнії...
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07.09.2021 09:35 Ответить
 
 