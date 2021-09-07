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Майже 93% дітей-сиріт влаштовано до сімейних форм виховання, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Майже 93% дітей-сиріт влаштовано до сімейних форм виховання, - Мінсоцполітики

Сьогодні майже 93% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання: прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, під опіку, піклування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"У країні майже 69 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них понад 63,5 тис. дітей зростають у сімейних формах виховання, приблизно 4 тис. – проживають в інтернатах, а ще понад тисячу – навчаються у професійно-технічних навчальних закладах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середньому за рік в Україні сиротіє 10 тис. дітей. Тобто кожного року кількість дітей-сиріт зростає, але більшість із них вдається влаштувати у сімейні форми виховання, а не в інтернатні заклади. Адже життя в інтернатах негативно впливає на розвиток дитини.

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Автор: Наталя Джума
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Ага, и погибший от зверского обращения мальчик, был тоже усыновлен семьей.... Схера хвастаться цифрами, 99 процентов семей это делают ради денег, а соцслужбы, видимо получают проценты, раз отдают в такие семьи. Самые конченые ублюдки, считаю там работают.
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07.09.2021 15:33 Відповісти
який він усиновлений був? мати і батько створили нову сім"ю, де у нього була дочка, а у неї - син. вони лише не правильно обрали бебіситерів для хлопчика: баба вирішила неонука здихатися, поки мати була на операції у Києві.
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07.09.2021 15:38 Відповісти
 
 