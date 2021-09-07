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Почти 93% детей-сирот устроены в семейные формы воспитания, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Почти 93% детей-сирот устроены в семейные формы воспитания, - Минсоцполитики

Сегодня почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, устроены в семейные формы воспитания: приемные семьи, детские дома семейного типа, под опеку, попечительство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"В стране почти 69 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них более 63,5 тыс. детей растут в семейных формах воспитания, около 4 тысяч - проживают в интернатах, а еще более тысячи учатся в профессионально-технических учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за год в Украине сиротеет 10 тыс. детей. То есть каждый год количество детей-сирот растет, но большинство из них удается устроить в семейные формы воспитания, а не в интернатные учреждения. Ведь жизнь в интернатах отрицательно влияет на развитие ребенка.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ага, и погибший от зверского обращения мальчик, был тоже усыновлен семьей.... Схера хвастаться цифрами, 99 процентов семей это делают ради денег, а соцслужбы, видимо получают проценты, раз отдают в такие семьи. Самые конченые ублюдки, считаю там работают.
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07.09.2021 15:33 Ответить
який він усиновлений був? мати і батько створили нову сім"ю, де у нього була дочка, а у неї - син. вони лише не правильно обрали бебіситерів для хлопчика: баба вирішила неонука здихатися, поки мати була на операції у Києві.
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07.09.2021 15:38 Ответить
 
 