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Новини Політика України
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ВР (11728) КС (1153) Жернаков (52) Костін (186)

Комітет "Слуги народу" Костіна заблокував реальний конкурсний відбір до КС, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет

Парламентський комітет із правової політики, в якому "Слуга народу" має більшість, по суті заблокував конкурсний відбір до КСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це пише юрист Михайло Жернаков.

"Днями на засіданні комітету з правової політики (який очолює "слуга народу" Андрій Костін і в якому партія президента має більшість) були відхилені всі поправки на користь справжнього конкурсного відбору в КСУ, які комітет затвердив у червні", - зазначив юрист.

Законопроєкт № 4533 "Про конституційну процедуру", поправки до якого були відхилені, стоїть у порядку денному ВР на 10 вересня.

"Без поправок про конкурсну процедуру добору суддів із залученням міжнародних експертів він жодним чином не вирішить головну проблему КСУ: склад і порядок призначення суддів. Натомість дозволить відзвітувати про проведену "реформу Конституційного суду", не змінивши нічого по суті", - підкреслює автор.

Без реального перезавантаження КСУ за участю міжнародних експертів під загрозою опиняється не лише судова реформа самого ж Зеленського, а й інші реформи, які стали надбанням Революції Гідності, наголошує юрист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезавантаження Вищої ради правосуддя триватиме приблизно рік, - "слуга народу" Костін

Автор: Наталя Джума
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Новый КС статью 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " КС растолкует правильно. Украинский народ-это Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Баум, Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Бродский, Суркисы, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий и другие уважаемые люди.
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07.09.2021 15:36 Відповісти
Предлагаю туда судью Волка назначить. Самый топовый судья в Украине Комитет "Слуги народа" Костина заблокировал реальный конкурсный отбор в КС, - Жернаков - Цензор.НЕТ 8408 а еще этого, Гарика Потера:
Комитет "Слуги народа" Костина заблокировал реальный конкурсный отбор в КС, - Жернаков - Цензор.НЕТ 7480
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07.09.2021 15:37 Відповісти
Конкурс в КСУ?) А есть вакантные должности?)
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07.09.2021 15:40 Відповісти
Пліснява узурпувала владу і нищить Конституційний устрій України.
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07.09.2021 15:43 Відповісти
не пойму...я за гвинейский вариант чы за румынский?
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07.09.2021 16:00 Відповісти
ЗеБанда в действии!
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08.09.2021 01:53 Відповісти
 
 