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Зеленський (17420) Національна гвардія (1229) Тука (339)

Зеленський фактично підпорядкував Національну гвардію собі, - Тука

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Зеленський фактично підпорядкував Національну гвардію собі, - Тука

Підкоривши на час особливого періоду Національну гвардію Головнокомандувачу ЗСУ, президент Володимир Зеленський фактично підпорядкував її собі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука сказав під час круглого столу про політику формування військового промислового комплексу і реформ Укроборонпрому.

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"Володимир Зеленський із перших днів своєї каденції не приховував свого бажання перепідпорядкувати Національну гвардію України безпосередньо своїй персоні. Таких спроб було дві, обидві вони виявилися невдалими. І можна було б поставити крапку, якби не такі кроки. Цього літа був прийнятий закон про територіальну оборону. До нього можна по-різному ставитися, але в принципі існування такого закону було вкрай необхідне, тим більше в нинішніх надскладних умовах.

Я з подивом побачив, що в цьому законі - пункт 6 статті 5 - передбачено підпорядкування підрозділів Нацгвардії (крім тих, які займаються охороною дипломатичних представництв та установ) Головнокомандувачу Збройними силами. Такий формат зберігається на час існування особливого періоду. Особливий період у нашій державі юридично існує з 2014 року. Тобто, фактично цим законом проведено перепідпорядкування бойових підрозділів Нацгвардії Головнокомандувачу ЗСУ. Що це означає з точки зору менеджменту країни? На відміну від постів міністра внутрішніх справ і його заступників, яким за ієрархією підпорядковується Національна гвардія, на посаду Головнокомандувача ЗСУ людина призначається одноосібно указом президента. Таким чином, не досягнувши підпорядкування НГУ йому особисто, Зеленський зі своєю компанією зайшов із двору, підпорядкувавши Національну гвардію Головнокомандувачу ЗСУ.

Крім того, залишили можливість патрулювання підрозділами Нацгвардії міст і населених пунктів. Я особисто вже тричі бачив патрулі Нацгвардії на вулиці міста без супроводу Національної поліції. Раніше Національну гвардію використовували виключно як підсилення Національної поліції, яка є єдиним правоохоронним органом.

І нарешті 20 серпня поточного року на світ з'явилася постанова Кабінету міністрів, яка затверджує порядок використання спеціальних підрозділів і підрозділів сектора безпеки для гарантування громадського порядку. І прямо в тексті зазначено, що Національна гвардія і Військова служба правопорядку використовуються в тому числі для придушення можливих заворушень у збройних частинах, військових містечках і громадських місцях", - розповів він.

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Таким чином, на думку Туки, влада діє на випередження, запобігаючи можливому невдоволенню в армії. З власного досвіду, він повідомив, що одним із найболючіших питань, яке може підштовхнути українських військовослужбовців до висловлення активного невдоволення владою, є дії, спрямовані на імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.
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Топ коментарі
+16
Овощу тоже все были подчинены и как ему это помогло?)
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07.09.2021 23:21
+15
Зеленский фактически подчинил Национальную гвардию себе, - Тука - Цензор.НЕТ 5213
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07.09.2021 23:22
+11
Це злочин. Називається - узурпація влади.
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07.09.2021 23:30
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Овощу тоже все были подчинены и как ему это помогло?)
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07.09.2021 23:21 Відповісти
Чего, чего?) Обещание европейской жизни?))) Кац, здесь водки нет, иди домой))) Вам никогда не понять почему был Майдан)
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07.09.2021 23:34 Відповісти
Where in the States are you from?
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07.09.2021 23:38 Відповісти
Лапоть побежал словарь искать!)))))
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07.09.2021 23:55 Відповісти
Меря! Ну на обещание твоей пасkудной кацапской "жизни", - уж точно нормальный человек не поведётся!😂
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07.09.2021 23:53 Відповісти
Ну, так то был овошь. А сейчас мальчик из народа - его избрали 73 % украинцев. И им нравиться их выбор. Никто никуда больше не выйдет - вернули сватов. И даже повышение, регулярные, тарифов не действует - это ж наш мальчик повышает - всё по приколу. Одним словом - Украина это болото большинства.
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08.09.2021 04:14 Відповісти
А в чем принципиальная разница?) За овоща проголосовали 12,5 миллиона, за этого 13,5 миллионов, а Революцию делали ДЕСЯТКИ тысяч, при поддержке СОТЕН тыс) Все остальные тихо сидели на диванах) Сколько там за овоща вышли? Да НИКТО))) Атимайдан оплачивался по 300 грн))) Да и то местных не хватало, покупали рашиков по 1000 грн) А за этих и за деньги НИКТО не выйдет.... И эти идиоты об этом прекрасно знают) И именно поэтому они идут в том русле, которое для них устанавливаем МЫ) Да, как и бараны в стаде, они пытаются куда свернуть, но достаточно малейшего окрика, что бы они свернули в правильном направлении))) Так что нечего упаднические настроения разгонять) Все буде Україна!!!
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08.09.2021 13:11 Відповісти
Зеленский фактически подчинил Национальную гвардию себе, - Тука - Цензор.НЕТ 5213
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07.09.2021 23:22 Відповісти
...главМенту, этого явно было многовато..еще и погранцов сбу передать немешало бы...
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07.09.2021 23:26 Відповісти
нелох себя наполеоном представляет, найвелычнишый ты наш
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07.09.2021 23:29 Відповісти
Главмент уравновешивал Главсахар.Иногда главмент лучше защищал Украину,чем Главсахар.Теперь Главмент и Главсахар стали статпогрешностью.
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07.09.2021 23:30 Відповісти
Це злочин. Називається - узурпація влади.
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07.09.2021 23:30 Відповісти
Зеленский переподчинил себе Нацгвардию.(с) Какая свежая новость! Об этом, на Цензоре, только слепой и глухой не знал. Ну и, наверное, Монастырский пока не в курсе. Итак... Зеленский... переподчинил... Нацгвардию... себе.

Мне трудно это оценить... вот этот, который откровенно посторонний чудик ко всем событиям в Украине, кроме, разве что- вызывать тотальное неприятие его хрипами жуткими и в принципе- неприятие этой фигурки из мультиков... переподчинил себе Нацгвардию.

А я утверждаю- он, об этом- понятия не имеет.
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07.09.2021 23:30 Відповісти
Щоб лани широкополі
Плавні та дубрави
Стали тобі колом в сраці
Виродок гнусавий
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07.09.2021 23:34 Відповісти
а камикадзе с ОПы тоже люди - они не любят умирать,

но есть такое слово жоопа - по камикадзевски судьба.(с)
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08.09.2021 00:13 Відповісти
Обычно подчиненные ху..го начальника бьют в 2 раза сильнее))))
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08.09.2021 00:39 Відповісти
Слабко віриться. Це треба або дуже багато платити, або замінити нацгвардію на дуже нездібних жопоруків.Що для України одне й те ж. Бо тоди, де багато платять - українські чиновники відразу влаштовують своїх жопоруких родичів.
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08.09.2021 00:52 Відповісти
Яныку ВВ-шники не очень помогли. Только под раздачу мальчишек подставил.
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08.09.2021 01:16 Відповісти
...гвардейцы кардинала. Но, ДартанЮля, сплетёт ему: "пора, пора, порадуемся..."
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08.09.2021 05:06 Відповісти
Ту "гвардію" вже давно розігнати треба.
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08.09.2021 06:55 Відповісти
зелох вошел во вкус, так и начинается зекуйло
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08.09.2021 09:21 Відповісти
ничего... это соплю не спасет, как не спас беркут - овоща.... цветы ментам дарить не будем.....
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08.09.2021 17:22 Відповісти
 
 