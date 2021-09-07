Зеленский фактически подчинил Национальную гвардию себе, - Тука

Подчинив на время особого периода Национальную гвардию Главнокомандующему ВСУ, президент Владимир Зеленский фактически подчинил ее себе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука сказал во время круглого стола о политике формирования военного промышленного комплекса и реформ Укроборонпрома.

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"Владимир Зеленский с первых дней своей каденции не скрывал своего желания переподчинить Национальную гвардию Украины непосредственно своей персоне. Таких попыток было две, обе они оказались неудачными. И можно было бы поставить точку, если бы не следующие шаги. Этим летом был принят закон о территориальной обороне. К нему можно по-разному относиться, но в принципе существование такого закона было крайне необходимо, тем более в нынешних сверхсложных условиях.

Я с удивлением увидел, что в этом законе – пункт 6 статьи 5 – предусмотрено подчинение подразделений Нацгвардии (кроме занимающихся охраной дипломатических представительств и учреждений) Главнокомандующему Вооруженными силами. Такой формат сохраняется на время существования особого периода. Особый период в нашем государстве юридически существует с 2014 года. То есть, фактически этим законом проведено переподчинение боевых подразделений Нацгвардии Главнокомандующему ВСУ. Что это значит з точки зрения менеджмента страны? В отличие от постов министра внутренних дел и его заместителей, которым по иерархии подчиняется Национальная гвардия, на пост Главнокомандующего ВСУ человек назначается единолично указом президента. Таким образом, не достигнув подчинения НГУ ему лично, Зеленский со своей компанией зашел со двора, подчинив Нацгвардию Главнокомандующему ВСУ.

Кроме того, оставили возможность патрулирования подразделениями Нацгвардии городов и населенных пунктов. Я лично уже трижды видел патрули Нацгвардии на улице города без сопровождения Национальной полиции. Ранее Нацгвардию использовали исключительно как усиление Национальной полиции, которая является единственным правоохранительным органом.

И наконец 20 августа текущего года на свет появилось постановление Кабинета министров, утверждающее порядок использования специальных подразделений и подразделений сектора безопасности для обеспечения общественного порядка. И прямо в тексте указано, что Национальная гвардия и Военная служба правопорядка используются в том числе для подавления возможных беспорядков в вооруженных частях, военных городках и общественных местах", - рассказал он.

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Таким образом, по мнению Туки, власти действуют на упреждение, предвидя возможное недовольство в армии. По своему опыту, он сообщил, что одним из самых больных вопросов, который может подтолкуть украинских военнослужащих к высказыванию активного недовольства властью, являются действия, направленные на имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.