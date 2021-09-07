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Зеленский (16523) Национальная гвардия (1845) Тука (583)

Зеленский фактически подчинил Национальную гвардию себе, - Тука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский фактически подчинил Национальную гвардию себе, - Тука

Подчинив на время особого периода Национальную гвардию Главнокомандующему ВСУ, президент Владимир Зеленский фактически подчинил ее себе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука сказал во время круглого стола о политике формирования военного промышленного комплекса и реформ Укроборонпрома.

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"Владимир Зеленский с первых дней своей каденции не скрывал своего желания переподчинить Национальную гвардию Украины непосредственно своей персоне. Таких попыток было две, обе они оказались неудачными. И можно было бы поставить точку, если бы не следующие шаги. Этим летом был принят закон о территориальной обороне. К нему можно по-разному относиться, но в принципе существование такого закона было крайне необходимо, тем более в нынешних сверхсложных условиях.

Я с удивлением увидел, что в этом законе – пункт 6 статьи 5 – предусмотрено подчинение подразделений Нацгвардии (кроме занимающихся охраной дипломатических представительств и учреждений) Главнокомандующему Вооруженными силами. Такой формат сохраняется на время существования особого периода. Особый период в нашем государстве юридически существует с 2014 года. То есть, фактически этим законом проведено переподчинение боевых подразделений Нацгвардии Главнокомандующему ВСУ. Что это значит з точки зрения менеджмента страны? В отличие от постов министра внутренних дел и его заместителей, которым по иерархии подчиняется Национальная гвардия, на пост Главнокомандующего ВСУ человек назначается единолично указом президента. Таким образом, не достигнув подчинения НГУ ему лично, Зеленский со своей компанией зашел со двора, подчинив Нацгвардию Главнокомандующему ВСУ.

Кроме того, оставили возможность патрулирования подразделениями Нацгвардии городов и населенных пунктов. Я лично уже трижды видел патрули Нацгвардии на улице города без сопровождения Национальной полиции. Ранее Нацгвардию использовали исключительно как усиление Национальной полиции, которая является единственным правоохранительным органом.

И наконец 20 августа текущего года на свет появилось постановление Кабинета министров, утверждающее порядок использования специальных подразделений и подразделений сектора безопасности для обеспечения общественного порядка. И прямо в тексте указано, что Национальная гвардия и Военная служба правопорядка используются в том числе для подавления возможных беспорядков в вооруженных частях, военных городках и общественных местах", - рассказал он.

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Таким образом, по мнению Туки, власти действуют на упреждение, предвидя возможное недовольство в армии. По своему опыту, он сообщил, что одним из самых больных вопросов, который может подтолкуть украинских военнослужащих к высказыванию активного недовольства властью, являются действия, направленные на имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
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Топ комментарии
+16
Овощу тоже все были подчинены и как ему это помогло?)
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07.09.2021 23:21
+15
Зеленский фактически подчинил Национальную гвардию себе, - Тука - Цензор.НЕТ 5213
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07.09.2021 23:22
+11
Це злочин. Називається - узурпація влади.
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07.09.2021 23:30
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Овощу тоже все были подчинены и как ему это помогло?)
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07.09.2021 23:21 Ответить
Чего, чего?) Обещание европейской жизни?))) Кац, здесь водки нет, иди домой))) Вам никогда не понять почему был Майдан)
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07.09.2021 23:34 Ответить
Where in the States are you from?
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07.09.2021 23:38 Ответить
Лапоть побежал словарь искать!)))))
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07.09.2021 23:55 Ответить
Меря! Ну на обещание твоей пасkудной кацапской "жизни", - уж точно нормальный человек не поведётся!😂
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07.09.2021 23:53 Ответить
Ну, так то был овошь. А сейчас мальчик из народа - его избрали 73 % украинцев. И им нравиться их выбор. Никто никуда больше не выйдет - вернули сватов. И даже повышение, регулярные, тарифов не действует - это ж наш мальчик повышает - всё по приколу. Одним словом - Украина это болото большинства.
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08.09.2021 04:14 Ответить
А в чем принципиальная разница?) За овоща проголосовали 12,5 миллиона, за этого 13,5 миллионов, а Революцию делали ДЕСЯТКИ тысяч, при поддержке СОТЕН тыс) Все остальные тихо сидели на диванах) Сколько там за овоща вышли? Да НИКТО))) Атимайдан оплачивался по 300 грн))) Да и то местных не хватало, покупали рашиков по 1000 грн) А за этих и за деньги НИКТО не выйдет.... И эти идиоты об этом прекрасно знают) И именно поэтому они идут в том русле, которое для них устанавливаем МЫ) Да, как и бараны в стаде, они пытаются куда свернуть, но достаточно малейшего окрика, что бы они свернули в правильном направлении))) Так что нечего упаднические настроения разгонять) Все буде Україна!!!
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08.09.2021 13:11 Ответить
Зеленский фактически подчинил Национальную гвардию себе, - Тука - Цензор.НЕТ 5213
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07.09.2021 23:22 Ответить
...главМенту, этого явно было многовато..еще и погранцов сбу передать немешало бы...
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07.09.2021 23:26 Ответить
нелох себя наполеоном представляет, найвелычнишый ты наш
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07.09.2021 23:29 Ответить
Главмент уравновешивал Главсахар.Иногда главмент лучше защищал Украину,чем Главсахар.Теперь Главмент и Главсахар стали статпогрешностью.
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07.09.2021 23:30 Ответить
Це злочин. Називається - узурпація влади.
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07.09.2021 23:30 Ответить
Зеленский переподчинил себе Нацгвардию.(с) Какая свежая новость! Об этом, на Цензоре, только слепой и глухой не знал. Ну и, наверное, Монастырский пока не в курсе. Итак... Зеленский... переподчинил... Нацгвардию... себе.

Мне трудно это оценить... вот этот, который откровенно посторонний чудик ко всем событиям в Украине, кроме, разве что- вызывать тотальное неприятие его хрипами жуткими и в принципе- неприятие этой фигурки из мультиков... переподчинил себе Нацгвардию.

А я утверждаю- он, об этом- понятия не имеет.
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07.09.2021 23:30 Ответить
Щоб лани широкополі
Плавні та дубрави
Стали тобі колом в сраці
Виродок гнусавий
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07.09.2021 23:34 Ответить
а камикадзе с ОПы тоже люди - они не любят умирать,

но есть такое слово жоопа - по камикадзевски судьба.(с)
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08.09.2021 00:13 Ответить
Обычно подчиненные ху..го начальника бьют в 2 раза сильнее))))
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08.09.2021 00:39 Ответить
Слабко віриться. Це треба або дуже багато платити, або замінити нацгвардію на дуже нездібних жопоруків.Що для України одне й те ж. Бо тоди, де багато платять - українські чиновники відразу влаштовують своїх жопоруких родичів.
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08.09.2021 00:52 Ответить
Яныку ВВ-шники не очень помогли. Только под раздачу мальчишек подставил.
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08.09.2021 01:16 Ответить
...гвардейцы кардинала. Но, ДартанЮля, сплетёт ему: "пора, пора, порадуемся..."
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08.09.2021 05:06 Ответить
Ту "гвардію" вже давно розігнати треба.
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08.09.2021 06:55 Ответить
зелох вошел во вкус, так и начинается зекуйло
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08.09.2021 09:21 Ответить
ничего... это соплю не спасет, как не спас беркут - овоща.... цветы ментам дарить не будем.....
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08.09.2021 17:22 Ответить
 
 