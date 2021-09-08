Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico

Експрезидент США Дональд Трамп знову збирається балотуватися на пост глави держави на виборах у 2024 році.

Про це повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що останнім часом штаб Трампа активізував збір коштів і почав розміщувати дедалі більше політичної реклами проти Джо Байдена. А сам експрезидент посилив свою присутність у медіа.

Інтерес до виборів у Трампа зміцнився після зниження рейтингів Байдена через виведення військ США з Афганістану.

Інформацію про те, що Трамп планує переможне повернення в Білий дім, підтвердив один з його найбільш активних прихильників - конгресмен-республіканець Джим Джордан.

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"Я знаю про це. Я говорив з ним вчора. Він майже готовий оголосити про це після всього цього божевілля в Афганістані", - наводить Politico його слова.

Побачити колишнього шефа серед кандидатів на виборах 2024 року очікує і колишній радник і прессекретар Трампа Джейсон Міллер.

"Я думаю, що він абсолютно точно бере участь у виборах 2024 року. У нас вчора ввечері була хороша розмова", - зазначив він.

При цьому Міллер наголосив, що остаточне рішення Трамп ще не ухвалив.