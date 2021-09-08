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Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico

Експрезидент США Дональд Трамп знову збирається балотуватися на пост глави держави на виборах у 2024 році.

Про це повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що останнім часом штаб Трампа активізував збір коштів і почав розміщувати дедалі більше політичної реклами проти Джо Байдена. А сам експрезидент посилив свою присутність у медіа.

Інтерес до виборів у Трампа зміцнився після зниження рейтингів Байдена через виведення військ США з Афганістану.

Інформацію про те, що Трамп планує переможне повернення в Білий дім, підтвердив один з його найбільш активних прихильників - конгресмен-республіканець Джим Джордан.

Також читайте: Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані

"Я знаю про це. Я говорив з ним вчора. Він майже готовий оголосити про це після всього цього божевілля в Афганістані", - наводить Politico його слова.

Побачити колишнього шефа серед кандидатів на виборах 2024 року очікує і колишній радник і прессекретар Трампа Джейсон Міллер.

"Я думаю, що він абсолютно точно бере участь у виборах 2024 року. У нас вчора ввечері була хороша розмова", - зазначив він.

При цьому Міллер наголосив, що остаточне рішення Трамп ще не ухвалив.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Нажаль, немає більше Республіканської партії... Є трампісти. Вибрали собі ідола і цілують його в одне місце. Розділили Америку на дві частини на радість ****** усіляким. Шкода. А був Рейган, було два Буши, був сенатор Маккейн. Оце були лідери! А цей брехун та гольфер буде й далі бабів щупати і ***** боготворити...
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08.09.2021 02:51
+9
Республиканцы не такие придурки, чтобы ещё раз наступить на эти рыжие грабли.
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08.09.2021 02:07
+9
Второго срока трампа Америка может и не пережить, как и мы первого срока клоуна...
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08.09.2021 02:59
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Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 658 Цікаво, скільки сторінок коментів збереться ?
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08.09.2021 01:38 Відповісти
Скоро в США будуть обирати ************ віком не менше 90 років.
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08.09.2021 01:43 Відповісти
Сподіваюсь, що в США залишилась ще молодь серед республіканців та демократів Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 3132
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08.09.2021 02:30 Відповісти
Екс-барменш, "простих людей" (С), та ін. "нових мармиз" вистачає. Людей з головою на плечах - ні.
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08.09.2021 07:36 Відповісти
Коли я писав "молодь" я мав на увазі хоча б 60 років Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico - Цензор.НЕТ 602
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08.09.2021 12:12 Відповісти
Від публіки яка ні на що не впливає.
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08.09.2021 07:34 Відповісти
Вже давно відомо від китайців, які друкують мільйони кепок)

Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 2880
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08.09.2021 01:43 Відповісти
Это типа у республиканцев нет никого умнее ?
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08.09.2021 02:09 Відповісти
Нажаль, немає більше Республіканської партії... Є трампісти. Вибрали собі ідола і цілують його в одне місце. Розділили Америку на дві частини на радість ****** усіляким. Шкода. А був Рейган, було два Буши, був сенатор Маккейн. Оце були лідери! А цей брехун та гольфер буде й далі бабів щупати і ***** боготворити...
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08.09.2021 02:51 Відповісти
Буш молодший, до речі, розпочав безнадійну авантюру з побудови ******** демократії у середньовічній країні замість того щоби просто пояснити дикунам правила цивілізованого спілкування, а також на якогось біса повалив ідеального диктатора Саддама.
Рекомендую вам глибше ознайомитися з думками ********** щодо перелічених вами президентів та кандидатів у президенти.

GEORGE W. Bush is quite likely the worst president in the 200-year history of the United States.
Huck Gutman, professor at the University of Vermont, US. He is also Senior Aide to Representative Bernie Sanders, VT-Independent in the House of Representatives.http://www.uvm.edu/~sgutman/The_Worst_President.html
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08.09.2021 08:17 Відповісти
Буш-молодший розпочав велике крадівництво готівкових доларів. Міністр оборони Рамсфельд для годиться сигналізував, що чекати реальної віддачі від цих грошей не варто, бо, бачте - корупція. Тільки не уточнював де саме - серед афганців чи серед його підлеглих. Добряче нагрілись і ті, й другі. Враховуючи, скільки років це тривало, "змащено" було усі шарніри механізму - усім було добре. Буш-старший був директором ЦРУ, тож усе було прикрито як належить. Буш-молодший не дарма катався в ****** в обнімку. Брати по крові.
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08.09.2021 09:30 Відповісти
Катався з ****** в обнімку на "Волзі", коли приїжджав до Московії.
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08.09.2021 09:44 Відповісти
На кепке цифра "4" - грубый фотошоп. Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 3008 Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 3008 Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 3008
Верьте трампистам.
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08.09.2021 02:15 Відповісти
Даже не фотошоп, а Paint. Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 7367
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08.09.2021 07:10 Відповісти
ахах, точно)
Ну значить фотошопери передбачили)
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08.09.2021 10:56 Відповісти
От справжнє фото

Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico - Цензор.НЕТ 8336
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08.09.2021 10:59 Відповісти
Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 7839
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08.09.2021 01:46 Відповісти
Після цієї фотки можна йти спати на приємній хвилі. Добраніч. Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 6219
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08.09.2021 01:49 Відповісти
Дуже добра новина!
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08.09.2021 01:47 Відповісти
Так, на росії вже святкують Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 527
Трам-пам-пам! Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 3559
Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 9225
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08.09.2021 02:18 Відповісти
А ось і відео святкування:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtNifuk_Yn0 Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 2732
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08.09.2021 02:33 Відповісти
Трампісти-путіністи! І у вашому селі буде свято! Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 2352
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08.09.2021 01:50 Відповісти
Не пишіть дурниць.
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08.09.2021 01:52 Відповісти
Останні події доводять, що Байден фанат Путіна, а не Трамп але Українці дивна-дивна нація!
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08.09.2021 01:53 Відповісти
Трамп обіцяв нові робочі місця, а при ньому їх поменшало на 10000 (десять тисяч) .
Американці цього не забудуть.
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08.09.2021 02:12 Відповісти
При Трампі були найвищі економічні показники за всю історію. Американці оберуть Трампа!
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08.09.2021 02:14 Відповісти
Рівень життя американців найшвидшими темпами зростав у 50-ті.
РІВЕНЬ ЖИТТЯ, а не якісь віртуальні "показники".
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08.09.2021 02:20 Відповісти
На скільки я знаю у 80-ті при Р. Рейгані. Тоді був економічний бум.
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08.09.2021 02:26 Відповісти
Ну якщо вже бути буквальним то за Трампа в Америці була нульве безробіття (біля трьох відсотків.)
U.S. unemployment fell to 3.6 percent, lowest since 1969
May 3, 2019

https://www.washingtonpost.com/business/2019/05/03/us-economy-added-jobs-april-unemployment-fell-percent-lowest-since/
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08.09.2021 07:39 Відповісти
В СРСР безробіття було дійсно нульове, але це не свідчить про рівень життя.
Чи про потужність економіки.
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08.09.2021 09:20 Відповісти
Щось я не зрозумів. Ти що, не українець? Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 9955
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08.09.2021 02:14 Відповісти
То брайтонський кугутяра. Не переймайся. Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 3686
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08.09.2021 02:24 Відповісти
Республиканцы не такие придурки, чтобы ещё раз наступить на эти рыжие грабли.
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08.09.2021 02:07 Відповісти
Киш!
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08.09.2021 02:13 Відповісти
Яка аргументована відповідь !
Інтелект - як у Трампа шевелюра.
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08.09.2021 02:16 Відповісти
Второго срока трампа Америка может и не пережить, как и мы первого срока клоуна...
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08.09.2021 02:59 Відповісти
Невже американці знову виберуть цього клоуна ?
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08.09.2021 04:50 Відповісти
Сейчас клоуны рулят. Где их только не выбирают
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08.09.2021 06:16 Відповісти
За ним Москва.
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08.09.2021 06:23 Відповісти
Трамп, тебе надо не в Президенты, а туда, где стулья не такие тёплые.
В смысле- не такие электрические. Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico - Цензор.НЕТ 7304
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08.09.2021 06:34 Відповісти
Вообще-то в статье идет речь о том что
а) Трамп не заявлял что будет баллотироваться:
б) Любые заявления будут только через год после выборов 22го года;
в) Св. Джо конкретно обосрался и политолохи с журнализдами пошли разгонять волну спекуляций.
Но кто же будет читать статью с фактическим а не провокативным заголовком?
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08.09.2021 07:31 Відповісти
Нет в США больше достойных людей на этот пост
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08.09.2021 07:40 Відповісти
Почему же? Можем одолжить черную ******* мера Чикаго. По всем квотам пройдет.
С умение управлять, правда, туговато, да и лидерские качества скорее отрицательные, но зато все чекбоксы по ущемленным катерогиям схвачены.
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08.09.2021 07:46 Відповісти
Бывший прессекретарь сообщил, что имел с Трампом "хороший разговор".
Это как Мендель позвонила бы Зеленскому, а потом сообщила, что имела
с ним хороший сек разговор по телефону. И что ?
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08.09.2021 09:41 Відповісти
Может им Брежнева выкопать и президента Гвинеи отправить
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08.09.2021 08:22 Відповісти
Брежнев полез бы целоваться и клянчить в подарок себе новый "Линкольн". Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico - Цензор.НЕТ 1950
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08.09.2021 09:50 Відповісти
Республиканцы деградируют.
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08.09.2021 09:24 Відповісти
надеюсь здравый рассудок возмет верх и Трамп победит

Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico - Цензор.НЕТ 7517
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08.09.2021 11:22 Відповісти
Контрольный выстрел в голову для США.
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08.09.2021 12:29 Відповісти
Модеры цензора явно неравнодушны к Трампу.
С чего бы это?
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08.09.2021 21:34 Відповісти
 
 