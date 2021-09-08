Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico
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Експрезидент США Дональд Трамп знову збирається балотуватися на пост глави держави на виборах у 2024 році.
Про це повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що останнім часом штаб Трампа активізував збір коштів і почав розміщувати дедалі більше політичної реклами проти Джо Байдена. А сам експрезидент посилив свою присутність у медіа.
Інтерес до виборів у Трампа зміцнився після зниження рейтингів Байдена через виведення військ США з Афганістану.
Інформацію про те, що Трамп планує переможне повернення в Білий дім, підтвердив один з його найбільш активних прихильників - конгресмен-республіканець Джим Джордан.
"Я знаю про це. Я говорив з ним вчора. Він майже готовий оголосити про це після всього цього божевілля в Афганістані", - наводить Politico його слова.
Побачити колишнього шефа серед кандидатів на виборах 2024 року очікує і колишній радник і прессекретар Трампа Джейсон Міллер.
"Я думаю, що він абсолютно точно бере участь у виборах 2024 року. У нас вчора ввечері була хороша розмова", - зазначив він.
При цьому Міллер наголосив, що остаточне рішення Трамп ще не ухвалив.
Будь ласка, зачекайте...
Рекомендую вам глибше ознайомитися з думками ********** щодо перелічених вами президентів та кандидатів у президенти.
GEORGE W. Bush is quite likely the worst president in the 200-year history of the United States.
Huck Gutman, professor at the University of Vermont, US. He is also Senior Aide to Representative Bernie Sanders, VT-Independent in the House of Representatives.http://www.uvm.edu/~sgutman/The_Worst_President.html
Верьте трампистам.
Ну значить фотошопери передбачили)
Трам-пам-пам!
https://www.youtube.com/watch?v=ZtNifuk_Yn0
Американці цього не забудуть.
РІВЕНЬ ЖИТТЯ, а не якісь віртуальні "показники".
U.S. unemployment fell to 3.6 percent, lowest since 1969
May 3, 2019
https://www.washingtonpost.com/business/2019/05/03/us-economy-added-jobs-april-unemployment-fell-percent-lowest-since/
Чи про потужність економіки.
Інтелект - як у Трампа шевелюра.
В смысле- не такие электрические.
а) Трамп не заявлял что будет баллотироваться:
б) Любые заявления будут только через год после выборов 22го года;
в) Св. Джо конкретно обосрался и политолохи с журнализдами пошли разгонять волну спекуляций.
Но кто же будет читать статью с фактическим а не провокативным заголовком?
С умение управлять, правда, туговато, да и лидерские качества скорее отрицательные, но зато все чекбоксы по ущемленным катерогиям схвачены.
Это как Мендель позвонила бы Зеленскому, а потом сообщила, что имела
с ним хороший
секразговор по телефону. И что ?
С чего бы это?