Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico

Экс-президент США Дональд Трамп вновь собирается баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что в последнее время штаб Трампа активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы против Джо Байдена. А сам экс-президент усилил свое присутствие в медиа.

Интерес к выборам у Трампа укрепился после снижений рейтингов Байдена из-за вывода войска США из Афганистана.

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Информацию о том, что Трамп планирует победное возвращение в Белый дом, подтвердил один из его наиболее активных сторонников - конгрессмен-республиканец Джим Джордан.

"Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане", - приводит Politico его слова.

Увидеть бывшего шефа среди кандидатов на выборах 2024 года ожидает и бывший советник и бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

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"Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор", - отметил он.

При этом Миллер подыеркнул, что окончательное решение Трамп еще не принял.ау