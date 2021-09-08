Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - Politico
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Экс-президент США Дональд Трамп вновь собирается баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году.
Об этом сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что в последнее время штаб Трампа активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы против Джо Байдена. А сам экс-президент усилил свое присутствие в медиа.
Интерес к выборам у Трампа укрепился после снижений рейтингов Байдена из-за вывода войска США из Афганистана.
Информацию о том, что Трамп планирует победное возвращение в Белый дом, подтвердил один из его наиболее активных сторонников - конгрессмен-республиканец Джим Джордан.
"Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане", - приводит Politico его слова.
Увидеть бывшего шефа среди кандидатов на выборах 2024 года ожидает и бывший советник и бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.
"Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор", - отметил он.
При этом Миллер подыеркнул, что окончательное решение Трамп еще не принял.ау
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Рекомендую вам глибше ознайомитися з думками ********** щодо перелічених вами президентів та кандидатів у президенти.
GEORGE W. Bush is quite likely the worst president in the 200-year history of the United States.
Huck Gutman, professor at the University of Vermont, US. He is also Senior Aide to Representative Bernie Sanders, VT-Independent in the House of Representatives.http://www.uvm.edu/~sgutman/The_Worst_President.html
Верьте трампистам.
Ну значить фотошопери передбачили)
Трам-пам-пам!
https://www.youtube.com/watch?v=ZtNifuk_Yn0
Американці цього не забудуть.
РІВЕНЬ ЖИТТЯ, а не якісь віртуальні "показники".
U.S. unemployment fell to 3.6 percent, lowest since 1969
May 3, 2019
https://www.washingtonpost.com/business/2019/05/03/us-economy-added-jobs-april-unemployment-fell-percent-lowest-since/
Чи про потужність економіки.
Інтелект - як у Трампа шевелюра.
В смысле- не такие электрические.
а) Трамп не заявлял что будет баллотироваться:
б) Любые заявления будут только через год после выборов 22го года;
в) Св. Джо конкретно обосрался и политолохи с журнализдами пошли разгонять волну спекуляций.
Но кто же будет читать статью с фактическим а не провокативным заголовком?
С умение управлять, правда, туговато, да и лидерские качества скорее отрицательные, но зато все чекбоксы по ущемленным катерогиям схвачены.
Это как Мендель позвонила бы Зеленскому, а потом сообщила, что имела
с ним хороший
секразговор по телефону. И что ?
С чего бы это?