На день народження Татарова приїхали правоохоронці, пов'язані з розслідуванням його справи. ВIДЕО

На святкування дня народження заступника голови Офісу Президента Олега Татарова з'їхалося понад десять топчиновників силових відомств - зокрема ті, які були пов'язані з розслідуванням справи Татарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

На свято прибув заступник голови національної поліції України та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. У тещі Цуцкірідзе є кілька об’єктів нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі "УкрБуд". Слідство встановило що, Татаров у 2017 році, коли працював юристом в "УкрБуд", яка на той час належала екснардепу Максиму Микитасю, брав участь у передачі хабаря посадовцю криміналістичної установи МВС.

Цуцкірідзе і Татаров

Сам Микитась зазначив, що саме Цуцкірідзе, перебуваючи на високих посадах у МВС, допомагав юристу "УкрБуд" Татарову вирішувати проблеми "УкрБуд" з Міністерством внутрішніх справ.

Також читайте: Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін

Крім того, на день народження Татарова прибув заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ.

Симоненко (з подарунком)