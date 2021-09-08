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Новини Політика України
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день народження (119) Офіс Президента (1749) Цуцкірідзе Максим (28) Симоненко Олексій (22) Татаров Олег (358)

На день народження Татарова приїхали правоохоронці, пов'язані з розслідуванням його справи. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На святкування дня народження заступника голови Офісу Президента Олега Татарова з'їхалося понад десять топчиновників силових відомств - зокрема ті, які були пов'язані з розслідуванням справи Татарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

На свято прибув заступник голови національної поліції України та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. У тещі Цуцкірідзе є кілька об’єктів нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі "УкрБуд". Слідство встановило що, Татаров у 2017 році, коли працював юристом в "УкрБуд", яка на той час належала екснардепу Максиму Микитасю, брав участь у передачі хабаря посадовцю криміналістичної установи МВС.

На день народження Татарова приїхали правоохоронці, повязані з розслідуванням його справи 01

Цуцкірідзе і Татаров

Сам Микитась зазначив, що саме Цуцкірідзе, перебуваючи на високих посадах у МВС, допомагав юристу "УкрБуд" Татарову вирішувати проблеми "УкрБуд" з Міністерством внутрішніх справ.

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Крім того, на день народження Татарова прибув заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ.

На день народження Татарова приїхали правоохоронці, повязані з розслідуванням його справи 02

Симоненко (з подарунком)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Ну а чего вы хотели от зе-шоблы?
На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела - Цензор.НЕТ 6134
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08.09.2021 10:03
+61
Борьба с коррупцией продолжается...
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08.09.2021 10:03
+47
На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела - Цензор.НЕТ 606
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08.09.2021 10:04
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кто это будет делать? Увидел венедиктову в разговоре про Илловайск. Понял - беспредел будет продолжаться...
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09.09.2021 08:03 Відповісти
Давно такого бедлама не було. Я вже думала і не буде, аж поки зебіли не перемогли Порошенка в 2019.
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09.09.2021 08:55 Відповісти
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