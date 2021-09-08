ВР легалізувала криптовалюти в Україні. ВIДЕО
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Верховна Рада України легалізувала віртуальні активи. Відповідний законопроєкт № 3637 у другому читанні підтримали 276 нардепів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Цей закон регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.
Закон визначає поняття і правовий статус віртуального активу. Після підпису президента кріптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.
Регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів. Також передбачається створення нового регулятора - Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА).
Як підкреслив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна одна з лідерів з використання криптовалюти в світі, але легалізація необхідна, щоб дати криптокомпаніям прозорі умови взаємин з державою, зручну роботу з регулятором і вигідне оподаткування.
"В Україні щоденний обіг віртуальних активів становить 1 млрд гривень. Але все це перебуває в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не сплачуються податки", - додав він.
Федоров підкреслив, що на сьогодні лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви - Німеччина, Люксембург, Сінгапур.
Будь ласка, зачекайте...
Недавно была послелокдауговая встряска 1 месяц, с около 5% но уже нормализовалась и идет к 2м+ временно.
И да, это реально потеря больше 20% покупательной способности за 10 лет у подматрасников. Не инвестируют только очень "богатые" бедные.
Откуда у чиновника или депутата 100 миллионов при зарплате 30 тысяч? - Теперь может чиновник или депутат сказать, что это он продал криптовалюту, биткоины. Это схема легализации и все, это никакая не цифровизация.
Ахренеть!
20% экономики в крипте.
з чого ви взяли, що закінчиться попит? ви взагалі розумієте, які послуги, сервіси і інфраструктури стоять за словом криптовалюта сьогодні?
Только если у вас есть терпение, только тогда вы можете купить крипту, и то вы рискуете, если купите не то, купите лучше биткоин и не на последние, а на те деньги которые не жалко и будьте готовы что он упадет по какой бы вы цене не купили, по высокой или низкой, потом отрастет, и только если вы не продадите дешевле чем купили и выдержите несколько лет, тогда вы получите доход.
Ну или учитесь торговать на бирже, но даже если годы на это потратите, не факт что у вас получится, это очень нервная работа и не для всех, но если оно ваше то оно того стоит, и возможно вам повезет.
она столько денег в бедный бюджет страны принесёт)