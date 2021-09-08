ВР легализировала криптовалюты в Украине. ВИДЕО
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Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Данный закон регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что держатели виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Закон определяет понятие и правовой статус виртуального актива. После подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.
Регулятором рынка будет Минцифры, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предполагается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА).
Как подчеркнул вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, но легализация необходима, чтобы дать криптокомпаниям прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобную работу с регулятором и выгодное налогообложение.
"В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - добавил он.
Федоров подчеркнул, что на сегодня всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур.
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Недавно была послелокдауговая встряска 1 месяц, с около 5% но уже нормализовалась и идет к 2м+ временно.
И да, это реально потеря больше 20% покупательной способности за 10 лет у подматрасников. Не инвестируют только очень "богатые" бедные.
Откуда у чиновника или депутата 100 миллионов при зарплате 30 тысяч? - Теперь может чиновник или депутат сказать, что это он продал криптовалюту, биткоины. Это схема легализации и все, это никакая не цифровизация.
Ахренеть!
20% экономики в крипте.
з чого ви взяли, що закінчиться попит? ви взагалі розумієте, які послуги, сервіси і інфраструктури стоять за словом криптовалюта сьогодні?
Только если у вас есть терпение, только тогда вы можете купить крипту, и то вы рискуете, если купите не то, купите лучше биткоин и не на последние, а на те деньги которые не жалко и будьте готовы что он упадет по какой бы вы цене не купили, по высокой или низкой, потом отрастет, и только если вы не продадите дешевле чем купили и выдержите несколько лет, тогда вы получите доход.
Ну или учитесь торговать на бирже, но даже если годы на это потратите, не факт что у вас получится, это очень нервная работа и не для всех, но если оно ваше то оно того стоит, и возможно вам повезет.
она столько денег в бедный бюджет страны принесёт)