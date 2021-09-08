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ВР легализировала криптовалюты в Украине. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Данный закон регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что держатели виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Закон определяет понятие и правовой статус виртуального актива. После подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

Регулятором рынка будет Минцифры, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предполагается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА).

Как подчеркнул вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, но легализация необходима, чтобы дать криптокомпаниям прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобную работу с регулятором и выгодное налогообложение.

Читайте также: В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами, - Минцифры

"В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - добавил он.

Федоров подчеркнул, что на сегодня всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
А вчера писали, что один нардеп задекларировал 105 млн. криптовалюты. Так сказать закон этот узаконил наворованное. Браво!
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08.09.2021 13:16
+13
Даниле Гетманцеву нужно будет занести для легализации активов? ВР легализировала криптовалюты в Украине - Цензор.НЕТ 6705
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08.09.2021 13:12
+11
Теперь налоги придется платить зебилам по каждой транзакции ВР легализировала криптовалюты в Украине - Цензор.НЕТ 7218
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08.09.2021 13:13
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Страница 3 из 3
То вы просто завидуете, цена пыли держится на желании ее купить, как и цена любого другого товара в мире
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08.09.2021 23:59 Ответить
Вооооот. Товара. А деньги это несколько иное. Это то за что покупают. ВР легалізувала криптовалюти в Україні - Цензор.НЕТ 5590 А спекулянту вообще похрену чем торговать - была бы маржа. Он именно с нее и живет.
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09.09.2021 00:18 Ответить
Золото тоже товар, а это товар за который можно покупать, как за золото только легче
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09.09.2021 00:24 Ответить
Наш спор зашел в тупик. Предлагаю на этом и закончить. Вы меня не убедили - я Вас. Все.
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09.09.2021 00:29 Ответить
Уже найден такой астероид "металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США" Недавно новость была, он раньше был ядром планеты а ядра планеты как известно содержат золото, эта оценка его конечно по настоящим земным ценам, но если его доставят на землю, то он обрушит экономику и золото не будет ничего стоить как и другие металлы
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08.09.2021 23:08 Ответить
Американцы уже постаивли цель его разрабатывать, Трамп подписал указ когда президнтом быть начать разрабатывать программу по его разработке
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08.09.2021 23:09 Ответить
Поставить цель и ее реализовать как говорят в Одессе две большие разницы. ВР легалізувала криптовалюти в Україні - Цензор.НЕТ 8170
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08.09.2021 23:21 Ответить
zoloto-md.ru/info/analytics/na-asteroide-psixeya-16-obnaruzhenyi-zapasyi-zolota-na-summu-700-kvintillionov-dollarov
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08.09.2021 23:12 Ответить
Ну да. Осталось дело за малым - добыть его. Кстати, обнаружена туманность в космосе на несколько миллионов миллиардов квадратных километров состоящая из паров спирта. Все - теперь все спиртзаводы разорятся. ВР легалізувала криптовалюти в Україні - Цензор.НЕТ 625
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08.09.2021 23:19 Ответить
Вы себе не представляете насколько близка эта возможность, посмотрите видео Рея Курцвейла, в которых он рассказывает про закон Мура и развитие технологий, не успеете оглянутся, а мы будем в космосе. Золото можно добывать и из морской воды, просто дорого это, как подрастет начнут добывать, потому золото не может расти вечно, а биткоин может
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08.09.2021 23:23 Ответить
Забавный факт МММ это код на ньюеркской бирже компании 3м, производителя масок, акционеры 3м очень даже довольны. А вспоминать местные 90е и не вкладываться в инвестиции это только очень "богатые" могут себе позволить.
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08.09.2021 18:16 Ответить
так у долара інфляція вимірюється однією цифрою а гривні двома ,погодьтеся це велика різниця!
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08.09.2021 17:48 Ответить
Не корректная информация. Инфляция доллара что за 100 лет что за 10 что за 3 около 1.8% в год.
Недавно была послелокдауговая встряска 1 месяц, с около 5% но уже нормализовалась и идет к 2м+ временно.
И да, это реально потеря больше 20% покупательной способности за 10 лет у подматрасников. Не инвестируют только очень "богатые" бедные.
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08.09.2021 18:28 Ответить
Это официальная инфляция, при этом и эти цифры у вас не верны, неофициальная(реальная) инфляция выше. Неофициальную инфляцию измеряют по стоимости не продуктов и товаров, так как стоимость производства продуктов тоже снижается вместе с развитием технологий, а по арендной плате, недвижимости и другим показателям
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08.09.2021 18:40 Ответить
Цифры менее не верны чем ваши. До 2%. А есть неофициальная? О которой баба клава раскажет? Инфляцию и снимают с секторов, и спожывчых товаров, услуг итд, можете их лицезреть в свободном доступе, я смотрел обзоры по секторам для себя недавно, очень сложно переубедить авторитетом в комментах когда постоянно с ними работаешь.
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08.09.2021 19:31 Ответить
Знаю что есть неофициальная(реальная) инфляция, рассчитывают ее даже не по ценам на сырье, так как добыча сырья так же совершенствуется и технологии делают сырье дешевле, в общем там сложный подсчет очень, интересовался давно подробностей не помню. Но вы сами посмотрите как выросли цены на древесину, металл во всем мире, и т п явно инфляция выше.
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08.09.2021 19:39 Ответить
В общем, смысл в том что расчет инфляции не учитывает развитие технологий, к примеру конвейерное производство и автоматизация сделала дешевле производство товаров и услуг, но это не учитывается в подсчете инфляции, многие технологические улучшения вообще не заметны, и не возможно просто так вычислить. Потому реальную инфляцию сложно рассчитать, так как на цену товаров повлияли технологии. Это касается и цен на сырье, к примеру добыча сланцевого газа сделала газ дешевле и т п если рассчитывать инфляцию по цене на газ, и не учитывать технологию которая сделал добычу газа дешевле, то получатся неверные цифры. Источники не могу сказать давно это было. Технологии все время развиваются во всех сферах и это не учитывается вообще, потоум все цифры с инфляцией не верны
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08.09.2021 19:57 Ответить
Теперь те нардепы, кто декларировал биткоины, заплатят 20 % налога?
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08.09.2021 14:07 Ответить
теперь например, землю китайцам можна будет продавать за биткоины, мимо ЦБ, налоговой и кабмина... "Слуги народа" активно продвигают такого рода законы....
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08.09.2021 14:33 Ответить
Как раз взятки в бумаге тяжелее всего отследить, биткоин же не анонимен а псевдоанонимен, то есть оставляет следы
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08.09.2021 14:45 Ответить
наверное поэтому биткоины так любят в даркнете, продавцы оружия , наркотиков и прочий криминал....
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08.09.2021 14:49 Ответить
Раньше любили, сейчас они используют более приватные криптовалюты монеро к примеру, в США спецслужбы разработали софт который отслеживает владельцев биткоина, мелких всяких может и не ловят, а крупняк регулярно
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08.09.2021 15:02 Ответить
Кроме того любили они его потому что это лучше кредиток, по крайней мере на тот момент времени для расчетов через интернет, бумагой же не расплатишься через интернет
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08.09.2021 15:08 Ответить
Украинофобские гниды рассказывали, что украинскую землю сразу всю скупят после введения рынка земли, а по факту мало кому нужна.
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08.09.2021 17:25 Ответить
це ж політика ,подивіться хто на цьому роками спекулював та заробляв політичний рейтинг,а зараз немає теми будуть шукати нову)
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08.09.2021 17:52 Ответить
Плюсую люто. Страшилки про землю признак необразованных дегенератов читающего агро-олигархическую джинсу и не понимающего основы хоть чегонибудь что хотькакто рядом.
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08.09.2021 19:35 Ответить
Это сделали для легализации коррупционных доходов, ворованных денег.

Откуда у чиновника или депутата 100 миллионов при зарплате 30 тысяч? - Теперь может чиновник или депутат сказать, что это он продал криптовалюту, биткоины. Это схема легализации и все, это никакая не цифровизация.
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08.09.2021 15:31 Ответить
В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен
ВР легалізувала криптовалюти в Україні - Цензор.НЕТ 7053
Ахренеть!
20% экономики в крипте.
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08.09.2021 15:40 Ответить
Не сильно верьте подобным заявлениям. С одной стороны крипте ставят чуть ли не в главную заслугу, что по ней невозможно отследить транзакции - с другой же говорят какой оборот по ней проходит. Как можно посчитать оборот если невозможно отследить транзакции? Это не более чем ажиотажная реклама дабы подогреть спрос. Вся крипта как и акции МММ держатся только на ажиотажном спросе. Закончится спрос - закончится крипта.
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08.09.2021 16:37 Ответить
Я и не верю. 90% высказываний нашей власти, в лучшем случае, просто "хотелки" или откровенные фейки. В худшем - умышленная дезинформация.
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08.09.2021 16:52 Ответить
мантра "закончится спрос - закончится крипта" - це як мантра марксистів про смерть капіталізму. помирає-помирає, та ніяк зараза не помре.. ну ще років 100 почекаємо, може ви і праві будете.
з чого ви взяли, що закінчиться попит? ви взагалі розумієте, які послуги, сервіси і інфраструктури стоять за словом криптовалюта сьогодні?
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08.09.2021 18:13 Ответить
Мені достатньо знати те, що біток в багатьох странах напівлегальний платіжний засіб ліквідність якого тримається тільки на спекулятивному попиті. Все. Цього достатньо.
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08.09.2021 18:16 Ответить
ВР легалізувала криптовалюти в Україні - Цензор.НЕТ 6577
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08.09.2021 16:49 Ответить
Вчора в Сальвадарі вчора почались заворушення з-за різкого падіння біткойну. В Салавадорі біткойн давно легалізували. https://www.bbc.com/news/business-58459098
ВР легалізувала криптовалюти в Україні - Цензор.НЕТ 7943ВР легалізувала криптовалюти в Україні - Цензор.НЕТ 7943
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08.09.2021 16:54 Ответить
Класс) сейчас все побегут в крипту сольют все свои накопленные. А в 0 декларации укажут что беден. И только простые смертные, вынуждены будут показать что у них в закромах)
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08.09.2021 17:51 Ответить
МММ разрешено типа, чтобы народ еще больше пострадал. Какие все таки тупые власти. Жиды легализовали - Схему Понци, чтобы еще больше обобрать народ, который они и так до нитки ободрали и последние трусы снимут жыды с Украинскими гнидами предателями нации - они мрази организовались с олигархами жидами и Ахметовым и русскими в одну организованную преступность и захватили власть и указывают, как жить на уровне законов, хотя они сами не достойны ни по каким критериям принимать законы. У них нет ни этики, ни морали, ни ума и мудрости, а есть только свойства у них жадности и алчности и лицемерия и вранья и их ничего не останавливает, чтобы не обворовывать народ Украины. Сейчас они начнут кучу еще афер делать с Схемами Понцы и глупых людей будут кидать на последние, что они будут нести не понимая, что большинство из них окажется и без этого. Лучше бы создали государственные платформы онлайн для инвестирования в стартапы. Люди будут там регистрировать и патентовать стартапы, а просматриваемые люди будут смотреть и инвестировать в понравившиеся стартапы и инвестиции можно вкладывать покупая допустим проценты акций компании с самых мизеров - хоть 1000 грн. или даже хоть 5 баксов можно было инвестировать и тут уже будут риски прогореть, но если попасть в удачный стартап и компания взлетит, то те проценты компании купленные с 5 баксов могут превратиться при взлете компании в тысячи долларов, а то и больше. И обучение нужно проводить по телевизору людей и рассказывать о платформе на всех передачах и нужно даже канал отдельный создать и там экспертов приглашать и даже мировых - типа Носима Талеба и т.п. Чтобы они обучали народ инвестированию и риски рассказывали и т.п. Чтобы компании и стартапы и акции показывали и говорили выгодно покупать или нет и т.д. А у нас власть банально хочет обокрасть народ и они принимают легализацию Схемы Понцы и будут выдуривать последние и когда люди начнут снимать или создатели пирамиды поймут, что прекратили вкладывать и выводят или в этом роде и они будут валить пирамиду и забирать все и их еще и не посадят, как Мавродия.
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08.09.2021 18:02 Ответить
Дураки пострадают как всегда, не лезьте на биржу люди если ума нет, и если даже есть, мой совет. Биржа обламывает всех. Чтоб зарабатывать на бирже учится нужно лет пять, но никто не будет учится лет пять ,так как это сложно а денег хочется сейчас, и это так легко нажать кнопку.

Только если у вас есть терпение, только тогда вы можете купить крипту, и то вы рискуете, если купите не то, купите лучше биткоин и не на последние, а на те деньги которые не жалко и будьте готовы что он упадет по какой бы вы цене не купили, по высокой или низкой, потом отрастет, и только если вы не продадите дешевле чем купили и выдержите несколько лет, тогда вы получите доход.

Ну или учитесь торговать на бирже, но даже если годы на это потратите, не факт что у вас получится, это очень нервная работа и не для всех, но если оно ваше то оно того стоит, и возможно вам повезет.
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08.09.2021 19:16 Ответить
Только с Вашим мнением насчет схемы Понци не согласен
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08.09.2021 19:29 Ответить
давайте тогда ещё и наркоту легазируем.
она столько денег в бедный бюджет страны принесёт)
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09.09.2021 01:21 Ответить
Всем привет. Если вы хотите начать зарабатывать на криптовалютах, но не знаете, с чего начать. Советую вам эту статью https://kaifolog.net/30074-kak-treyderam-nahodit-luchshie-birzhi-kriptovalyut-dlya-torgovli.html Там рассказывается как выбрать себе криптобиржу для торговли, что является немаловажным, если не самым важным для начала.
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10.11.2021 09:24 Ответить
https://coinliq.com/ru
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09.11.2022 21:46 Ответить
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