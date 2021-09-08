УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14827 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 014 27
Зеленський (17420) Македонія (86) НАТО (5129)

Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський привітав співрозмовника з 30-річним ювілеєм незалежності Північної Македонії, який сьогодні відзначає ця країна.

Президент Украині подякував за тверду підтримку офіційним Скоп'є суверенітету і незалежності нашої держави. Він високо оцінив участь Північної Македонії в інавгураційному саміті "Кримської платформи", що відбувся 23 серпня 2021 у Києві, а також приєднання до підсумкової декларації саміту.

Президенти позитивно відзначили зростання двостороннього торговельно-економічного співробітництва, незважаючи на виклики COVID-19, і взаємне прагнення до збереження цієї динаміки.

Зеленський також наголосив на важливості обміну досвідом між Україною та Північної Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО.

Співрозмовники домовилися про продовження контактів на найвищому рівні найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має намір ввести COVID-обмеження на поїздки для невакцинованих громадян США і ще п'яти країн
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Поза NATO з США провалили і тепер створюють видимість бурхливої діяльності для глядачів кварталу і любителів "скотів" (чи то скатов).
Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 8369
показати весь коментар
08.09.2021 16:16
+5
ЗЕля, ты когда, дрыщ ЗЕбанутый выплатишь армии долги по зарплате, 1.5 лярда гривень?
ЗЕбанько, ты когда, дрыщ Зебанутый подпишешь оборонный заказ? Или тебе ***** запрещает?
показати весь коментар
08.09.2021 16:27
+4
Обмен опытом...откуда ему взяться этому опыту???? Два долбо*ба занялись онанизмом , он бы еще позвонил по этому поводу хфидэлю кастра!!!!! Мама-мия, какой же он феерический идиот!!!!!
показати весь коментар
08.09.2021 16:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно было бы послушать диалог ни о чём))
показати весь коментар
08.09.2021 16:10 Відповісти
Реально интересно? Я вам тайну открою: там ни слова не было о НАТО. И- не могло быть, в свете последних событий в Раде и в ОП.
показати весь коментар
08.09.2021 16:12 Відповісти
так а я о чём...)))
показати весь коментар
08.09.2021 16:14 Відповісти
Зеленский созвонился ..... Киевстар плужит или МТС или шо там?
показати весь коментар
08.09.2021 16:11 Відповісти
Хоч те хоть те, все через масква іде. Це москавські мережі.
показати весь коментар
08.09.2021 16:13 Відповісти
Ааа,значит то походу товарищ майор через билайн соеденял Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 2963
показати весь коментар
08.09.2021 16:15 Відповісти
Ввёл в поиск картинок слово "углубление".... Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 9056
Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 4572
показати весь коментар
08.09.2021 16:12 Відповісти
при чем тут обмен опытом по углублению...? ))) просто поздравил и фсе! )))
показати весь коментар
08.09.2021 16:13 Відповісти
Польські та македонські прізвища із закінченням "скі" не відмінюються.
Правильно буде: "із Стево Пендаровскі"
показати весь коментар
08.09.2021 16:13 Відповісти
Это он надумал на бархатный сезон мотнуться туда. Пока бабло дурное мы нарабатываем ему.
показати весь коментар
08.09.2021 16:14 Відповісти
У Македонии нет моря.
показати весь коментар
08.09.2021 16:22 Відповісти
А горы ?
показати весь коментар
08.09.2021 16:23 Відповісти
Это больше для зимы. Термальные источники, минводы, лыжи.

Вот, если ЗЕ с Албанией начнет "делиться опытом по НАТО", то да - морето и красные труселя на ЗЕленом гоблине.
показати весь коментар
08.09.2021 16:26 Відповісти
Та він вже змотався в США, з кагалом, за наш рахунок.
Кажуть, що ніхто з українських президентів не власшовував собі такої коштовної тусовки.
показати весь коментар
08.09.2021 16:22 Відповісти
Кажуть бывшие президенты ? ))
показати весь коментар
08.09.2021 16:24 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
08.09.2021 16:53 Відповісти
Обмен опытом...откуда ему взяться этому опыту???? Два долбо*ба занялись онанизмом , он бы еще позвонил по этому поводу хфидэлю кастра!!!!! Мама-мия, какой же он феерический идиот!!!!!
показати весь коментар
08.09.2021 16:14 Відповісти
Поза NATO з США провалили і тепер створюють видимість бурхливої діяльності для глядачів кварталу і любителів "скотів" (чи то скатов).
Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 8369
показати весь коментар
08.09.2021 16:16 Відповісти
😂
показати весь коментар
08.09.2021 16:17 Відповісти
Провалили голосування Гончаренко, тепер терміново шукають спосіб прикрити зраду.
показати весь коментар
08.09.2021 16:19 Відповісти
ЗЕля, ты когда, дрыщ ЗЕбанутый выплатишь армии долги по зарплате, 1.5 лярда гривень?
ЗЕбанько, ты когда, дрыщ Зебанутый подпишешь оборонный заказ? Или тебе ***** запрещает?
показати весь коментар
08.09.2021 16:27 Відповісти
Лучше б он созвонился с Задунайским.
показати весь коментар
08.09.2021 16:28 Відповісти
пламенный салам-алейхем Зелебабонам от Талибабонов и других народов ПНХ (Панджшерского Народного Ханства)

Заходите в гости, пассаны !

Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 6430
показати весь коментар
08.09.2021 16:31 Відповісти
Если Зеленский и Ко....подкупит чиновников во Франции и Германии как это делает РФ подкупает пачками чинуш ЕС. То тогда да, есть шансы вступить в НАТО! Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 267

А так...шансы нулевые будут блокировать.
показати весь коментар
08.09.2021 17:21 Відповісти
Гнусавий созвонился з північними македонцями, а арахамія організовує турне до греків, противників Пмакедонців. Ну просто миротворці.
показати весь коментар
08.09.2021 18:09 Відповісти
 
 