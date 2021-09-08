Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський привітав співрозмовника з 30-річним ювілеєм незалежності Північної Македонії, який сьогодні відзначає ця країна.
Президент Украині подякував за тверду підтримку офіційним Скоп'є суверенітету і незалежності нашої держави. Він високо оцінив участь Північної Македонії в інавгураційному саміті "Кримської платформи", що відбувся 23 серпня 2021 у Києві, а також приєднання до підсумкової декларації саміту.
Президенти позитивно відзначили зростання двостороннього торговельно-економічного співробітництва, незважаючи на виклики COVID-19, і взаємне прагнення до збереження цієї динаміки.
Зеленський також наголосив на важливості обміну досвідом між Україною та Північної Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО.
Співрозмовники домовилися про продовження контактів на найвищому рівні найближчим часом.
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Правильно буде: "із Стево Пендаровскі"
Вот, если ЗЕ с Албанией начнет "делиться опытом по НАТО", то да - морето и красные труселя на ЗЕленом гоблине.
Кажуть, що ніхто з українських президентів не власшовував собі такої коштовної тусовки.
ЗЕбанько, ты когда, дрыщ Зебанутый подпишешь оборонный заказ? Или тебе ***** запрещает?
Заходите в гости, пассаны !
А так...шансы нулевые будут блокировать.