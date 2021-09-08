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Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Газ

Початок поставок газу через магістраль "Північний потік 2" очікується з 1 жовтня.

Про це агентство Bloomberg повідомляє з посиланням на джерела, знайомі з планами "Газпрому", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Через два місяці можуть запрацювати обидві нитки магістралі.

Терміни початку надходження газу з "Північного потоку 2" в ГТС Європи буде як і раніше залежати від рішення регулятора ФРН, зазначає Bloomberg.

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Укладання першої нитки проєкту завершилася в червні, другий - у вересні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" не зможе використовувати "Північний потік-2" на повну потужність, - глава польської нафтогазової компанії PGNiG Маєвський

"Газпром" добудовує "Північний потік 2" власними силами, бо через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу з укладання труби.

Минулого тижня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перший газ на європейський ринок буде поставлено по "Північному потоку 2" ще до кінця цього року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
"спасибо" гениальнейшему стратегу-переговорщику и по совместительству - клоуну, - зеленскому, за то что не помешал кацапам запустить сп-2. К черту санкции против сп-2, телесериалы на россии - важнее.
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08.09.2021 17:07
+9
Это да.. от Украины там хоть с Зеленским, хоть с Порошенко не зависело ничего.
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08.09.2021 17:22
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Це смердючий корупційний москальський газ - сказав Зєля,ненароком зіпсувавши повітря в рамках найвищої зустрічі...
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08.09.2021 17:03 Відповісти
то не клован сказал, оно украло эту фразу у министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм
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08.09.2021 17:05 Відповісти
Дженнифер Грэнхолм выступила против строительства трубопровода Северный и назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле"
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08.09.2021 17:06 Відповісти
Жріть не обляпайтесь, *************.
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08.09.2021 17:06 Відповісти
Украина с Россией увеличивает товарооборот
Это такие санкции?
А Германия должна отказываться от выгоды
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08.09.2021 17:42 Відповісти
Якось дивно, що Меркель турбується не про українців, а про німців. )
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08.09.2021 18:42 Відповісти
Да,там голосуют за оккупацию Крыма и войну с Украиной,а поток и мост это средства для достижения этих целей
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08.09.2021 18:11 Відповісти
Голосуют не за президента. А за *****!
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08.09.2021 22:07 Відповісти
это для нас он *****, а для кацапов бог, вон опять денег накидал, и детям и военным и пенсионерам, три крымских моста раздал, еще бы не голосовали за него.
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10.09.2021 22:02 Відповісти
"спасибо" гениальнейшему стратегу-переговорщику и по совместительству - клоуну, - зеленскому, за то что не помешал кацапам запустить сп-2. К черту санкции против сп-2, телесериалы на россии - важнее.
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08.09.2021 17:07 Відповісти
Надо благодарить Байдена и Меркель, а не Зеленского.
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08.09.2021 17:16 Відповісти
Это да.. от Украины там хоть с Зеленским, хоть с Порошенко не зависело ничего.
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08.09.2021 17:22 Відповісти
Так то воно так, але як приємно було слухати )))
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08.09.2021 18:44 Відповісти
Тут скорее надо Байдена благодарить или что вернее Обаму который управляет из-за кулис .
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08.09.2021 19:12 Відповісти
задание выполнено! шампанского и мацу с вареньем.
Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6825
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08.09.2021 19:20 Відповісти
А что там нам рассказывал "величайший недонаполеон" про химию, позицию и "не все решено". При Зеле и Южный поток бы достроили, как ветку на Венгрию.
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08.09.2021 17:08 Відповісти
"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко13.07.21 И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко .
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08.09.2021 17:11 Відповісти
Конечно можно остановить. Ведь куратором по Украине от США назначена Данниган (читайте предыдущ. новости)Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6891, а она есть критик СПП-2. Я в нее верю. Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6891 Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6891 Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6891
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08.09.2021 18:25 Відповісти
Я в нее верю.-Иван Петрович Сидоров тоже где-то романтик. Он тоже где-то согласен: Только нужно очень верить этим теням-маякам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам.
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08.09.2021 18:31 Відповісти
То был стеб.... Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1450
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08.09.2021 18:35 Відповісти
Ага! Даже менее чем через месяц. Таки веселая зима будет, как очевидно. Каждый день, каждый- какие-то очень херовые новости...
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08.09.2021 17:14 Відповісти
Ага... так вот, кто раскачивает лодку.!!!! Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7223
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08.09.2021 18:37 Відповісти
Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5788
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08.09.2021 17:15 Відповісти
Там сейчас будут начинаться терки по вопросу европейской газовой директивы на какую мощь СП-2 можно будет забивать.
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08.09.2021 17:20 Відповісти
Я не лох, мне сорок два роки» - Зеленский
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08.09.2021 17:58 Відповісти
Тут ключевое слово МОЖЕТ. Я так понимаю компаний которые согласились делать сертификацию и страховку все еще не нашли.
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08.09.2021 18:46 Відповісти
Питання вирішує одна глибинна бомба. Раз на три місяці.
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08.09.2021 19:43 Відповісти
Иди на х.й лаптеногий. Ягель жрать с Шойгу.
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08.09.2021 22:12 Відповісти
 
 