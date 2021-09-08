Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg

Початок поставок газу через магістраль "Північний потік 2" очікується з 1 жовтня.

Про це агентство Bloomberg повідомляє з посиланням на джерела, знайомі з планами "Газпрому", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Через два місяці можуть запрацювати обидві нитки магістралі.

Терміни початку надходження газу з "Північного потоку 2" в ГТС Європи буде як і раніше залежати від рішення регулятора ФРН, зазначає Bloomberg.

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Укладання першої нитки проєкту завершилася в червні, другий - у вересні.

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"Газпром" добудовує "Північний потік 2" власними силами, бо через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу з укладання труби.

Минулого тижня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перший газ на європейський ринок буде поставлено по "Північному потоку 2" ще до кінця цього року.