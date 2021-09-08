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Новости За рубежом
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Газ (10095) Северный поток (1428)

Газ по "Северному потоку-2" могут пустить уже 1 октября, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Газ по

Начало поставок газа по магистрали "Северный поток 2" ожидается с 1 октября.

Об этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, знакомые с планами "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.

Сроки начала поступления газа с "Северного потока 2" в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ, отмечает Bloomberg.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне, второй - в сентябре.

Читайте: "Газпром" не сможет использовать "Северный поток-2" на полную мощность, - глава польской нефтегазовой компании PGNiG Маевский

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первый газ на европейский рынок будет поставлен по "Северному потоку 2" еще до конца этого года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
"спасибо" гениальнейшему стратегу-переговорщику и по совместительству - клоуну, - зеленскому, за то что не помешал кацапам запустить сп-2. К черту санкции против сп-2, телесериалы на россии - важнее.
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08.09.2021 17:07
+9
Это да.. от Украины там хоть с Зеленским, хоть с Порошенко не зависело ничего.
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08.09.2021 17:22
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Це смердючий корупційний москальський газ - сказав Зєля,ненароком зіпсувавши повітря в рамках найвищої зустрічі...
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08.09.2021 17:03 Ответить
то не клован сказал, оно украло эту фразу у министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм
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08.09.2021 17:05 Ответить
Дженнифер Грэнхолм выступила против строительства трубопровода Северный и назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле"
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08.09.2021 17:06 Ответить
Жріть не обляпайтесь, *************.
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08.09.2021 17:06 Ответить
Украина с Россией увеличивает товарооборот
Это такие санкции?
А Германия должна отказываться от выгоды
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08.09.2021 17:42 Ответить
Якось дивно, що Меркель турбується не про українців, а про німців. )
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08.09.2021 18:42 Ответить
Да,там голосуют за оккупацию Крыма и войну с Украиной,а поток и мост это средства для достижения этих целей
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08.09.2021 18:11 Ответить
Голосуют не за президента. А за *****!
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08.09.2021 22:07 Ответить
это для нас он *****, а для кацапов бог, вон опять денег накидал, и детям и военным и пенсионерам, три крымских моста раздал, еще бы не голосовали за него.
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10.09.2021 22:02 Ответить
"спасибо" гениальнейшему стратегу-переговорщику и по совместительству - клоуну, - зеленскому, за то что не помешал кацапам запустить сп-2. К черту санкции против сп-2, телесериалы на россии - важнее.
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08.09.2021 17:07 Ответить
Надо благодарить Байдена и Меркель, а не Зеленского.
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08.09.2021 17:16 Ответить
Это да.. от Украины там хоть с Зеленским, хоть с Порошенко не зависело ничего.
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08.09.2021 17:22 Ответить
Так то воно так, але як приємно було слухати )))
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08.09.2021 18:44 Ответить
Тут скорее надо Байдена благодарить или что вернее Обаму который управляет из-за кулис .
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08.09.2021 19:12 Ответить
задание выполнено! шампанского и мацу с вареньем.
Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6825
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08.09.2021 19:20 Ответить
А что там нам рассказывал "величайший недонаполеон" про химию, позицию и "не все решено". При Зеле и Южный поток бы достроили, как ветку на Венгрию.
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08.09.2021 17:08 Ответить
"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко13.07.21 И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко .
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08.09.2021 17:11 Ответить
Конечно можно остановить. Ведь куратором по Украине от США назначена Данниган (читайте предыдущ. новости)Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6891, а она есть критик СПП-2. Я в нее верю. Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6891 Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6891 Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6891
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08.09.2021 18:25 Ответить
Я в нее верю.-Иван Петрович Сидоров тоже где-то романтик. Он тоже где-то согласен: Только нужно очень верить этим теням-маякам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам.
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08.09.2021 18:31 Ответить
То был стеб.... Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1450
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08.09.2021 18:35 Ответить
Ага! Даже менее чем через месяц. Таки веселая зима будет, как очевидно. Каждый день, каждый- какие-то очень херовые новости...
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08.09.2021 17:14 Ответить
Ага... так вот, кто раскачивает лодку.!!!! Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7223
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08.09.2021 18:37 Ответить
Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5788
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08.09.2021 17:15 Ответить
Там сейчас будут начинаться терки по вопросу европейской газовой директивы на какую мощь СП-2 можно будет забивать.
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08.09.2021 17:20 Ответить
Я не лох, мне сорок два роки» - Зеленский
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08.09.2021 17:58 Ответить
Тут ключевое слово МОЖЕТ. Я так понимаю компаний которые согласились делать сертификацию и страховку все еще не нашли.
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08.09.2021 18:46 Ответить
Питання вирішує одна глибинна бомба. Раз на три місяці.
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08.09.2021 19:43 Ответить
Иди на х.й лаптеногий. Ягель жрать с Шойгу.
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08.09.2021 22:12 Ответить
 
 