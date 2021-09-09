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Новини Політика України
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ВР (11730) податки (1495) УДАР (75) Продан Оксана (25)

Партія Кличка вимагає прибрати із законопроєкту "Слуг" підвищення податків на бізнес

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія Кличка вимагає прибрати із законопроєкту

"УДАР Віталія Кличка" вимагає виключити із законопроєкту №5600 всі положення, які посилюють податковий тиск на малий і середній бізнес і надають додаткові повноваження податковим органам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка VII і VIII скликань, представник "УДАРу" Оксана Продан, повідомляє офіційний сайт партії.

За її словами, ухвалення законопроєкту №5600 негативно вплине на добробут і фінансовий стан багатьох українських родин, призведе до зубожіння середнього класу в Україні.

"Президентська монобільшість вчергове намагається без обговорення та всупереч інтересам українського суспільства ухвалити фіскальний проєкт, зараз це №5600. Прийняття цього проєкту призведе до збільшення корупції та подальшого росту цін як на спрживчі товари, так і на нерухомість. Цей проєкт, який в команді Зеленського гучно називають "антиолігархічним", насправді спрямований не проти олігархів, а проти того достойного життя всіх громадян України", - зазначає Продан.

За її словами, обкладання ПДВ угод купівлі-продажу нерухомості та підвищення ПДФО на угоди з продажу квартир, запровадження мінімального податкового зобов’язання для фермерів та розширення бази оподаткування їхнього доходу, надання податківцям права без рішення суду брати в заставу майно платників податку, які оскаржують донараховані суми, – все це буде оплачено не олігархами, а всіма споживачами, молодими сім’ями та пенсіонерами.

"УДАР Віталія Кличка" пропонує владі відмовитися від політики посилення фіскального тиску на малий бізнес і перейти до рішень, які дозволять бізнесу бути незалежним від влади: захистити право власності, встановити прозоре адміністрування податків, забезпечити ефективне обмеження монополій, спростити та уніфікувати дозвільну систему завершити судову реформу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка

"Влада, яка дбає про добробут громадян України та розвиток економіки, повинна не вигадувати "податки на повітря", необмежено посилюючи фіскальний тиск та збільшуючи ціни, а створювати комфортні умови для бізнесу та максимально забезпечувати умови для створення робочих місць", - підкреслила Продан.

Як повідомлялося, 7 вересня відкрилася шоста сесія Верховної Ради IX скликання. Розгляд законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" має розпочатися найближчими тижнями.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 2379
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08.09.2021 17:23
+19
Только конченные недоумки поднимают налоги во время жесточайшего экономического кризиса в стране. А потом разводят руками -- Почему у нас так растут цены и тарифы на все?
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08.09.2021 17:20
+19
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 6118
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08.09.2021 17:22
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Как в мультике про Чиполино. Дожились.
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08.09.2021 17:18 Відповісти
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 2379
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08.09.2021 17:23 Відповісти
нельзя убирать "УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 9271
иначе как клоун и слуги урода будут компенсировать в бюджет Украины деньги, потраченные на списание долгов (100 млрд.грн) ахметову, коломойше и прочим?
Не из своего же кармана))
А без новых налогов и деребана - от клоуна свалят даже друзья..
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08.09.2021 17:29 Відповісти
Только конченные недоумки поднимают налоги во время жесточайшего экономического кризиса в стране. А потом разводят руками -- Почему у нас так растут цены и тарифы на все?
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08.09.2021 17:20 Відповісти
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 6118
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08.09.2021 17:22 Відповісти
++++1000% правы..это закон под соусом ЕВРЕЯМ УСЕ А ГОЯМ И БЫДЛО ЗАКОНЫ НАЛОГИ ПОЛИЦАЙНЮ ПСАРНЮ и попробуйте вякнуть на русу новоявленных иудейских наци.. арийцев типа ублюдков... геть иудеи страх растеряли нет будет таки Холокост № 2 не знаю в какой стране но точно будет достало это племя убогих дегенератові Содомія ЛГБТ Гоморра срам стыдоба анти мораль грабежи сионистские международные лобби и заговоры порнография наркота Ковидная типа боротьба .. достало.. Бог их проклял- а мы терпим почему???!!!
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08.09.2021 17:22 Відповісти
Сегодня иудейский Кабинет Министров Украины принял, что из украинского бюджета будут платить пожизненное поощрение тем, кто во время холокоста спасал евреев. Не украинцев, ни цыган, ни грузин, ни греков, ни поляков, ни крымских татар, а только евреев!

Тут страницы не хватит, чтобы просто перечислить все залёты этой Зе команды.

Господь Бог помогает тем, кто и сам что-то делает.
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08.09.2021 22:15 Відповісти
вот кто бы мне ИНВАЛИДУ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ГЕНОЦИДА ХОЛОКОСТА СЛАВЯН УКРАИНЦЕВ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ и грудничков....новорожденных- когда они в роддоме лично мне 1963 году выписали аккурат на родах умышленную "путевку" к Богу..но я выжил, оставшись калекой..живу вот мучаюсь всю жизнь свою..... от евреев стипендию бы платил бы помощь..? может Израиль бы разродился на такое??! хотя вряд ли.... эти гниды даже фашистов немцев переплюнули по части западло иным народам этносу нациям и иным верам... и горе всему Человечеству народец гниловатый отправивший сына Божьего руками римлян на казнь распятие и то им все по приколу... тьфу гыдота...в нашем мире живет...
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08.09.2021 23:03 Відповісти
Ничего, после того, как распяли Иисуса, не прошло и 40-ка лет, как в осажденном Иерусалиме евреи перебили сами себя, тот самый иудейский храм, который критиковал Иисус, был разрушен, оставшихся в живых и сдавшихся еврейских воинов кастрировали по приказу Тита, а весь еврейский народ был развеян по миру на две тысячи лет.
А украинцы должны получить "политическую вакцинацию" от того, что сегодня происходит. И как бы не пели продажные фирмочки липовых рейтингов, я думаю, что украинский народ уже прозревает.
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08.09.2021 23:12 Відповісти
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 8328
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08.09.2021 17:23 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3159374/posmotrite_na_naslednikov_yagody_ejova_berii_krovavyh_palacheyi_ukrainskogo_naroda_eti_lyudi_nasledniki Slava Zitomirskiy 1c632945 (перепост)

""""Дедушки слуг народа тогда заморили десять млн. украинцев,
а их внуки окончательно сейчас решают вопрос с ненавистным им народом и страной.
"УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 3575
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09.09.2021 05:21 Відповісти
Свого часу в КНР про систему якого розпинався головний арахноїд, відмінили зовсім податки на сімейний і малий бізнес. Дозволили виробляти всещо зможуть, аби не вимагали в держави і годували себе самі.
Цей період віомий у нас як засилля китайського непотребу зробленого на колінках. потім з підйомом податки вс ж ввели але відповідно до розміру підприємства і не було різниці між державними і приватними. Брали кредити в МВФ і інших фондів, але було цільве використання і вчасно повертали.
Сьогодні КНР постачає 27 -28% всієї продукції на світовий ринок. причому продукція 3-х видів якості: 1) найвища світова якість (для Євросоюзу і США); 2)ирпотреб (країни 3-го світу); 3)непотріб для країн русскагаварящіх!
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08.09.2021 17:26 Відповісти
Ну в Китае не было скамароха на троне. И я сомневаюсь что будет.
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08.09.2021 17:59 Відповісти
зелень вміє тільки красти
а на економіку їм настільки начхати, що можуть на посаду прем'єра призначати, навіть, хлопчиків з показу хутра
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08.09.2021 17:27 Відповісти
Гуньдяй и что у тебя украли?
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08.09.2021 17:37 Відповісти
После знакомства с вашим прошлым и настоящим, я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей - вера в человечество?
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08.09.2021 17:47 Відповісти
Как бы мне не нравился удар но тут они правы, этот закон кабальный. Большая часть украинцев не в состоянии купить себе квартиру(!)
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08.09.2021 17:29 Відповісти
Так теперь они не купят и скамейку
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08.09.2021 18:06 Відповісти
Хіба що ручку від вхідних дверей!!!))))
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08.09.2021 18:22 Відповісти
бей кровасисей трудавога нарида!!!
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08.09.2021 17:30 Відповісти
Не надо. Если сейчас не оставить людей без ничего, следующие выборы будут еще хуже. Народ должен чему-то научиться. Практика показывает, что на халяву учеба не идет. Значит пойдет за "очень дорого". Пусть оплачивают "учебу" в полном объеме, без скидок.
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08.09.2021 17:36 Відповісти
Просто оставайся там где ты есть.
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08.09.2021 17:50 Відповісти
Силу тяжести еще никто не отменял. Потому так и быть, останусь.
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08.09.2021 17:53 Відповісти
сколько лет не было в новостях аббревиатуры УДАР))) выборы уже начались)
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08.09.2021 17:53 Відповісти
Политика слуг проста - все для Бени и все для Ахметки
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08.09.2021 17:57 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм ,чим гірше Україні ,тим краще для Московіі !!)))
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08.09.2021 18:23 Відповісти
Пошел жениться на наших европейках. Уже нет времени эту мразь терпеть
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08.09.2021 18:36 Відповісти
а где же тогда они возьмут деньги на субсидии которые по сути являются подкупом малоимущего избирателя
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08.09.2021 19:07 Відповісти
Осталось реально подсчитать сколько кубов воздуха, каждый человек гадит и использует в год. Так рано или поздно появится, налог на воздух.
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08.09.2021 19:30 Відповісти
"УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 5715
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08.09.2021 21:38 Відповісти
"УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 3928 "УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 3928 "УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 6077
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08.09.2021 22:12 Відповісти
Молодец Зеленский, надо учить недоумков, чтобы на следующий раз на выборах думали головой а не )l(опой 😁😁😁
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09.09.2021 08:47 Відповісти
 
 