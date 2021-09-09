Партия Кличко требует убрать из законопроекта "Слуг" повышение налогов на бизнес
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"УДАР Виталия Кличко" требует исключить из законопроекта №5600 все положения, усиливающие налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляющие дополнительные полномочия налоговым органам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат VII и VIII созывов, представитель "УДАРа" Оксана Продан, сообщает официальный сайт партии.
По ее словам, принятие законопроекта №5600 негативно повлияет на благосостояние и финансовое состояние многих украинских семей, приведет к обнищанию среднего класса в Украине.
"Президентское монобольшинство в очередной раз пытается без обсуждения и вопреки интересам украинского общества принять фискальный проект, сейчас это №5600. Принятие этого проекта приведет к увеличению коррупции и дальнейшему росту цен как на потребительские товары, так и на недвижимость. Этот проект, который в команде Зеленского громко называют "антиолигархическим", на самом деле направлен не против олигархов, а против той достойной жизни всех граждан Украины", - отмечает Оксана Продан.
По ее словам, обложение НДС сделок купли-продажи недвижимости и повышение НДФЛ на сделки по продаже квартир, введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, - все это будет оплачено не олигархи, а всеми потребителями, молодыми семьями и пенсионерами.
"УДАР Виталия Кличко" предлагает властям отказаться от политики усиления фискального давления на малый бизнес и перейти к решениям, которые позволят бизнесу быть независимым от власти: защитить право собственности, установить прозрачное администрирование налогов, обеспечить эффективное ограничение монополий, упростить и унифицировать разрешительную систему, завершить судебную реформу.
"Власть, которая заботится о благосостоянии граждан Украины и развитии экономики, должна не выдумывать "налоги на воздух", неограниченно усиливая фискальное давление и увеличивая цены, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально обеспечивать условия для создания рабочих мест", - подчеркнула Оксана Продан .
Как сообщалось, 7 сентября открылась шестая сессия Верховной Рады IX созыва. Рассмотрение законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" должно начаться в ближайшие недели.
Пожалуйста, подождите...
иначе как клоун и слуги урода будут компенсировать в бюджет Украины деньги, потраченные на списание долгов (100 млрд.грн) ахметову, коломойше и прочим?
Не из своего же кармана))
А без новых налогов и деребана - от клоуна свалят даже друзья..
Тут страницы не хватит, чтобы просто перечислить все залёты этой Зе команды.
Господь Бог помогает тем, кто и сам что-то делает.
А украинцы должны получить "политическую вакцинацию" от того, что сегодня происходит. И как бы не пели продажные фирмочки липовых рейтингов, я думаю, что украинский народ уже прозревает.
""""Дедушки слуг народа тогда заморили десять млн. украинцев,
а их внуки окончательно сейчас решают вопрос с ненавистным им народом и страной.
Цей період віомий у нас як засилля китайського непотребу зробленого на колінках. потім з підйомом податки вс ж ввели але відповідно до розміру підприємства і не було різниці між державними і приватними. Брали кредити в МВФ і інших фондів, але було цільве використання і вчасно повертали.
Сьогодні КНР постачає 27 -28% всієї продукції на світовий ринок. причому продукція 3-х видів якості: 1) найвища світова якість (для Євросоюзу і США); 2)ирпотреб (країни 3-го світу); 3)непотріб для країн русскагаварящіх!
а на економіку їм настільки начхати, що можуть на посаду прем'єра призначати, навіть, хлопчиків з показу хутра