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Новости Политика Украины
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Партия Кличко требует убрать из законопроекта "Слуг" повышение налогов на бизнес

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия Кличко требует убрать из законопроекта

"УДАР Виталия Кличко" требует исключить из законопроекта №5600 все положения, усиливающие налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляющие дополнительные полномочия налоговым органам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат VII и VIII созывов, представитель "УДАРа" Оксана Продан, сообщает официальный сайт партии.

По ее словам, принятие законопроекта №5600 негативно повлияет на благосостояние и финансовое состояние многих украинских семей, приведет к обнищанию среднего класса в Украине.

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"Президентское монобольшинство в очередной раз пытается без обсуждения и вопреки интересам украинского общества принять фискальный проект, сейчас это №5600. Принятие этого проекта приведет к увеличению коррупции и дальнейшему росту цен как на потребительские товары, так и на недвижимость. Этот проект, который в команде Зеленского громко называют "антиолигархическим", на самом деле направлен не против олигархов, а против той достойной жизни всех граждан Украины", - отмечает Оксана Продан.

По ее словам, обложение НДС сделок купли-продажи недвижимости и повышение НДФЛ на сделки по продаже квартир, введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, - все это будет оплачено не олигархи, а всеми потребителями, молодыми семьями и пенсионерами.

"УДАР Виталия Кличко" предлагает властям отказаться от политики усиления фискального давления на малый бизнес и перейти к решениям, которые позволят бизнесу быть независимым от власти: защитить право собственности, установить прозрачное администрирование налогов, обеспечить эффективное ограничение монополий, упростить и унифицировать разрешительную систему, завершить судебную реформу.

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"Власть, которая заботится о благосостоянии граждан Украины и развитии экономики, должна не выдумывать "налоги на воздух", неограниченно усиливая фискальное давление и увеличивая цены, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально обеспечивать условия для создания рабочих мест", - подчеркнула Оксана Продан .

Как сообщалось, 7 сентября открылась шестая сессия Верховной Рады IX созыва. Рассмотрение законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" должно начаться в ближайшие недели.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 2379
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08.09.2021 17:23
+19
Только конченные недоумки поднимают налоги во время жесточайшего экономического кризиса в стране. А потом разводят руками -- Почему у нас так растут цены и тарифы на все?
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08.09.2021 17:20
+19
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 6118
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08.09.2021 17:22
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Как в мультике про Чиполино. Дожились.
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08.09.2021 17:18 Ответить
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 2379
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08.09.2021 17:23 Ответить
нельзя убирать "УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 9271
иначе как клоун и слуги урода будут компенсировать в бюджет Украины деньги, потраченные на списание долгов (100 млрд.грн) ахметову, коломойше и прочим?
Не из своего же кармана))
А без новых налогов и деребана - от клоуна свалят даже друзья..
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08.09.2021 17:29 Ответить
Только конченные недоумки поднимают налоги во время жесточайшего экономического кризиса в стране. А потом разводят руками -- Почему у нас так растут цены и тарифы на все?
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08.09.2021 17:20 Ответить
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 6118
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08.09.2021 17:22 Ответить
++++1000% правы..это закон под соусом ЕВРЕЯМ УСЕ А ГОЯМ И БЫДЛО ЗАКОНЫ НАЛОГИ ПОЛИЦАЙНЮ ПСАРНЮ и попробуйте вякнуть на русу новоявленных иудейских наци.. арийцев типа ублюдков... геть иудеи страх растеряли нет будет таки Холокост № 2 не знаю в какой стране но точно будет достало это племя убогих дегенератові Содомія ЛГБТ Гоморра срам стыдоба анти мораль грабежи сионистские международные лобби и заговоры порнография наркота Ковидная типа боротьба .. достало.. Бог их проклял- а мы терпим почему???!!!
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08.09.2021 17:22 Ответить
Сегодня иудейский Кабинет Министров Украины принял, что из украинского бюджета будут платить пожизненное поощрение тем, кто во время холокоста спасал евреев. Не украинцев, ни цыган, ни грузин, ни греков, ни поляков, ни крымских татар, а только евреев!

Тут страницы не хватит, чтобы просто перечислить все залёты этой Зе команды.

Господь Бог помогает тем, кто и сам что-то делает.
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08.09.2021 22:15 Ответить
вот кто бы мне ИНВАЛИДУ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ГЕНОЦИДА ХОЛОКОСТА СЛАВЯН УКРАИНЦЕВ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ и грудничков....новорожденных- когда они в роддоме лично мне 1963 году выписали аккурат на родах умышленную "путевку" к Богу..но я выжил, оставшись калекой..живу вот мучаюсь всю жизнь свою..... от евреев стипендию бы платил бы помощь..? может Израиль бы разродился на такое??! хотя вряд ли.... эти гниды даже фашистов немцев переплюнули по части западло иным народам этносу нациям и иным верам... и горе всему Человечеству народец гниловатый отправивший сына Божьего руками римлян на казнь распятие и то им все по приколу... тьфу гыдота...в нашем мире живет...
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08.09.2021 23:03 Ответить
Ничего, после того, как распяли Иисуса, не прошло и 40-ка лет, как в осажденном Иерусалиме евреи перебили сами себя, тот самый иудейский храм, который критиковал Иисус, был разрушен, оставшихся в живых и сдавшихся еврейских воинов кастрировали по приказу Тита, а весь еврейский народ был развеян по миру на две тысячи лет.
А украинцы должны получить "политическую вакцинацию" от того, что сегодня происходит. И как бы не пели продажные фирмочки липовых рейтингов, я думаю, что украинский народ уже прозревает.
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08.09.2021 23:12 Ответить
"УДАР" предлагает убрать из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и всех украинцев - Цензор.НЕТ 8328
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08.09.2021 17:23 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3159374/posmotrite_na_naslednikov_yagody_ejova_berii_krovavyh_palacheyi_ukrainskogo_naroda_eti_lyudi_nasledniki Slava Zitomirskiy 1c632945 (перепост)

""""Дедушки слуг народа тогда заморили десять млн. украинцев,
а их внуки окончательно сейчас решают вопрос с ненавистным им народом и страной.
"УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 3575
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09.09.2021 05:21 Ответить
Свого часу в КНР про систему якого розпинався головний арахноїд, відмінили зовсім податки на сімейний і малий бізнес. Дозволили виробляти всещо зможуть, аби не вимагали в держави і годували себе самі.
Цей період віомий у нас як засилля китайського непотребу зробленого на колінках. потім з підйомом податки вс ж ввели але відповідно до розміру підприємства і не було різниці між державними і приватними. Брали кредити в МВФ і інших фондів, але було цільве використання і вчасно повертали.
Сьогодні КНР постачає 27 -28% всієї продукції на світовий ринок. причому продукція 3-х видів якості: 1) найвища світова якість (для Євросоюзу і США); 2)ирпотреб (країни 3-го світу); 3)непотріб для країн русскагаварящіх!
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08.09.2021 17:26 Ответить
Ну в Китае не было скамароха на троне. И я сомневаюсь что будет.
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08.09.2021 17:59 Ответить
зелень вміє тільки красти
а на економіку їм настільки начхати, що можуть на посаду прем'єра призначати, навіть, хлопчиків з показу хутра
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08.09.2021 17:27 Ответить
Гуньдяй и что у тебя украли?
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08.09.2021 17:37 Ответить
После знакомства с вашим прошлым и настоящим, я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей - вера в человечество?
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08.09.2021 17:47 Ответить
Как бы мне не нравился удар но тут они правы, этот закон кабальный. Большая часть украинцев не в состоянии купить себе квартиру(!)
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08.09.2021 17:29 Ответить
Так теперь они не купят и скамейку
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08.09.2021 18:06 Ответить
Хіба що ручку від вхідних дверей!!!))))
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08.09.2021 18:22 Ответить
бей кровасисей трудавога нарида!!!
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08.09.2021 17:30 Ответить
Не надо. Если сейчас не оставить людей без ничего, следующие выборы будут еще хуже. Народ должен чему-то научиться. Практика показывает, что на халяву учеба не идет. Значит пойдет за "очень дорого". Пусть оплачивают "учебу" в полном объеме, без скидок.
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08.09.2021 17:36 Ответить
Просто оставайся там где ты есть.
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08.09.2021 17:50 Ответить
Силу тяжести еще никто не отменял. Потому так и быть, останусь.
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08.09.2021 17:53 Ответить
сколько лет не было в новостях аббревиатуры УДАР))) выборы уже начались)
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08.09.2021 17:53 Ответить
Политика слуг проста - все для Бени и все для Ахметки
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08.09.2021 17:57 Ответить
Все за кремлівським сценарієм ,чим гірше Україні ,тим краще для Московіі !!)))
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08.09.2021 18:23 Ответить
Пошел жениться на наших европейках. Уже нет времени эту мразь терпеть
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08.09.2021 18:36 Ответить
а где же тогда они возьмут деньги на субсидии которые по сути являются подкупом малоимущего избирателя
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08.09.2021 19:07 Ответить
Осталось реально подсчитать сколько кубов воздуха, каждый человек гадит и использует в год. Так рано или поздно появится, налог на воздух.
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08.09.2021 19:30 Ответить
"УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 5715
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08.09.2021 21:38 Ответить
"УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 3928 "УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 3928 "УДАР" пропонує прибрати із законопроєкту №5600 "податки на повітря" для бізнесу і всіх українців - Цензор.НЕТ 6077
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08.09.2021 22:12 Ответить
Молодец Зеленский, надо учить недоумков, чтобы на следующий раз на выборах думали головой а не )l(опой 😁😁😁
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09.09.2021 08:47 Ответить
 
 