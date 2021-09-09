Партия Кличко требует убрать из законопроекта "Слуг" повышение налогов на бизнес

"УДАР Виталия Кличко" требует исключить из законопроекта №5600 все положения, усиливающие налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляющие дополнительные полномочия налоговым органам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат VII и VIII созывов, представитель "УДАРа" Оксана Продан, сообщает официальный сайт партии.

По ее словам, принятие законопроекта №5600 негативно повлияет на благосостояние и финансовое состояние многих украинских семей, приведет к обнищанию среднего класса в Украине.

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"Президентское монобольшинство в очередной раз пытается без обсуждения и вопреки интересам украинского общества принять фискальный проект, сейчас это №5600. Принятие этого проекта приведет к увеличению коррупции и дальнейшему росту цен как на потребительские товары, так и на недвижимость. Этот проект, который в команде Зеленского громко называют "антиолигархическим", на самом деле направлен не против олигархов, а против той достойной жизни всех граждан Украины", - отмечает Оксана Продан.

По ее словам, обложение НДС сделок купли-продажи недвижимости и повышение НДФЛ на сделки по продаже квартир, введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, - все это будет оплачено не олигархи, а всеми потребителями, молодыми семьями и пенсионерами.

"УДАР Виталия Кличко" предлагает властям отказаться от политики усиления фискального давления на малый бизнес и перейти к решениям, которые позволят бизнесу быть независимым от власти: защитить право собственности, установить прозрачное администрирование налогов, обеспечить эффективное ограничение монополий, упростить и унифицировать разрешительную систему, завершить судебную реформу.

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"Власть, которая заботится о благосостоянии граждан Украины и развитии экономики, должна не выдумывать "налоги на воздух", неограниченно усиливая фискальное давление и увеличивая цены, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально обеспечивать условия для создания рабочих мест", - подчеркнула Оксана Продан .

Как сообщалось, 7 сентября открылась шестая сессия Верховной Рады IX созыва. Рассмотрение законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" должно начаться в ближайшие недели.

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