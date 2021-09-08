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"Мистецький Арсенал" знову очолила чинний директор Островська-Люта

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За переобрання Олесі Островської-Лютої одноголосно проголосували всі члени конкурсної комісії.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на офіційний сайт "Мистецького Арсеналу".

Усього на посаду претендували 6 кандидатів. Головним конкурентом Островської-Лютої вважали міністра культури часів Януковича Михайла Кулиняка, повідомляє BBC News Украина, але він в останній момент не з'явився на відбір, пославшись на хворобу.

Островська-Люта - відома арт-менеджер і куратор сучасного мистецтва. "Мистецьким Арсеналом" вона керує з 2016 року.

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Новий директор "Мистецького Арсеналу" був призначений із другої спроби. Перша спроба в липні закінчилася скандалом.

Тоді комісія не змогла обрати директора, але найбільше голосів - 4 із 9 - отримав міністр культури при Януковичі Михайло Кулиняк. Островська-Люта отримала 3 голоси.

Окремих членів тодішньої конкурсної комісії звинуватили в конфлікті інтересів. Критику в соцмережах також спричинило обрання до конкурсної комісії учасників від маловідомих громадських організацій та провідна роль представників Державного управління справами (орган при главі держави) в комісії.

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Островская-Лютая?! Ну, понятно почему этот Кулиняк обосрался. Красивая женщина, судя по фотке... да ещё и лютая. У Кулиняка, наверное, стали сны-ужастики. Я бы тоже- уступил.
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08.09.2021 17:57 Відповісти
ні. Минуле веригами тягнуло його. Гирі стали заважкі, зелені ходоки не зайшли "вперед"
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08.09.2021 18:12 Відповісти
островская да ещё и лютая - жесть... "Мистецький Арсенал" знову очолила чинний директор Островська-Люта - Цензор.НЕТ 3
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08.09.2021 18:15 Відповісти
 
 