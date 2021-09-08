"Мистецький Арсенал" вновь возглавила действующий директор Островская-Лютая

За переизбрание Олеси Островской-Лютой единогласно проголосовали все члены конкурсной комиссии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт "Мистецького Арсенала".

Всего на должность претендовали 6 кандидатов. Главным конкурентом Островской-Лютой считали министра культуры времен Януковича Михаила Кулиняка, сообщает BBC News Украина, но он в последний момент не явился на отбор, сославшись на болезнь.

Островская-Лютая - известная арт-менеджер и куратор современного искусства. "Мистецьким Арсеналом" она руководит с 2016 года.

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Новый директор "Мистецького Арсенала" был назначен со второй попытки. Первая попытка в июле закончилась скандалом.

Тогда комиссия не смогла избрать директора, но больше всего голосов - 4 из 9 - получил министр культуры при Януковиче Михаил Кулиняк. Островская-Лютая получила 3 ​​голоса.

Отдельных членов тогдашней конкурсной комиссии обвинили в конфликте интересов. Критику в соцсетях также вызвало избрание в конкурсную комиссию участников от малоизвестных общественных организаций и ведущая роль представителей Государственного управления делами (орган при главе государства) в комиссии.

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