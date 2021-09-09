Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про примусове годування в тюрмах

Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт №4323 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених і осіб, яких тримають під вартою, заходів примусового годування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Документ підтримали 286 нардепів.

Як заявив під час виступу в парламенті заступник міністра юстиції Олександр Банчук, розробка гуманного способу примусового годування є вимогою Європейського суду з прав людини.

"Метою прийняття проєкту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування" є визначення правових підстав для затвердження порядку та видів примусового годування, а також умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, які відмовляються від прийняття їжі", — зазначено у документі.

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Як зазначається, для застосування цього методу годування необхідно, щоб людина голодувала тривалий час, що може загрожувати її життю. Окрім того, рішення про застосування примусового годування може ухвалити тільки суд на основі рішення лікаря, який підтверджує загрозу життю ув'язненого, який голодує.