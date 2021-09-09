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Новини Політика України
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ВР (11730) СІЗО (688) в'язниця (389) їжа (265)

Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про примусове годування в тюрмах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про примусове годування в тюрмах

Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт №4323 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених і осіб, яких тримають під вартою, заходів примусового годування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Документ підтримали 286 нардепів.

Як заявив під час виступу в парламенті заступник міністра юстиції Олександр Банчук, розробка гуманного способу примусового годування є вимогою Європейського суду з прав людини.

"Метою прийняття проєкту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування" є визначення правових підстав для затвердження порядку та видів примусового годування, а також умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, які відмовляються від прийняття їжі", — зазначено у документі.

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Як зазначається, для застосування цього методу годування необхідно, щоб людина голодувала тривалий час, що може загрожувати її життю. Окрім того, рішення про застосування примусового годування може ухвалити тільки суд на основі рішення лікаря, який підтверджує загрозу життю ув'язненого, який голодує.

Автор: Анастасія Потіха
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Все. Насиння Семенченко не сможет теперь голодать Рада в первом чтении поддержала законопроект о принудительном кормлении в тюрьмах - Цензор.НЕТ 9307
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09.09.2021 11:25 Відповісти
Будут перловку внутривенно колоть.
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09.09.2021 11:31 Відповісти
Умер от объедания
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09.09.2021 11:32 Відповісти
тепер залишається один спосіб протесту проти свавілля - вішатись чи різати вени
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09.09.2021 11:33 Відповісти
Уявляю, як років за три це зестадо будуть віртухаї примусово годувати в платних камерах ім. Молюска
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09.09.2021 11:40 Відповісти
совок повертається
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09.09.2021 11:45 Відповісти
І багато коментаторів, тих, що "тіпа йа за Украіну і протіф зєбілав", аж на своїх щурячих хвостах стрибають від радощів.
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09.09.2021 16:07 Відповісти
Людина має право вмерти,коли забажає і як забажає,а цей ''закон'' повернення гулажної системи,щоб катувати людей безкінечно.
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09.09.2021 12:13 Відповісти
Правильно, помощью Позорного столба, который при инквизиции использовали для пыток. Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про примусове годування в тюрмах - Цензор.НЕТ 177
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09.09.2021 12:14 Відповісти
вообще-то єто приравнивается к пыткам
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09.09.2021 12:48 Відповісти
 
 