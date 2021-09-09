В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба
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В Афганістані перебувають 159 громадян України, які виявили бажання повернутися додому, триває робота над черговими евакуаційними рейсами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"За наявною у нас інформацією, наразі на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами, тут в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.
Топ коментарі
+10 S. Kurakh
показати весь коментар09.09.2021 11:40
+9 radeon
показати весь коментар09.09.2021 12:11
+5 Іван Любко 4f83832f
показати весь коментар09.09.2021 12:04
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Пусть остаются в Афганистане. Это их родина.