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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) українці (2384) евакуація (1927) Кулеба Дмитро (3170)

В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Події

В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба

В Афганістані перебувають 159 громадян України, які виявили бажання повернутися додому, триває робота над черговими евакуаційними рейсами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За наявною у нас інформацією, наразі на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами, тут в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Розмножуються там по ходу чи шо. Нащо афганців тоді до нас везти, якшо наші громадяни ше не всі вивезені?
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09.09.2021 11:40
+9
Интересно,а в Афганистане вообще были граждане Украины?То,что какие то люди там постоянно появляются и наши чиновники рвут попец чтобы их оттуда вытянуть,очень похоже на подработку чиновников на вывозе левых граждан за счет бюджета Украины
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09.09.2021 12:11
+5
Отих "крутих" бородатих "українців" нам не потрібно. Нехай свою батьківщину захищають,а не втікають при першому же пострілі світ за очі. Храбреці,мдя.
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09.09.2021 12:04
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Розмножуються там по ходу чи шо. Нащо афганців тоді до нас везти, якшо наші громадяни ше не всі вивезені?
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09.09.2021 11:40 Відповісти
Чисто бізнес, ну і піар для Вавочки.
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09.09.2021 11:44 Відповісти
Єрмак брав гроші і під виглядом українців вивозив афганських багатіїв. За це Єрмака потрібно арештувати і посадити!
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09.09.2021 14:35 Відповісти
Так это и есть афганцы, у которых вдруг откуда-то взялось еще 159 паспортов Украины.
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09.09.2021 11:55 Відповісти
За взятку, вестимо.
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09.09.2021 12:34 Відповісти
Не обязательно, есть разные механизмы, в том числе и международные, но естественно под грифом "секретно". Но тогда непонятно зачем они об этом трубят в прессе.
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09.09.2021 13:18 Відповісти
Отих "крутих" бородатих "українців" нам не потрібно. Нехай свою батьківщину захищають,а не втікають при першому же пострілі світ за очі. Храбреці,мдя.
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09.09.2021 12:04 Відповісти
В Украине находится 40 млн.человек,которые хотели бы уехать нафиг куда угодно.
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09.09.2021 12:09 Відповісти
Кажіть за себе, більшість бажає жити в Україні.
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09.09.2021 12:32 Відповісти
В Магадане тебя ждут, причем даже жилье бесплатно выдадут!
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09.09.2021 13:21 Відповісти
Патриот и дурень - это не обязательно один и тот же человек.
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09.09.2021 14:55 Відповісти
Интересно,а в Афганистане вообще были граждане Украины?То,что какие то люди там постоянно появляются и наши чиновники рвут попец чтобы их оттуда вытянуть,очень похоже на подработку чиновников на вывозе левых граждан за счет бюджета Украины
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09.09.2021 12:11 Відповісти
Ну ви ж бачили які в аеропорту Борисполя біля мікроХВона стояли... В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 223 Ото такі гражданьЄ... Чиновники з посольства бабла собі заробили, а вони тепер махають паспортом громадянини України, а позаду куча дітей та жінок
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09.09.2021 14:14 Відповісти
Чем дальше война, тем больше ветеранов, так и тут. Сгоняют самолёт, а потом окажется, что их ещё 300. И все украинцы.
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09.09.2021 12:11 Відповісти
,,Украинцы" бородатые с полотенцами на головах. При посадке на борт, предлагаю простой тест. Вопросы: чей Крым? путин кто? А также произнести без запинки и акцента слова ,,хортиця", ,,паляниця".
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09.09.2021 12:20 Відповісти
так они ж рассказывали что весь мир завидует как они всех вывезли
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09.09.2021 12:21 Відповісти
В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой, - Кулеба

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Пусть остаются в Афганистане. Это их родина.
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09.09.2021 12:33 Відповісти
Скільки паспорт України там коштує, і скільки ми платимо за рейс туди та назад ??? Де НАБУ
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09.09.2021 12:38 Відповісти
Как ехали так пусть и возвращаются. Я плачу налоги не для этого!!!
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09.09.2021 12:42 Відповісти
нехай іслам приймають
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09.09.2021 13:17 Відповісти
Мабуть кулеба там бізнес з нелегалами мутить за держ кошти.
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09.09.2021 13:19 Відповісти
КАК !!! их же было всего ( по словам Ермака) 185-190.. А мы их вывозили.. вывозили.. вывозили.. вывозили.. Доложили что всех вывезли. А оказалось что там еще 159 не вывезенных. Вы что там, издеваетесь. Тогда 1) кого вы вывозили все это время. 2) виновных в том что граждане Украину не эвакуированы под суд. 3) Ермака за заведомо ложное сообщение в отставку .
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09.09.2021 18:10 Відповісти
 
 