МОЗ оновило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарти надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 у частині тестування і самоізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Внесено зміни до наказу МОЗ від 28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

Зміни розширюють перелік осіб, яким будуть проводити попереднє скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів і / або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА.

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Це особи, які:

є медичними працівниками, які надають медичну допомогу та/або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19;

є працівниками лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;

є працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;

є іншими медичними та фармацевтичними працівниками;

є пацієнтами, що потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);

є соціальними працівниками;

є працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;

є працівниками Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України; працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

є призовниками, військовослужбовцями;

є працівниками закладів закритого типу;

перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;

мають бути протестовані у ході розслідування спалаху захворюваності;

Крім того, тепер у лікаря є один день замість трьох на те, щоб проінформувати відповідний центр контролю і профілактики захворювань про результат лікування і / або припинення самоізоляції осіб з підтвердженим COVID-19.

Зміни внесені також щодо контактних осіб. Тепер контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто переніс COVID-19 протягом останніх шести місяців (з документальним підтвердженням), при відсутності симптомів не повинні самоізолюватись. Якщо симптоми COVID-19 з'являються, необхідно пройти тестування на антиген і самоізолюватись до отримання результату.

Контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту..