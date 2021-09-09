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Минздрав обновил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав обновил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты предоставления медпомощи пациентам с COVID-19 в части тестирования и самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Внесены изменения в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)".

Изменения расширяют перечень лиц, которым будут проводить предварительное скрининговое обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА.

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Это лица, которые:

- являются медработниками, оказывающими медпомощь и/или ухаживающими за пациентами, больными COVID-19;
- являются работниками лабораторий, работающими с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;
- являются работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающие участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;
- являются другими медицинскими и фармацевтическими работниками;
- являются пациентами, которые нуждаются в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и/или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);
- являются социальными работниками;
- являются работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с Президентом Украины;
- являются работниками Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины; работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- являются призывниками, военнослужащими;
- являются работниками учреждений закрытого типа;
- пересекают контрольные пункт въезда-выезда;
- должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости.

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Кроме того, теперь у врача есть один день вместо трех на то, чтобы проинформировать соответствующий центр контроля и профилактики заболеваний о результате лечения и/или прекращения самоизоляции лиц с подтвержденным COVID-19.

Изменения внесены также относительно контактных лиц. Теперь контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних шести месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться. Если симптомы COVID-19 появляются, необходимо пройти тестирование на антиген и самоизолироваться до получения результата.

Контактные лица, которые находятся на самоизоляции, независимо от наличия симптомов должны пройти тестирование на 5-7-й день после контакта. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В Санжары самолетом не повезут,халява закончилась?
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09.09.2021 12:08 Ответить
мы еще от прошлого стандарта не отошли
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09.09.2021 12:10 Ответить
в Монголии вакцинировано 97 % населения . с начала сентября заняли первое место в мире по текущей заболеваемости . при этом до вакцинации болело около 40 человек в день то через 2 месяца после вакцинации их стало по 1 000 в день .
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09.09.2021 12:11 Ответить
Иго монгольское...
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09.09.2021 12:13 Ответить
Спутником вакцинированы? То монголы просто лошадок своими телами прикрыли от рабсиянских ветеринаров.
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09.09.2021 12:51 Ответить
будуть обслуговувати ще краще!
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09.09.2021 12:13 Ответить
Да у Голобородько щось не теє, створюють умови до вимирання.
Всім не допоможешь, тільки Хасидам в Умані гроші на маски виділили.
Тестів щось, з тестами на Дельта теж щось, з лікарями теє, черга 5-6 днів, люди встигають самі одужати і без піклування Ляшка
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09.09.2021 12:37 Ответить
Як вже дістали ці шкодливі виродки з МОЗу. Вважаю, що для цієї категорії злочинців, які причетні до проведення цих антилюдських медичних експериментів над українцями, потрібно таки повернутися до вищої міри соціального захисту в карному кодексі.
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09.09.2021 13:32 Ответить
 
 