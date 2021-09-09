Минздрав обновил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты предоставления медпомощи пациентам с COVID-19 в части тестирования и самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Внесены изменения в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)".

Изменения расширяют перечень лиц, которым будут проводить предварительное скрининговое обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА.

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Это лица, которые:



- являются медработниками, оказывающими медпомощь и/или ухаживающими за пациентами, больными COVID-19;

- являются работниками лабораторий, работающими с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;

- являются работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающие участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;

- являются другими медицинскими и фармацевтическими работниками;

- являются пациентами, которые нуждаются в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и/или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

- являются социальными работниками;

- являются работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с Президентом Украины;

- являются работниками Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины; работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

- являются призывниками, военнослужащими;

- являются работниками учреждений закрытого типа;

- пересекают контрольные пункт въезда-выезда;

- должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости.

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Кроме того, теперь у врача есть один день вместо трех на то, чтобы проинформировать соответствующий центр контроля и профилактики заболеваний о результате лечения и/или прекращения самоизоляции лиц с подтвержденным COVID-19.

Изменения внесены также относительно контактных лиц. Теперь контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних шести месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться. Если симптомы COVID-19 появляются, необходимо пройти тестирование на антиген и самоизолироваться до получения результата.

Контактные лица, которые находятся на самоизоляции, независимо от наличия симптомов должны пройти тестирование на 5-7-й день после контакта. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.

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