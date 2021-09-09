Минздрав обновил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19
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Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты предоставления медпомощи пациентам с COVID-19 в части тестирования и самоизоляции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Внесены изменения в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)".
Изменения расширяют перечень лиц, которым будут проводить предварительное скрининговое обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА.
Это лица, которые:
- являются медработниками, оказывающими медпомощь и/или ухаживающими за пациентами, больными COVID-19;
- являются работниками лабораторий, работающими с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;
- являются работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающие участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;
- являются другими медицинскими и фармацевтическими работниками;
- являются пациентами, которые нуждаются в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и/или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);
- являются социальными работниками;
- являются работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с Президентом Украины;
- являются работниками Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины; работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- являются призывниками, военнослужащими;
- являются работниками учреждений закрытого типа;
- пересекают контрольные пункт въезда-выезда;
- должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости.
Кроме того, теперь у врача есть один день вместо трех на то, чтобы проинформировать соответствующий центр контроля и профилактики заболеваний о результате лечения и/или прекращения самоизоляции лиц с подтвержденным COVID-19.
Изменения внесены также относительно контактных лиц. Теперь контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних шести месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться. Если симптомы COVID-19 появляются, необходимо пройти тестирование на антиген и самоизолироваться до получения результата.
Контактные лица, которые находятся на самоизоляции, независимо от наличия симптомов должны пройти тестирование на 5-7-й день после контакта. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.
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Всім не допоможешь, тільки Хасидам в Умані гроші на маски виділили.
Тестів щось, з тестами на Дельта теж щось, з лікарями теє, черга 5-6 днів, люди встигають самі одужати і без піклування Ляшка