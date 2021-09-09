Наслідки російського обстрілу Кряківки із застосуванням ствольної 122-мм артилерії. Пошкоджено житловий будинок і автомобіль. ФОТОрепортаж

8 вересня 2021 року, в період із 18:30 до 19:12 з напряму тимчасово окупованого населеного пункту Червоний Лиман збройні формування Російської Федерації із застосуванням ствольної артилерії 122 мм обстріляли село Кряківка на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

"Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін 09.09.2021 року була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу. В ході нього встановлено та задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме - зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури - пошкодження цивільного будинку, автомобіля та прилеглої території. Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.







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