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Наслідки російського обстрілу Кряківки із застосуванням ствольної 122-мм артилерії. Пошкоджено житловий будинок і автомобіль. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

8 вересня 2021 року, в період із 18:30 до 19:12 з напряму тимчасово окупованого населеного пункту Червоний Лиман збройні формування Російської Федерації із застосуванням ствольної артилерії 122 мм обстріляли село Кряківка на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

"Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін 09.09.2021 року була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу. В ході нього встановлено та задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме - зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури - пошкодження цивільного будинку, автомобіля та прилеглої території. Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Наслідки російського обстрілу Кряківки із застосуванням ствольної 122-мм артилерії. Пошкоджено житловий будинок і автомобіль 01
Наслідки російського обстрілу Кряківки із застосуванням ствольної 122-мм артилерії. Пошкоджено житловий будинок і автомобіль 02
Наслідки російського обстрілу Кряківки із застосуванням ствольної 122-мм артилерії. Пошкоджено житловий будинок і автомобіль 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російського обстрілу Кряківки на Луганщині шестеро воїнів ЗСУ зазнали травм, - пресцентр ООС

Автор: Наталя Джума
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малохольные скоты из домбасу благодарят за обстрелы мацковского оккупанта, берут в удовольствие его паспорта...
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09.09.2021 15:16 Відповісти
КОЛЮ ТИЩЕНКА ТУДИ, ВІН БИСТРО РОЗЖЕНЕ ОКУПАНІВ, ВІН НАВІТЬ ГЕОЛЕРОСА У ВР НЕ ЗЛЯКАВСЯ І ПРОВІВ НАПАД ПО ЗАДУ ТРИБУНИ.
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09.09.2021 15:17 Відповісти
Русня систематически и совершенно безнаказанно обстреливает мирняк. Но Дерьмак убеждает Нелоха в том, шо существует "режим тишины".
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09.09.2021 15:17 Відповісти
Я так понимаю, журналисты которые рассказывают, что Зе-перимирия нет и там стреляют и даже убивают - это агенты ФСБ?
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09.09.2021 15:37 Відповісти
это норма и бумажки до лампочки ваши
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09.09.2021 15:51 Відповісти
А у Сцыкуна в это время перемирие.
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09.09.2021 17:06 Відповісти
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:07 Відповісти
Да.. Это даже не Крымское, на правой стороне Северского Донца, так сказать на передовой. Это уже на левом берегу , т.е. нельзя сказать что они обстреляли боевые позиции ВСУ и " случайно" зацепили населенный пункт. Это сделано вызывающе и целенаправленно. Типа, куда хотим, туда и стреляем. А при современной артиллерии и 20 км не расстояние., так что под угрозой целые районы. За подобное нужно дать ответку, и не просто для шума и отчета, а как это делает Израиль, вы ракету, мы десять.
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09.09.2021 17:19 Відповісти
 
 