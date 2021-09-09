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Последствия российского обстрела Кряковки с применением ствольной 122-мм артиллерии. Поврежден жилой дом и автомобиль. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

8 сентября 2021 года, в период времени с 18.30 до 19.12, из направления временно оккупированного населенного пункта Красный Лиман вооруженные формирования Российской Федерации с применением ствольной артиллерии 122 мм обстреляли село Кряковка на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Наблюдательная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон 09.09.2021 года провела верификацию последствий указанного обстрела. В ходе нее установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, в частности, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры - повреждение гражданского дома, автомобиля и прилегающей территории. Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", - следует из сообщения.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Последствия российского обстрела Кряковки с применением ствольной 122-мм артиллерии. Поврежден жилой дом и автомобиль 01
Последствия российского обстрела Кряковки с применением ствольной 122-мм артиллерии. Поврежден жилой дом и автомобиль 02
Последствия российского обстрела Кряковки с применением ствольной 122-мм артиллерии. Поврежден жилой дом и автомобиль 03

Читайте также: В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС

Автор: Ірина Дашківська
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малохольные скоты из домбасу благодарят за обстрелы мацковского оккупанта, берут в удовольствие его паспорта...
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09.09.2021 15:16 Ответить
КОЛЮ ТИЩЕНКА ТУДИ, ВІН БИСТРО РОЗЖЕНЕ ОКУПАНІВ, ВІН НАВІТЬ ГЕОЛЕРОСА У ВР НЕ ЗЛЯКАВСЯ І ПРОВІВ НАПАД ПО ЗАДУ ТРИБУНИ.
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09.09.2021 15:17 Ответить
Русня систематически и совершенно безнаказанно обстреливает мирняк. Но Дерьмак убеждает Нелоха в том, шо существует "режим тишины".
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09.09.2021 15:17 Ответить
Я так понимаю, журналисты которые рассказывают, что Зе-перимирия нет и там стреляют и даже убивают - это агенты ФСБ?
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09.09.2021 15:37 Ответить
это норма и бумажки до лампочки ваши
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09.09.2021 15:51 Ответить
А у Сцыкуна в это время перемирие.
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09.09.2021 17:06 Ответить
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:07 Ответить
Да.. Это даже не Крымское, на правой стороне Северского Донца, так сказать на передовой. Это уже на левом берегу , т.е. нельзя сказать что они обстреляли боевые позиции ВСУ и " случайно" зацепили населенный пункт. Это сделано вызывающе и целенаправленно. Типа, куда хотим, туда и стреляем. А при современной артиллерии и 20 км не расстояние., так что под угрозой целые районы. За подобное нужно дать ответку, и не просто для шума и отчета, а как это делает Израиль, вы ракету, мы десять.
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09.09.2021 17:19 Ответить
 
 