Последствия российского обстрела Кряковки с применением ствольной 122-мм артиллерии. Поврежден жилой дом и автомобиль. ФОТОрепортаж

8 сентября 2021 года, в период времени с 18.30 до 19.12, из направления временно оккупированного населенного пункта Красный Лиман вооруженные формирования Российской Федерации с применением ствольной артиллерии 122 мм обстреляли село Кряковка на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Наблюдательная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон 09.09.2021 года провела верификацию последствий указанного обстрела. В ходе нее установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, в частности, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры - повреждение гражданского дома, автомобиля и прилегающей территории. Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", - следует из сообщения.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.







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