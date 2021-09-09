В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні непогані, однак українці мають велике бажання не вакцинуватися.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла про можливі причини побоювання громадян вакцинуватися.
"Щодо вакцинації. Тут є непогані темпи. За минулий тиждень зробили 857 тисяч щеплень. Якщо щотижня робити таку кількість щеплень, то це непогані темпи. Інше питання, що в українців, на жаль, настільки велике небажання вакцинуватися... Я просто не можу це пояснити", - наголосила парламентар.
"Може, це якийсь травматичний досвід вакцин часів Богатирьової", - додала Кравчук.
Не останню роль у цьому, вважає нардеп, зіграли соціальні мережі.
"Люди звикли вважати: те, що десь написано, - це вже правда. А конспірологія завжди краще заходить, ніж суха правда. Тому це якась комплексна історія", - додала вона.
Докладніше читайте в інтерв'ю з Євгенією Кравчук для Цензор.НЕТ.
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Описка. Зрозумів?
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
А нічого ,що вона невопробувана?
А нічого , що коли після вакцини температура 37,1 -це нармально ,а от 40,5-ні.
А скільки вакцин до цього було на штучних білках ,як Пфайзер та Модена?
в РОЗРІЗІ 10 РОКІВ МОЖНА БУДЕ ЗРОБИТИ ВИСНОВОК,А ПОО КИ ЗАРАНО
У мене від модерни 37,2 було півдня - і то тільки від другої дози, від першої взагалі ніякої побочки не було!
Еще не окончательно отупели!
Загалом так, розповідала подруга у якої родичі на Донеччині і там відмовляються від вакцин БО ЇХ ЗБИРАЮТЬСЯ ЧІПУВАТИ РІДКИМИ АМЕРИКАНСЬКИМИ ЧІПАМИ!!
Подивіться на ресурси де ж бкфы там чого тільки немає! Подібного.
Взагалі, я після такого приходжу до думки що язік ******** для того щоб робити людей не здатними адекватно сприймати реальність та ізолювати інформаційно від цивілізованого світу.
Іншого пояснення таких маразмів поки що немає.
1. Необходим будет один укол новейшим экспериментальным препаратом , который вас надежно защитит (абсолютно безопасный)
2. Одного мало - но два точно помогут.
3. На всякий случай приняты законы, которые освобождают от ответственности производителей вакцин и медицинский персонал (от любых последствий). Ну оно и понятно - мало ли что будет через полгода-год.
4. Уже два - не гарантируют защиту (болеют пачками все равно), нужно 3. Идут разговоры 4й укол должен точно защитить.
Во всем виновата богатырева.
ххх
Не, Кравчук, это опыт вакцин времен зеленого ублюдка у власти вообще и Степанова на должности министра здравохранения в частности
Ну ты же, "небыдло" не выблюешь и не высрешь из себя "неправильный" антиген. И капельницей не исправишь.
Кстати, антиген - это и есть та самая сыворотка(вакцина), слабый возбудитель инфекции, чтобы вызвать имунную реакцию организма.
Ты сначала Конституцию поменяй(где четко указано про бесплатную медицину), а потом пальцы веером распускай, "решала" кому платить, а кому нет
Людей, что не могут себе позволить дорогие сосиски, обозвал быдлом.
А ты кто, если в твоем представлении антиген содержится в сосисках?
Отвечать не обязательно. Твоя категория для меня ясна
Я же тебе написал чтобы не отвечал.
Ну ладно, найди в Конституции статью про налоги )))
Ты разницу между "Основной закон" и "Закон о налогообложении" улавливаешь?
Я ЗП из твоих налогов получаю, недоразумение
Еще раз по слогам может дойдет: Я ЗП из тво-их на-ло-гов по-лу-чаю, недоразумение