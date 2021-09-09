УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12058 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Боротьба з коронавірусом
3 092 55
Богатирьова (175) вакцина (3528) Кравчук Євгенія (361) COVID-19 (18064)

В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, -

Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні непогані, однак українці мають велике бажання не вакцинуватися.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла про можливі причини побоювання громадян вакцинуватися.

"Щодо вакцинації. Тут є непогані темпи. За минулий тиждень зробили 857 тисяч щеплень. Якщо щотижня робити таку кількість щеплень, то це непогані темпи. Інше питання, що в українців, на жаль, настільки велике небажання вакцинуватися... Я просто не можу це пояснити", - наголосила парламентар.

"Може, це якийсь травматичний досвід вакцин часів Богатирьової", - додала Кравчук.

Не останню роль у цьому, вважає нардеп, зіграли соціальні мережі.

"Люди звикли вважати: те, що десь написано, - це вже правда. А конспірологія завжди краще заходить, ніж суха правда. Тому це якась комплексна історія", - додала вона.

Докладніше читайте в інтерв'ю з Євгенією Кравчук для Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зміни всього Кабміну точно не буде, принаймні найближчим часом, - "слуга народу" Кравчук
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Ну да, конспирология с..ка:
1. Необходим будет один укол новейшим экспериментальным препаратом , который вас надежно защитит (абсолютно безопасный)
2. Одного мало - но два точно помогут.
3. На всякий случай приняты законы, которые освобождают от ответственности производителей вакцин и медицинский персонал (от любых последствий). Ну оно и понятно - мало ли что будет через полгода-год.
4. Уже два - не гарантируют защиту (болеют пачками все равно), нужно 3. Идут разговоры 4й укол должен точно защитить.

Во всем виновата богатырева.
показати весь коментар
09.09.2021 16:59
+7
большое нежелание вакцинироваться ...
В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3319
Еще не окончательно отупели!
показати весь коментар
09.09.2021 16:43
+7
вообще не испытаны, еще не родился ни один ребенок, зачатый от вакцинированых родителей
показати весь коментар
09.09.2021 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Богатирьова завидки беруть на вас дивлячись
показати весь коментар
09.09.2021 16:33 Відповісти
Хто такий Богатирьов?
показати весь коментар
09.09.2021 16:36 Відповісти
Умовне кодло на чолі з Богатирьовою
Описка. Зрозумів?
показати весь коментар
09.09.2021 16:38 Відповісти
Не заперечую)
показати весь коментар
09.09.2021 16:40 Відповісти
Болеть будут что колотые что нет одинаково
показати весь коментар
09.09.2021 16:34 Відповісти
Не одинаково.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
показати весь коментар
09.09.2021 16:54 Відповісти
Можешь и мою вакцину себе вколоть
показати весь коментар
09.09.2021 18:25 Відповісти
Я у частных лиц вакцину не беру. Кстати, а откуда она у тебя?
показати весь коментар
09.09.2021 18:37 Відповісти
Да нет. Это последствия самого лучшего в мире ''советского образования''.
показати весь коментар
09.09.2021 16:34 Відповісти
Е ні, за совка з вакцинацією було строго!
показати весь коментар
09.09.2021 16:40 Відповісти
Да. Никто никого не спрашивал. Попробуй открыть рот против лучшей в мире советской медицины!
показати весь коментар
09.09.2021 17:21 Відповісти
Ну при совку кололи всіх підряд і ніхто навіть не піскнув!
показати весь коментар
09.09.2021 16:41 Відповісти
Тех кто пищал, отправляли в далекие края. И не всегда с правом переписки.
показати весь коментар
09.09.2021 17:22 Відповісти
А чим ви відрізняєтесь від багатирёвойУ украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1556 Ті ж самі повадки як і з приказки - "Із грязі та в князі" (серед ІТішників була трохи змінена - "Із грязі та в SCSI"У украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2936).
показати весь коментар
09.09.2021 16:39 Відповісти
А нічого ,що вакцина без сертифікатів?
А нічого ,що вона невопробувана?
А нічого , що коли після вакцини температура 37,1 -це нармально ,а от 40,5-ні.
А скільки вакцин до цього було на штучних білках ,як Пфайзер та Модена?
в РОЗРІЗІ 10 РОКІВ МОЖНА БУДЕ ЗРОБИТИ ВИСНОВОК,А ПОО КИ ЗАРАНО
показати весь коментар
09.09.2021 16:41 Відповісти
Відкрию секрет, температура 40,5 буває і від АКДС, і від БЦЖ... В мене в грудному віці від БЦЖ температура 39-40 була!

У мене від модерни 37,2 було півдня - і то тільки від другої дози, від першої взагалі ніякої побочки не було!
показати весь коментар
09.09.2021 16:43 Відповісти
в моїх знайомих в багатьох тяжко далась вакцинація
показати весь коментар
09.09.2021 16:45 Відповісти
сегодня ушпилили файзером - никакой реакции не было
показати весь коментар
09.09.2021 16:51 Відповісти
Хорошо, у нас в Мариуполе нет ни Модерны ни Пфайзер. Я не хочу ширяться коронсраком китайским, да и для Европы это не вакцина. Есть еще астразенека, но она вызывает тромбоз, а у меня у родни есть проблемы с тромбами и рисковать я не хочу. И что мне делать? Сказали, что в Мариуполь в ближайшие месяцы Модерну и Пфайзер везти не будут. Так что многие не против привиться, но нормальной вакцины нет на местах.
показати весь коментар
09.09.2021 17:00 Відповісти
понимаю - сам долго искал возможность получить файзером
показати весь коментар
09.09.2021 17:11 Відповісти
Лично я вообще не хочу ничем прививаться, но так как изучала для себя возможность вакцинироваться, то заступлюсь за Короновак. Да, его не признают в Европе, а вы поспрашивайте в Киеве -вся профессура предпочитает Короновак, потому что эта вакцина действительно имеет сам вирус, а не рнк-производные. К слову, это не реклама определенной вакцины, используйте что пожелаете.
показати весь коментар
09.09.2021 19:49 Відповісти
Так вроде говорили, что именно коронавак не признан в Европе. Вообщем уже ничего не понятно(
показати весь коментар
09.09.2021 20:52 Відповісти
это осл. вирус, д.б. неплохим по идее
показати весь коментар
09.09.2021 23:21 Відповісти
а модерна и пфайзер вызывают миокардиты...ось така х* малята....
показати весь коментар
09.09.2021 23:20 Відповісти
Вы же не знаете какие последствия у вас возникнут через 3-5 лет после этой вакцины. Могут обостриться хронические заболевания. И все, привет родне!
показати весь коментар
09.09.2021 19:44 Відповісти
большое нежелание вакцинироваться ...
В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3319
Еще не окончательно отупели!
показати весь коментар
09.09.2021 16:43 Відповісти
Просто вакцины не ипытаны, как положено.
показати весь коментар
09.09.2021 16:51 Відповісти
вообще не испытаны, еще не родился ни один ребенок, зачатый от вакцинированых родителей
показати весь коментар
09.09.2021 16:55 Відповісти
Не.. это опыт последних , ну так скажем 40 лет по отношению к медицине, а заодно и к власти.
показати весь коментар
09.09.2021 16:57 Відповісти
Все набагато простіше. щонайменше 80% сидять на ресурсах де є усскіє букфы!
Загалом так, розповідала подруга у якої родичі на Донеччині і там відмовляються від вакцин БО ЇХ ЗБИРАЮТЬСЯ ЧІПУВАТИ РІДКИМИ АМЕРИКАНСЬКИМИ ЧІПАМИ!!
Подивіться на ресурси де ж бкфы там чого тільки немає! Подібного.
Взагалі, я після такого приходжу до думки що язік ******** для того щоб робити людей не здатними адекватно сприймати реальність та ізолювати інформаційно від цивілізованого світу.
Іншого пояснення таких маразмів поки що немає.
показати весь коментар
09.09.2021 16:57 Відповісти
Ну да, конспирология с..ка:
1. Необходим будет один укол новейшим экспериментальным препаратом , который вас надежно защитит (абсолютно безопасный)
2. Одного мало - но два точно помогут.
3. На всякий случай приняты законы, которые освобождают от ответственности производителей вакцин и медицинский персонал (от любых последствий). Ну оно и понятно - мало ли что будет через полгода-год.
4. Уже два - не гарантируют защиту (болеют пачками все равно), нужно 3. Идут разговоры 4й укол должен точно защитить.

Во всем виновата богатырева.
показати весь коментар
09.09.2021 16:59 Відповісти
Да на вас глянешь, блевать тянет. А она про вакцинацию.
показати весь коментар
09.09.2021 17:49 Відповісти
потому что большинство украинцев далеко не идиоты, как их пытаются представить слуги урода....
показати весь коментар
09.09.2021 18:02 Відповісти
это не травматический опыт, а элементарный дебилизм.
показати весь коментар
09.09.2021 18:54 Відповісти
Лишь бы брякнуть! Это у нее типа шутка такая, смешная?
показати весь коментар
09.09.2021 19:11 Відповісти
та ну ,в себя добровольно хрен всякую колоть
показати весь коментар
09.09.2021 19:16 Відповісти
"Может, это какой-то травматический опыт вакцин времен Богатыревой", - добавила Кравчук. Источник: https://censor.net/ru/n3287329

ххх
Не, Кравчук, это опыт вакцин времен зеленого ублюдка у власти вообще и Степанова на должности министра здравохранения в частности
показати весь коментар
09.09.2021 20:02 Відповісти
в украине быдло не боится кушать сосиски по 60 грн за кило непонятного производителя а прививку сертифицированную боятся))) дабы не навредить своему здоровью)))
показати весь коментар
09.09.2021 20:17 Відповісти
Прививки экспериментальные. И над людьми проводят глобальный лабораторный опыт
показати весь коментар
10.09.2021 00:29 Відповісти
то есть президентом ставить клоуна это не эксперимент над людьми а прививки, которые делают все цивилизованные страны это ужасный эксперимент?))))) где логика?
показати весь коментар
10.09.2021 07:29 Відповісти
После сосисок может быть или диарея, или блювота или капельница.
Ну ты же, "небыдло" не выблюешь и не высрешь из себя "неправильный" антиген. И капельницей не исправишь.
показати весь коментар
10.09.2021 06:00 Відповісти
а сколько ты съедаешь этого антигена вместе с сосисками? непривитые должны лечиться за свой счет, оплачивать услуги мед. работников и палату)))
показати весь коментар
10.09.2021 07:25 Відповісти
Что за дичь ты несешь, черниговский? Какого антигена? С какими сосисками? Тебе говорят, что от некачественных сосисок последствия исправляются. А вот от некачественной вакцины, увы, нет.
Кстати, антиген - это и есть та самая сыворотка(вакцина), слабый возбудитель инфекции, чтобы вызвать имунную реакцию организма.
Ты сначала Конституцию поменяй(где четко указано про бесплатную медицину), а потом пальцы веером распускай, "решала" кому платить, а кому нет
Людей, что не могут себе позволить дорогие сосиски, обозвал быдлом.
А ты кто, если в твоем представлении антиген содержится в сосисках?
Отвечать не обязательно. Твоя категория для меня ясна
показати весь коментар
10.09.2021 09:05 Відповісти
а зачем тебе вообще медицина если ты ее боишься?)) в конституции написано что все граждане должны платить налоги. много наплатил?)))
показати весь коментар
10.09.2021 13:26 Відповісти
Опять дичь несешь? )))
Я же тебе написал чтобы не отвечал.
Ну ладно, найди в Конституции статью про налоги )))
Ты разницу между "Основной закон" и "Закон о налогообложении" улавливаешь?
Я ЗП из твоих налогов получаю, недоразумение
показати весь коментар
10.09.2021 13:58 Відповісти
да я понял что ты из тех кто читает только свои права а обязанности тебе не интересны))) иди и требуй бесплатную медицину))) раз так написано
показати весь коментар
10.09.2021 14:03 Відповісти
Она у меня и так бесплатная ))
Еще раз по слогам может дойдет: Я ЗП из тво-их на-ло-гов по-лу-чаю, недоразумение
показати весь коментар
10.09.2021 14:12 Відповісти
Ну так боятся чипироваться от жадности - а вдруг их 5джи интернетом кроме них другие пользоваться станут
показати весь коментар
10.09.2021 01:05 Відповісти
 
 