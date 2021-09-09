В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук

Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні непогані, однак українці мають велике бажання не вакцинуватися.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла про можливі причини побоювання громадян вакцинуватися.

"Щодо вакцинації. Тут є непогані темпи. За минулий тиждень зробили 857 тисяч щеплень. Якщо щотижня робити таку кількість щеплень, то це непогані темпи. Інше питання, що в українців, на жаль, настільки велике небажання вакцинуватися... Я просто не можу це пояснити", - наголосила парламентар.

"Може, це якийсь травматичний досвід вакцин часів Богатирьової", - додала Кравчук.

Не останню роль у цьому, вважає нардеп, зіграли соціальні мережі.

"Люди звикли вважати: те, що десь написано, - це вже правда. А конспірологія завжди краще заходить, ніж суха правда. Тому це якась комплексна історія", - додала вона.

Докладніше читайте в інтерв'ю з Євгенією Кравчук для Цензор.НЕТ.

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