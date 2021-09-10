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Новини Суспільство
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олігарх (688) Малюська Денис (295)

Закон про олігархів повністю запрацює у квітні 2022 року, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Закон про олігархів повністю запрацює у квітні 2022 року, - Малюська

Закон про олігархів частково може запрацювати в Україні в жовтні, але повністю набуде чинності в квітні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "24 каналу".

Журналіст запитав, коли "визначать першого олігарха", якщо в другому читанні законопроєкт народні депутати підтримають у вересні.

"Далі буде процедура підписання президентом, публікація. Тобто приблизно в жовтні закон набуде чинності й через пів року він буде повністю активним законом - до квітня.... Якраз тоді буде період, протягом якого вони зможуть добровільно позбутися статусу олігарха, участі в політичному житті. Припинити бізнес-партнерство, наприклад, із народними депутатами. Депутати, які з ними пов'язані, повинні піти з парламенту, якщо зацікавлені у веденні бізнесу", - пояснив Малюська.

За його словами, у тих, хто відповідає статусу олігарха, "зв'язок із політикою повинен бути втраченим або фінансування політичних партій має припинитися".

"Ми розуміємо, що окреме фінансування політичних партій здійснюють не у відкритому режимі. Там ніхто не говорить: "Я олігарх, ось вам валізу грошей, розпишіться". Безумовно, воно проходить у прихованому режимі, але знову ж таки це ризики. Якщо це прихований режим, усе одно можна іноді довести. На це в нас є фінансовий моніторинг і спецслужби", - зазначив міністр.

Він стверджує, що "здійснювати навіть приховане фінансування політичних партій буде ризиковано, оскільки цей факт може все одно вилізти" на Раді національної безпеки й оборони.

"Це може мати негативні наслідки, якщо закон приймуть у нормальній редакції. Єдиний вихід для олігарха - реально, а не придумано, відійти від політики, тому що наслідки будуть поганими", - заявив Малюська.

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Топ коментарі
+8
поживем - увидим и посмеемся, как пчелы будут побеждать мед
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09.09.2021 19:09
+6
Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 9064
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09.09.2021 19:18
+6
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Лялькова вистава триває !!!)))
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09.09.2021 19:19
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Леонид Данилыч против... Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюськ - Цензор.НЕТ 128строил строил Олегорхат и на те...получите.... Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюськ - Цензор.НЕТ 128Цирк Шапито видимо для того и придумали 73 % болванов....,Разводняк,он и в Африке разрядка международной напряженности... Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюськ - Цензор.НЕТ 5875
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09.09.2021 19:06 Відповісти
Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 9064
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09.09.2021 19:18 Відповісти
поживем - увидим и посмеемся, как пчелы будут побеждать мед
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09.09.2021 19:09 Відповісти
я уже забоялся шо картина у него на стене - ыконка, но приблизил = размазня какая то.
ну хотя бы и так хорошо. а кстати, шо он там сказал?
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09.09.2021 19:10 Відповісти
А коли запрацює розпіарений закон про колабораціонізм?
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09.09.2021 19:10 Відповісти
не Малюськ а Молюск. Адміни в заголовках такі страшно принципові помилки роблять.... аж ну!
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09.09.2021 19:13 Відповісти
не торопитесь к 2033 году будет в самый раз...
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09.09.2021 19:15 Відповісти
Систему "Ты мне,я тебе",строил даже не Данилыч....,а Йося Сралин в далеком октябре 1921 года....,исторические документы тех лет есть в свободном доступе... Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюська - Цензор.НЕТ 1253
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09.09.2021 19:15 Відповісти
Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюська - Цензор.НЕТ 4097
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09.09.2021 19:16 Відповісти
Буде важко це зробити. Ворон ворону око не виклює.
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09.09.2021 19:17 Відповісти
На день дурня что ле заработает?
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09.09.2021 19:18 Відповісти
Вот смотрю на фото и думаю - так ли выглядит наркоман?
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09.09.2021 19:19 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Лялькова вистава триває !!!)))
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09.09.2021 19:19 Відповісти
Олигарх Илан Маск сожрет не олегарха Билл Гейтса,а Гейтс сожрет другого миллиардера не олигарха Джеффа Безоса.... Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 3386В результате победила Шайтан нефте-газовая труба
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09.09.2021 19:20 Відповісти
в аккурат первого апреля....
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09.09.2021 19:24 Відповісти
Популизм вещь очень короткая....,слуги видимо єтого до сих пор не вкурили... Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 7675 Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 6756
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09.09.2021 19:28 Відповісти
зебилы, с вашими ценами на газ -
лучше не объявлять о начале
отопительного сезона !
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09.09.2021 19:32 Відповісти
Бог не помогает идиотам.... Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 226
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09.09.2021 19:34 Відповісти
А це всім олігархам так буде чи через одного, чи може "налякають" як бабу товстим членом.
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09.09.2021 19:35 Відповісти
Для мільйонерів,що не забажають відкупитись.
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09.09.2021 19:52 Відповісти
Боюсь что после принятия данного закона нас всех запишут в олигархи, а Ахметова, Коломойского и им подобных в пролетарии. По крайней мере наши законы обычно так работают.
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09.09.2021 19:37 Відповісти
"Журналист спросил, когда "определят первого олигарха". Они их уже всех "определили":

Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 7286
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09.09.2021 19:39 Відповісти
Тренера сборной Украины Андрея Шевченко уволил по факту Ермак,офис президента лезет даже в футбол...,и это не олигархия....
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09.09.2021 19:39 Відповісти
Таке лайнохотєлки кловунів ніколи не (с)працюють .
"Ніколи" від слова never mind ....
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09.09.2021 19:45 Відповісти
Один ЗЄбіл вже обіцяв у квітні кінець епохи бідності.
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09.09.2021 19:47 Відповісти
Придурень не розуміє,що закон антиконституційний ?
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09.09.2021 19:54 Відповісти
Бред полный, во всем мире богатые люди всегда влияли и будут влиять на политику и никакие законы это не изменят.
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09.09.2021 19:54 Відповісти
Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 7177
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09.09.2021 19:57 Відповісти
народный импичмент антигосударственной антиукраинской ЗЕленой шобле будет намного быстрее и намного раньше Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 3474
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09.09.2021 20:00 Відповісти
на фото ши*оид.
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09.09.2021 20:33 Відповісти
Под это описание олигарха попадает любой гр. Украины.
Партии финансируются из бюджета, т е финансирует их каждый налогоплательщик.
Каждый участвует в выборах, т е в политической жизни.
Имеет возможность влиять на общественное мнение через интернет т е практически сми.
И все остальные признаки можно подогнать под кого угодно.
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09.09.2021 20:34 Відповісти
Бежим, по лекалам Путина, к авторитарному правлению, нарушая Конституцию:
- преследование неугодных журналистов, имеющих телеграмм-каналы (квартиры+автомобили+деньги в банках... суммируются ) и ты олигарх
- внесудебное изъятие телеканалов у собственников
- СНБУ - консультативно-совещательный орган , будет определять олигархов, коррупционеров, контрабандистов, изменников Родины ....
Увы, авторитарные страны не могут входить в НАТО ....
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09.09.2021 20:35 Відповісти
а точнее - никогда! в этом и состоит план зелебобиков!
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09.09.2021 20:51 Відповісти
Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 5910
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09.09.2021 21:52 Відповісти
Мертвое не может умереть или ожить.

Это не закон, а ручной ярлык.
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09.09.2021 22:07 Відповісти
А можно с 2222 года? - Но почему? - Да, просто цифра для видосика очень красивая. Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 8646
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09.09.2021 23:15 Відповісти
А удочки успеют смотать олигархи?
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10.09.2021 00:55 Відповісти
А почему при Порошенко не был принят этот волшебный закон!
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10.09.2021 02:11 Відповісти
Зє-блан думає й ДАЛІ махати морковкою перед носом Віслюка? Але щось мені думається , що за Віслюка мають нас усіх!😣
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10.09.2021 09:00 Відповісти
 
 