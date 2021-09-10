Закон про олігархів повністю запрацює у квітні 2022 року, - Малюська

Закон про олігархів частково може запрацювати в Україні в жовтні, але повністю набуде чинності в квітні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "24 каналу".

Журналіст запитав, коли "визначать першого олігарха", якщо в другому читанні законопроєкт народні депутати підтримають у вересні.

"Далі буде процедура підписання президентом, публікація. Тобто приблизно в жовтні закон набуде чинності й через пів року він буде повністю активним законом - до квітня.... Якраз тоді буде період, протягом якого вони зможуть добровільно позбутися статусу олігарха, участі в політичному житті. Припинити бізнес-партнерство, наприклад, із народними депутатами. Депутати, які з ними пов'язані, повинні піти з парламенту, якщо зацікавлені у веденні бізнесу", - пояснив Малюська.

За його словами, у тих, хто відповідає статусу олігарха, "зв'язок із політикою повинен бути втраченим або фінансування політичних партій має припинитися".

"Ми розуміємо, що окреме фінансування політичних партій здійснюють не у відкритому режимі. Там ніхто не говорить: "Я олігарх, ось вам валізу грошей, розпишіться". Безумовно, воно проходить у прихованому режимі, але знову ж таки це ризики. Якщо це прихований режим, усе одно можна іноді довести. На це в нас є фінансовий моніторинг і спецслужби", - зазначив міністр.

Він стверджує, що "здійснювати навіть приховане фінансування політичних партій буде ризиковано, оскільки цей факт може все одно вилізти" на Раді національної безпеки й оборони.

"Це може мати негативні наслідки, якщо закон приймуть у нормальній редакції. Єдиний вихід для олігарха - реально, а не придумано, відійти від політики, тому що наслідки будуть поганими", - заявив Малюська.

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