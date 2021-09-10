Закон про олигархов заработает полностью в апреле 2022 года, - Малюська
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Закон об олигархах частично может заработать в Украине в октябре, но полностью вступит в силу в апреле 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "24 каналу".
Журналист спросил, когда "определят первого олигарха", если во втором чтении законопроект народные депутаты поддержат в сентябре.
"Далее будет процедура подписания президентом, публикация. То есть примерно в октябре закон вступит в силу и через пол года он будет полностью активным законом – до апреля. ...Как раз тогда будет период, в течение которого они смогут добровольно избавиться от статуса олигарха, участия в политической жизни. Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса", – объяснил Малюська.
По его словам, у тех, кто соответствует статусу олигарха, "связь с политикой должна быть потеряна или финансирование политических партий должно прекратиться".
"Мы понимаем, что отдельное финансирование политических партий осуществляют не в открытом режиме. Там никто не говорит: "Я олигарх, вот вам чемодан денег, распишитесь". Безусловно, оно проходит в скрытом режиме, но опять же это риски. Если это скрытый режим, все равно можно иногда доказать. На это у нас есть финансовый мониторинг и спецслужбы", – отметил министр.
Он утверждает, что "осуществлять даже скрытое финансирование политических партий будет рискованно, поскольку этот факт может все равно вылезти" на Совете национальной безопасности и обороны.
"Это может иметь негативные последствия, если закон примут в нормальной редакции. Единственный выход для олигарха – реально, а не придумано, отойти от политики, потому что последствия будут плохими", – заявил Малюська.
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ну хотя бы и так хорошо. а кстати, шо он там сказал?
лучше не объявлять о начале
отопительного сезона !
"Ніколи" від слова never mind ....
Партии финансируются из бюджета, т е финансирует их каждый налогоплательщик.
Каждый участвует в выборах, т е в политической жизни.
Имеет возможность влиять на общественное мнение через интернет т е практически сми.
И все остальные признаки можно подогнать под кого угодно.
- преследование неугодных журналистов, имеющих телеграмм-каналы (квартиры+автомобили+деньги в банках... суммируются ) и ты олигарх
- внесудебное изъятие телеканалов у собственников
- СНБУ - консультативно-совещательный орган , будет определять олигархов, коррупционеров, контрабандистов, изменников Родины ....
Увы, авторитарные страны не могут входить в НАТО ....
Это не закон, а ручной ярлык.