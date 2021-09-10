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Закон про олигархов заработает полностью в апреле 2022 года, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Общество

Закон про олигархов заработает полностью в апреле 2022 года, - Малюська

Закон об олигархах частично может заработать в Украине в октябре, но полностью вступит в силу в апреле 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "24 каналу".

Журналист спросил, когда "определят первого олигарха", если во втором чтении законопроект народные депутаты поддержат в сентябре.

"Далее будет процедура подписания президентом, публикация. То есть примерно в октябре закон вступит в силу и через пол года он будет полностью активным законом – до апреля. ...Как раз тогда будет период, в течение которого они смогут добровольно избавиться от статуса олигарха, участия в политической жизни. Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса", – объяснил Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас нет оснований отправлять законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, - "слуга народа" Гетманцев

По его словам, у тех, кто соответствует статусу олигарха, "связь с политикой должна быть потеряна или финансирование политических партий должно прекратиться".

"Мы понимаем, что отдельное финансирование политических партий осуществляют не в открытом режиме. Там никто не говорит: "Я олигарх, вот вам чемодан денег, распишитесь". Безусловно, оно проходит в скрытом режиме, но опять же это риски. Если это скрытый режим, все равно можно иногда доказать. На это у нас есть финансовый мониторинг и спецслужбы", – отметил министр.

Он утверждает, что "осуществлять даже скрытое финансирование политических партий будет рискованно, поскольку этот факт может все равно вылезти" на Совете национальной безопасности и обороны.

"Это может иметь негативные последствия, если закон примут в нормальной редакции. Единственный выход для олигарха – реально, а не придумано, отойти от политики, потому что последствия будут плохими", – заявил Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Власенко также призвал парламент направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
поживем - увидим и посмеемся, как пчелы будут побеждать мед
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09.09.2021 19:09
+6
Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 9064
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09.09.2021 19:18
+6
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Лялькова вистава триває !!!)))
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09.09.2021 19:19
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Леонид Данилыч против... Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюськ - Цензор.НЕТ 128строил строил Олегорхат и на те...получите.... Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюськ - Цензор.НЕТ 128Цирк Шапито видимо для того и придумали 73 % болванов....,Разводняк,он и в Африке разрядка международной напряженности... Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюськ - Цензор.НЕТ 5875
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09.09.2021 19:06 Ответить
Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 9064
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09.09.2021 19:18 Ответить
поживем - увидим и посмеемся, как пчелы будут побеждать мед
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09.09.2021 19:09 Ответить
я уже забоялся шо картина у него на стене - ыконка, но приблизил = размазня какая то.
ну хотя бы и так хорошо. а кстати, шо он там сказал?
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09.09.2021 19:10 Ответить
А коли запрацює розпіарений закон про колабораціонізм?
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09.09.2021 19:10 Ответить
не Малюськ а Молюск. Адміни в заголовках такі страшно принципові помилки роблять.... аж ну!
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09.09.2021 19:13 Ответить
не торопитесь к 2033 году будет в самый раз...
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09.09.2021 19:15 Ответить
Систему "Ты мне,я тебе",строил даже не Данилыч....,а Йося Сралин в далеком октябре 1921 года....,исторические документы тех лет есть в свободном доступе... Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюська - Цензор.НЕТ 1253
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09.09.2021 19:15 Ответить
Полностью закон про олигархов заработает в апреле 2022 года, - Малюська - Цензор.НЕТ 4097
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09.09.2021 19:16 Ответить
Буде важко це зробити. Ворон ворону око не виклює.
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09.09.2021 19:17 Ответить
На день дурня что ле заработает?
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09.09.2021 19:18 Ответить
Вот смотрю на фото и думаю - так ли выглядит наркоман?
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09.09.2021 19:19 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Лялькова вистава триває !!!)))
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09.09.2021 19:19 Ответить
Олигарх Илан Маск сожрет не олегарха Билл Гейтса,а Гейтс сожрет другого миллиардера не олигарха Джеффа Безоса.... Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 3386В результате победила Шайтан нефте-газовая труба
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09.09.2021 19:20 Ответить
в аккурат первого апреля....
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09.09.2021 19:24 Ответить
Популизм вещь очень короткая....,слуги видимо єтого до сих пор не вкурили... Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 7675 Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 6756
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09.09.2021 19:28 Ответить
зебилы, с вашими ценами на газ -
лучше не объявлять о начале
отопительного сезона !
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09.09.2021 19:32 Ответить
Бог не помогает идиотам.... Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 226
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09.09.2021 19:34 Ответить
А це всім олігархам так буде чи через одного, чи може "налякають" як бабу товстим членом.
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09.09.2021 19:35 Ответить
Для мільйонерів,що не забажають відкупитись.
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09.09.2021 19:52 Ответить
Боюсь что после принятия данного закона нас всех запишут в олигархи, а Ахметова, Коломойского и им подобных в пролетарии. По крайней мере наши законы обычно так работают.
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09.09.2021 19:37 Ответить
"Журналист спросил, когда "определят первого олигарха". Они их уже всех "определили":

Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 7286
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09.09.2021 19:39 Ответить
Тренера сборной Украины Андрея Шевченко уволил по факту Ермак,офис президента лезет даже в футбол...,и это не олигархия....
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09.09.2021 19:39 Ответить
Таке лайнохотєлки кловунів ніколи не (с)працюють .
"Ніколи" від слова never mind ....
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09.09.2021 19:45 Ответить
Один ЗЄбіл вже обіцяв у квітні кінець епохи бідності.
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09.09.2021 19:47 Ответить
Придурень не розуміє,що закон антиконституційний ?
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09.09.2021 19:54 Ответить
Бред полный, во всем мире богатые люди всегда влияли и будут влиять на политику и никакие законы это не изменят.
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09.09.2021 19:54 Ответить
Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 7177
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09.09.2021 19:57 Ответить
народный импичмент антигосударственной антиукраинской ЗЕленой шобле будет намного быстрее и намного раньше Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 3474
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09.09.2021 20:00 Ответить
на фото ши*оид.
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09.09.2021 20:33 Ответить
Под это описание олигарха попадает любой гр. Украины.
Партии финансируются из бюджета, т е финансирует их каждый налогоплательщик.
Каждый участвует в выборах, т е в политической жизни.
Имеет возможность влиять на общественное мнение через интернет т е практически сми.
И все остальные признаки можно подогнать под кого угодно.
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09.09.2021 20:34 Ответить
Бежим, по лекалам Путина, к авторитарному правлению, нарушая Конституцию:
- преследование неугодных журналистов, имеющих телеграмм-каналы (квартиры+автомобили+деньги в банках... суммируются ) и ты олигарх
- внесудебное изъятие телеканалов у собственников
- СНБУ - консультативно-совещательный орган , будет определять олигархов, коррупционеров, контрабандистов, изменников Родины ....
Увы, авторитарные страны не могут входить в НАТО ....
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09.09.2021 20:35 Ответить
а точнее - никогда! в этом и состоит план зелебобиков!
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09.09.2021 20:51 Ответить
Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 5910
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09.09.2021 21:52 Ответить
Мертвое не может умереть или ожить.

Это не закон, а ручной ярлык.
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09.09.2021 22:07 Ответить
А можно с 2222 года? - Но почему? - Да, просто цифра для видосика очень красивая. Повністю закон про олігархів запрацює в квітні 2022 року, - Малюська - Цензор.НЕТ 8646
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09.09.2021 23:15 Ответить
А удочки успеют смотать олигархи?
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10.09.2021 00:55 Ответить
А почему при Порошенко не был принят этот волшебный закон!
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10.09.2021 02:11 Ответить
Зє-блан думає й ДАЛІ махати морковкою перед носом Віслюка? Але щось мені думається , що за Віслюка мають нас усіх!😣
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10.09.2021 09:00 Ответить
 
 