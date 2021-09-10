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Допомога США в протистоянні агресії РФ розширюватиметься, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Допомога США в протистоянні агресії РФ розширюватиметься, - Маркарова

Посол України Оксана Маркарова заявила, що США підтвердили допомогу Україні в протистоянні агресії РФ. Крім того, за її словами, ця допомога буде розширюватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Маркарової "Суспільному".

Вона пояснила, що США і Україна на п'ять років визначили принципи, на яких базується співпраця у сфері оборони.

Також читайте: Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова

"США підтвердили, що вони будуть активно нам допомагати протистояти російській агресії. Вони нам активно допомагають з самого початку агресії, але новий етап співпраці говорить, що вона буде розширюватися", - сказала посол.

Крім того, було досягнуто домовленості про поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні.

"У розбудові оборонної спроможності на суші, морі та повітрі. А також в секторі кібербезпеки. Ця рамкова угода (щодо стратегічних основ оборонного партнерства. - Ред.) є базою по кожному з цих пріоритетів, на якій ми можемо вести з нашими колегами розмови" , - додала Маркарова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Цікаво, чому Маркарова розписується за американців?
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10.09.2021 10:25
+2
Посол-від слова "послана". Послали, одним словом. 😊
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10.09.2021 10:24
+1
Їй д"Єрмак так наказав!
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10.09.2021 10:35
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Красивая Оксана.
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10.09.2021 09:51 Відповісти
большую морковку ослу покажут?
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10.09.2021 09:57 Відповісти
Посол Украины Оксана Маркарова заявила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ,но воздержавшИеся "зеленые" депутаты при голосовании об обращении к США за стратегическим партнерством Украины вне НАТО дали понять американцам .что им такая помощь и даром не нужна они идут к пунктам рашистского оккупанта для Белорусии
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10.09.2021 10:08 Відповісти
А який же вона "посол"? "Послом" людина стає , коли глава держави, куди вона призначена ,прийняв у неї вірчі грамоти (тобто пройшла акредитацію) ... А У Маркарової їх не прийняли до цих пір! Так що вона - звичайна "туристка" за державний кошт!!! ...
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10.09.2021 10:20 Відповісти
Посол-від слова "послана". Послали, одним словом. 😊
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10.09.2021 10:24 Відповісти
Цікаво, чому Маркарова розписується за американців?
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10.09.2021 10:25 Відповісти
Їй д"Єрмак так наказав!
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10.09.2021 10:35 Відповісти
зелапшу на вуха вешает зебаранам
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10.09.2021 13:54 Відповісти
зє-бидло нічого не робе, тільки краде. і хоче , щоб всі їм допомогали і робили за їх їхню роботу.
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10.09.2021 10:59 Відповісти
иди лучше пожуй бургер, послиха.
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10.09.2021 11:20 Відповісти
_Кто вообще такая Маркарова чтобы говорить от имени США? Тю... ********, что ли? Решила что может вешать лапшу ураинцам на уши? Да хер ты угадала.
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10.09.2021 13:49 Відповісти
отказ зе баранов от союзника США и помощь от несоюзника не вяжется
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10.09.2021 13:51 Відповісти
 
 