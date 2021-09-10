Помощь США в противостоянии агрессии РФ будет расширяться, - Маркарова

Посол Украины Оксана Маркарова заявила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, по ее словам, эта помощь будет расширяться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Маркаровой "Суспільному".

Она пояснила, что США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны.

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"США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что оно будет расширяться", - сказала посол.

Кроме того, была достигнута договоренность об углублении сотрудничества в Черноморском регионе.

"В развитии оборонной способности на суше, море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Это рамочное соглашение (по стартегическим основам оборонного партнерства. - Ред.) является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", - добавила Маркарова.