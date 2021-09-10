РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4293 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Помощь Украине
1 548 15
помощь (6144) США (23185) Маркарова (244)

Помощь США в противостоянии агрессии РФ будет расширяться, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Помощь США в противостоянии агрессии РФ будет расширяться, - Маркарова

Посол Украины Оксана Маркарова заявила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, по ее словам, эта помощь будет расширяться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Маркаровой "Суспільному".

Она пояснила, что США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО, - посол Маркарова

"США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что оно будет расширяться", - сказала посол.

Кроме того, была достигнута договоренность об углублении сотрудничества в Черноморском регионе.

"В развитии оборонной способности на суше, море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Это рамочное соглашение (по стартегическим основам оборонного партнерства. - Ред.) является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", - добавила Маркарова.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Цікаво, чому Маркарова розписується за американців?
показать весь комментарий
10.09.2021 10:25
+2
Посол-від слова "послана". Послали, одним словом. 😊
показать весь комментарий
10.09.2021 10:24
+1
Їй д"Єрмак так наказав!
показать весь комментарий
10.09.2021 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красивая Оксана.
показать весь комментарий
10.09.2021 09:51 Ответить
большую морковку ослу покажут?
показать весь комментарий
10.09.2021 09:57 Ответить
Посол Украины Оксана Маркарова заявила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ,но воздержавшИеся "зеленые" депутаты при голосовании об обращении к США за стратегическим партнерством Украины вне НАТО дали понять американцам .что им такая помощь и даром не нужна они идут к пунктам рашистского оккупанта для Белорусии
показать весь комментарий
10.09.2021 10:08 Ответить
А який же вона "посол"? "Послом" людина стає , коли глава держави, куди вона призначена ,прийняв у неї вірчі грамоти (тобто пройшла акредитацію) ... А У Маркарової їх не прийняли до цих пір! Так що вона - звичайна "туристка" за державний кошт!!! ...
показать весь комментарий
10.09.2021 10:20 Ответить
Посол-від слова "послана". Послали, одним словом. 😊
показать весь комментарий
10.09.2021 10:24 Ответить
Цікаво, чому Маркарова розписується за американців?
показать весь комментарий
10.09.2021 10:25 Ответить
Їй д"Єрмак так наказав!
показать весь комментарий
10.09.2021 10:35 Ответить
зелапшу на вуха вешает зебаранам
показать весь комментарий
10.09.2021 13:54 Ответить
зє-бидло нічого не робе, тільки краде. і хоче , щоб всі їм допомогали і робили за їх їхню роботу.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:59 Ответить
иди лучше пожуй бургер, послиха.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:20 Ответить
_Кто вообще такая Маркарова чтобы говорить от имени США? Тю... ********, что ли? Решила что может вешать лапшу ураинцам на уши? Да хер ты угадала.
показать весь комментарий
10.09.2021 13:49 Ответить
отказ зе баранов от союзника США и помощь от несоюзника не вяжется
показать весь комментарий
10.09.2021 13:51 Ответить
 
 