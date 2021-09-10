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Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про

Україна вітає іноземний бізнес та інвестиції, але стратегічні підприємства мають залишатися під контролем держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії у форматі YES Brainstorming 2021.

"Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну, я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в Україну, більше інвестував, це правда. Що стосується стратегічних підприємств України, які були за останні десять років, якщо деякі з них з точки зору акцій були передані деяким китайським партнерам, то ми зупинили це рішенням Ради національної безпеки і оборони. Тобто стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою. Це що стосується підприємства "Мотор Січ" тощо. У нас є такі випадки", - наголосив Зеленський

Водночас президент зазначив, що з Китаєм в України найбільший товарообіг і зауважив, що хотів би, щоб товарообіг між Україною та Китаєм був іще більший.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Не шкодую, що став президентом

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 8809
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10.09.2021 12:21
+7
Візитівка влади - БРЕХНЯ! Вони воліють не помічати проблеми, займатися піаром, робити вигляд, що нічого не відбувається з українцями і нашим суспільством
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10.09.2021 12:06
+7
Ця брехлива істота, без роду і племені знову відкриває свого смердючого рота, що вилити купку зеленого лайна
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10.09.2021 12:17
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Он уже о Крюковском в 2020 и не такое рассказывал. И задание давал, и на контроль брал. А в результате просто тупо врал.

Стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью, - Зеленский о "Мотор сичи" - Цензор.НЕТ 4378
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10.09.2021 12:03 Відповісти
Візитівка влади - БРЕХНЯ! Вони воліють не помічати проблеми, займатися піаром, робити вигляд, що нічого не відбувається з українцями і нашим суспільством
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10.09.2021 12:06 Відповісти
"Мотор Січ" потрібно повернути китайцям але зобов'язати їх будувати двигуни в Україні, а не вивозити технології та фахівців в Китай щоб збудувати там аналогічні заводи, а Мотор Січ обанкротити. Україна занадто сильно піддалась тиску США і занадто грубо почала відбирати у китайських інвесторів права керування заводом. Потрібно було ввести тимчасову адміністрацію на завод, яка б призупиняла всі невигідні Україні рішення китайців, а формально акції лишались би у китайських інвесторів.
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10.09.2021 12:26 Відповісти
более того, сначала вовка-клован получил откат и продал акции китайцам.. а потом тупо их кинул)) инвест-няня, кули))
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10.09.2021 12:22 Відповісти
Для стратегичного розвитку необхідна реальна державна влада ,а не лялькова пародія !!!)))
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10.09.2021 12:06 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівську стратегію розвитку України !!!!)))
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10.09.2021 12:07 Відповісти
Вот, что Байден животворящий делает... Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 8761
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10.09.2021 12:17 Відповісти
Ця брехлива істота, без роду і племені знову відкриває свого смердючого рота, що вилити купку зеленого лайна
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10.09.2021 12:17 Відповісти
а агент фсб ермак долженбыть на банковой.
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10.09.2021 12:20 Відповісти
Как задолбало его: будет, будем, должно быть.
Лучше похвались настоящим.

Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 83
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10.09.2021 12:21 Відповісти
Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 8809
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10.09.2021 12:21 Відповісти
Окаких стратегических предприятиях он говорит. А облгазы и облэнерго не стратегические объекты?. И смех вызывает его забота о предприятиях, когда он со своими отморозками землю продает.
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10.09.2021 12:30 Відповісти
Подумати тільки! А ще два роки тому ..уєм на роялі грав!
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10.09.2021 12:49 Відповісти
Пусть китайцы займутся АвтоЗАЗом и наладят выпуск качественных электромобилей, которыми можно закидать как минимум восточную Европу.
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10.09.2021 13:01 Відповісти
Китайцам - сюда иди! быстро наладил выпуск качественных електрамабилей!
Американцам - спасибо что ничего у нас не делаете, мы это заслужили.. dyakuy! данкешен!..
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10.09.2021 18:00 Відповісти
Интересно, а чью безопасность защищает Зеленский? Украины или США???
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10.09.2021 17:51 Відповісти
верно.
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10.09.2021 20:12 Відповісти
 
 