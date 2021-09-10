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іпотека (65) кредит (587) НБУ (1433) Шевченко Кирило (75)

В Україні зростає кількість виданих іпотечних кредитів, - Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні зростає кількість виданих іпотечних кредитів, - Шевченко

В Україні за перші сім місяців 2021 року було видано іпотечних кредитів на суму понад 4,4 млрд гривень.

Про це повідомив у Facebook голова Нацбанку України Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Радує, що все більше банківських установ приділяють увагу цьому сегменту кредитування. Так, у липні нові іпотечні кредити видав уже 21 банк, це рекордна кількість учасників ринку з грудня 2018 року, коли НБУ почав опитувати банківське співтовариство з цього питання", - зазначив Шевченко.

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Тільки в липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн гривень. А всього за січень-липень обсяги нового кредитування зросли в 2,3 раза за кількістю договорів та більш ніж у 3 рази в грошовому вираженні, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Шевченко констатує також зниження ставок з іпотеки: з початку року середньозважена ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку (а це понад 90% договорів) знизилася на 0,6 процентних пункти до 13,4%, на первинному - на 0,1 процентних пункту до 16,8%.

Усе це, на думку голови НБУ, свідчить про те, що країна крок за кроком відновлюється після коронакризи.

Нещодавно Кирило Шевченко схвалив ухвалення Верховною Радою проєкту закону "Про віртуальні активи", який, зокрема, вводить у правове поле криптовалюту.
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Топ коментарі
+3
Чем это чмо хвастается?. 13-16 процентов годовых?? Да в Польше ставка 3 процента для поляка...и 4 для иностранца...
И ипотек там выдано в разы больше...
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10.09.2021 16:33
+2
немногим позднее начнет расти количество выданных аптечных кредитов...
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10.09.2021 16:30
+1
Оформляли іпотеку на однокімнатну квартиру в новобудові по програмі 7 відсотків. З урахуванням держ компенсації я по факту сплачую 3200 грн в місяць. На 20 років. Звісно, платиш більше - швидше погашаєш. Але краще платити 3200 в місяць за власну квартиру, ніж 7500 за аренду паршивої з"йомної квартири на Милославській.
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10.09.2021 16:39
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немногим позднее начнет расти количество выданных аптечных кредитов...
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10.09.2021 16:30 Відповісти
В Україні зростає кількість виданих іпотечних кредитів, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5215
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10.09.2021 16:55 Відповісти
Чем это чмо хвастается?. 13-16 процентов годовых?? Да в Польше ставка 3 процента для поляка...и 4 для иностранца...
И ипотек там выдано в разы больше...
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10.09.2021 16:33 Відповісти
Кроме того ипотечную квартиру можно легко отдать под видом того что люди которые живут там снизили ее стоимость. Кроме того есть возможность пересмотреть и повысить % годовых вплоть до 30% по прихоти банка, который выдает. Это ярмо, а не ипотека
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10.09.2021 16:53 Відповісти
И ее не выдают. Приват под 18,5% не хочет давать. Это при том, что я уже 12 лет их клиент и все счета, депозиты в их банке. Иди бери под 40%. Я выкручусь, но придет время, когда опять начнут звонить каждый день и упрашивать взять кредит, с каким удовольствием буду посылать гонцов на юхо-восток.
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10.09.2021 19:03 Відповісти
А как насчет кредитов на захоронение?)))...
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10.09.2021 16:34 Відповісти
Будут хоронить за счет застройщика. В Україні зростає кількість виданих іпотечних кредитів, - Шевченко - Цензор.НЕТ 882
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10.09.2021 16:57 Відповісти
Які молодці. Відразу видно коМАНДА.
Українці дуже заможні. Подумаєш, якісь там 13,4% + інше. Копійки. В маленькому місті потрібно близько 1 млн. грн. Це ж всього лише 20000 в місяць. (15%)
А ніщеброди в Чехії платять 2-4%. Ми ж БАГАЧІ.
Ще класно, що заможні люди можуть купити собі нерухомість без палева. На дітей і т.д. В долларах виходить на одне.
А ось молоді така іпотека до дупи. Мусять їхати за кордон, щоб заробити на неї. Але все частіше вони не повертаються. команда свинорилого парашника не думала (звідки там сектантам думати?). ********* видає іпотеки багатим. може 3 таки зробить нормально?
Продовжуйте в тому ж дусі. Ви коМАНДА, курси трускавця не пройшли даром.
Незрозуміло, чому неможна зробити іпотеку в долларах США, золоті чи комбіновано? ЩО мішає будувати нове державне житло? Всього навсього посадити пару євреїв в сізо (жида каломойшу та боголюбова). Як тільки не повернуть КРАДЕНЕ одного засудити до смртної кари. Європа мало побурчить. Один хрен нас туди не беруть
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10.09.2021 16:35 Відповісти
Оформляли іпотеку на однокімнатну квартиру в новобудові по програмі 7 відсотків. З урахуванням держ компенсації я по факту сплачую 3200 грн в місяць. На 20 років. Звісно, платиш більше - швидше погашаєш. Але краще платити 3200 в місяць за власну квартиру, ніж 7500 за аренду паршивої з"йомної квартири на Милославській.
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10.09.2021 16:39 Відповісти
Хто вам сказав, що ця квартира ваша.) Це залогове майно.
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10.09.2021 16:50 Відповісти
Однокімнатна квартира для сімї це мало. Чому не можна зробити іпотеку в долларах?
чому чехам 2%. При цьому зарплати в них куди вищі
Навіщо носитися з гривнею? Держава бере кредити в долларах. Все, що має ціну прямо привязане до доллара. Навіщо тоді мучити дупу??? Робіть іпотеки в долларах
Не вміють колгоспники організувати, нехай запросять чешські банки. Вони розкажуть та покажуть ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ.
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10.09.2021 16:52 Відповісти
А если курс скаканет...что ты будешь делать с ипотекой в долларах?? Что бы брать кредит в долларах нужно иметь доход в долларах...и ни как иначе...
А если доход в гривне то кредит в долларе это может оказаться полным песцом...
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10.09.2021 16:55 Відповісти
Вже робили в доларах. В 2007. Потім був стрибок з 5 до 8 грн в 2008 і з 8 до 25 в 2014-2015.
Нагадати вам як потім валютні позичальники мітингували під радою щоб особисто їм зробили для погашення кредиту курс долара до гривні такий же по якому ваги купляли?
А різницю за них маю плати я.
Тож якщо ви хочете валютні кредити то тільки під зміни в законодавстві якими гарантується що усі ризики від коливання курсу валют несе позичальник.
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10.09.2021 17:13 Відповісти
Проходили уже долларовые кредиты. Набрали, потом курс скакнул, чуть банковская система не наи..лась. Хотя почему чуть. Почти. Было ж уже. Или вы в нулевых только школу закончили? Теперь в гривнах, куда закладывается и уровень инфляции и риски, от того что полунищее население не сможет погасить кредит, а оно таки не сможет.
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10.09.2021 18:08 Відповісти
Так ты расскажи КАКАЯ была у них долларовая ставка? Суть не в баксе. можно в комбивалютах, золоте по курсу. Просто НАША экономика не обспечивает себя даже на 50 всем необходимым.
В любом случае 2% в чем угодно будет лучше. А как работали банки типа "дельта-банк"? минимум отдлений. Тупо оренда 2 кв.м., ноут исотрудник. НИ банкоматов НИХЕРА. Взяли за ьугором под % в баксах/эвро (до 10%) обменяли, выдали под 60% в грн. Затем обратно. Класно ведь.
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12.09.2021 00:42 Відповісти
Прекрасно, а еще большими темпами растут цены на эти квартиры. С начала 2021 года уже на 30 %. Все эти ипотечные блага используются главным образом спекулянтами и застройщиками
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10.09.2021 16:42 Відповісти
Для цього дуже просто будувати нові квартали. А щоб не дуло спекулянтів можна зробити заборону на продаж на протязі 7 років.
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10.09.2021 16:53 Відповісти
Они видимо договор не читают раз берут..
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10.09.2021 16:49 Відповісти
Выдано это прекрасно. Пусть потом опубликуют статистику сколько возвращено. А то с нынешними специалистами нас жде еще и банковский кризис. У кого бабки в банке советую потихоньку забирать.
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10.09.2021 17:58 Відповісти
В основном заемщики об этом не знают. Узнают через год от коллекторов которых официально зарегистрировали. (Совпадение?)
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10.09.2021 18:58 Відповісти
 
 