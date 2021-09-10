В Україні зростає кількість виданих іпотечних кредитів, - Шевченко
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В Україні за перші сім місяців 2021 року було видано іпотечних кредитів на суму понад 4,4 млрд гривень.
Про це повідомив у Facebook голова Нацбанку України Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Радує, що все більше банківських установ приділяють увагу цьому сегменту кредитування. Так, у липні нові іпотечні кредити видав уже 21 банк, це рекордна кількість учасників ринку з грудня 2018 року, коли НБУ почав опитувати банківське співтовариство з цього питання", - зазначив Шевченко.
Тільки в липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн гривень. А всього за січень-липень обсяги нового кредитування зросли в 2,3 раза за кількістю договорів та більш ніж у 3 рази в грошовому вираженні, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Шевченко констатує також зниження ставок з іпотеки: з початку року середньозважена ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку (а це понад 90% договорів) знизилася на 0,6 процентних пункти до 13,4%, на первинному - на 0,1 процентних пункту до 16,8%.
Усе це, на думку голови НБУ, свідчить про те, що країна крок за кроком відновлюється після коронакризи.
Нещодавно Кирило Шевченко схвалив ухвалення Верховною Радою проєкту закону "Про віртуальні активи", який, зокрема, вводить у правове поле криптовалюту.
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И ипотек там выдано в разы больше...
Українці дуже заможні. Подумаєш, якісь там 13,4% + інше. Копійки. В маленькому місті потрібно близько 1 млн. грн. Це ж всього лише 20000 в місяць. (15%)
А ніщеброди в Чехії платять 2-4%. Ми ж БАГАЧІ.
Ще класно, що заможні люди можуть купити собі нерухомість без палева. На дітей і т.д. В долларах виходить на одне.
А ось молоді така іпотека до дупи. Мусять їхати за кордон, щоб заробити на неї. Але все частіше вони не повертаються. команда свинорилого парашника не думала (звідки там сектантам думати?). ********* видає іпотеки багатим. може 3 таки зробить нормально?
Продовжуйте в тому ж дусі. Ви коМАНДА, курси трускавця не пройшли даром.
Незрозуміло, чому неможна зробити іпотеку в долларах США, золоті чи комбіновано? ЩО мішає будувати нове державне житло? Всього навсього посадити пару євреїв в сізо (жида каломойшу та боголюбова). Як тільки не повернуть КРАДЕНЕ одного засудити до смртної кари. Європа мало побурчить. Один хрен нас туди не беруть
чому чехам 2%. При цьому зарплати в них куди вищі
Навіщо носитися з гривнею? Держава бере кредити в долларах. Все, що має ціну прямо привязане до доллара. Навіщо тоді мучити дупу??? Робіть іпотеки в долларах
Не вміють колгоспники організувати, нехай запросять чешські банки. Вони розкажуть та покажуть ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ.
А если доход в гривне то кредит в долларе это может оказаться полным песцом...
Нагадати вам як потім валютні позичальники мітингували під радою щоб особисто їм зробили для погашення кредиту курс долара до гривні такий же по якому ваги купляли?
А різницю за них маю плати я.
Тож якщо ви хочете валютні кредити то тільки під зміни в законодавстві якими гарантується що усі ризики від коливання курсу валют несе позичальник.
В любом случае 2% в чем угодно будет лучше. А как работали банки типа "дельта-банк"? минимум отдлений. Тупо оренда 2 кв.м., ноут исотрудник. НИ банкоматов НИХЕРА. Взяли за ьугором под % в баксах/эвро (до 10%) обменяли, выдали под 60% в грн. Затем обратно. Класно ведь.