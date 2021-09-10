В Україні зростає кількість виданих іпотечних кредитів, - Шевченко

В Україні за перші сім місяців 2021 року було видано іпотечних кредитів на суму понад 4,4 млрд гривень.

Про це повідомив у Facebook голова Нацбанку України Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Радує, що все більше банківських установ приділяють увагу цьому сегменту кредитування. Так, у липні нові іпотечні кредити видав уже 21 банк, це рекордна кількість учасників ринку з грудня 2018 року, коли НБУ почав опитувати банківське співтовариство з цього питання", - зазначив Шевченко.

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Тільки в липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн гривень. А всього за січень-липень обсяги нового кредитування зросли в 2,3 раза за кількістю договорів та більш ніж у 3 рази в грошовому вираженні, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Шевченко констатує також зниження ставок з іпотеки: з початку року середньозважена ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку (а це понад 90% договорів) знизилася на 0,6 процентних пункти до 13,4%, на первинному - на 0,1 процентних пункту до 16,8%.

Усе це, на думку голови НБУ, свідчить про те, що країна крок за кроком відновлюється після коронакризи.

Нещодавно Кирило Шевченко схвалив ухвалення Верховною Радою проєкту закону "Про віртуальні активи", який, зокрема, вводить у правове поле криптовалюту.