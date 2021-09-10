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Новости Политика Украины
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ипотека (131) кредит (2344) НБУ (4807) Шевченко Кирилл (69)

В Украине растет количество выданных ипотечных кредитов, - Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине растет количество выданных ипотечных кредитов, - Шевченко

В Украине за первые семь месяцев 2021 года было выдано ипотечных кредитов на сумму более 4,4 млрд гривен.

 Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Радует, что все больше банковских учреждений уделяют внимание этому сегменту кредитования. Так, в июле новые ипотечные кредиты выдал уже 21 банк, это рекордное количество участников рынка с декабря 2018 года, когда НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу", — отметил Шевченко.

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Только в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн гривен. А всего за январь-июль объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в 3 раза в денежном выражении, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Шевченко констатирует также снижение ставок по ипотеке: с начала года средневзвешенная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке (а этом более 90% договоров) снизилась на 0,6 процентных пункта до 13,4%, на первичном — на 0,1 процентных пункта до 16,8%.

Все это, по мнению главы НБУ, свидетельствует, что страна шаг за шагом восстанавливается после коронакризиса.

Недавно Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной Радой проекта закона "О виртуальных активах", который, в частности, вводит в правовое поле криптовалюты.
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Топ комментарии
+3
Чем это чмо хвастается?. 13-16 процентов годовых?? Да в Польше ставка 3 процента для поляка...и 4 для иностранца...
И ипотек там выдано в разы больше...
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10.09.2021 16:33
+2
немногим позднее начнет расти количество выданных аптечных кредитов...
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10.09.2021 16:30
+1
Оформляли іпотеку на однокімнатну квартиру в новобудові по програмі 7 відсотків. З урахуванням держ компенсації я по факту сплачую 3200 грн в місяць. На 20 років. Звісно, платиш більше - швидше погашаєш. Але краще платити 3200 в місяць за власну квартиру, ніж 7500 за аренду паршивої з"йомної квартири на Милославській.
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10.09.2021 16:39
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немногим позднее начнет расти количество выданных аптечных кредитов...
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10.09.2021 16:30 Ответить
В Україні зростає кількість виданих іпотечних кредитів, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5215
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10.09.2021 16:55 Ответить
Чем это чмо хвастается?. 13-16 процентов годовых?? Да в Польше ставка 3 процента для поляка...и 4 для иностранца...
И ипотек там выдано в разы больше...
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10.09.2021 16:33 Ответить
Кроме того ипотечную квартиру можно легко отдать под видом того что люди которые живут там снизили ее стоимость. Кроме того есть возможность пересмотреть и повысить % годовых вплоть до 30% по прихоти банка, который выдает. Это ярмо, а не ипотека
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10.09.2021 16:53 Ответить
И ее не выдают. Приват под 18,5% не хочет давать. Это при том, что я уже 12 лет их клиент и все счета, депозиты в их банке. Иди бери под 40%. Я выкручусь, но придет время, когда опять начнут звонить каждый день и упрашивать взять кредит, с каким удовольствием буду посылать гонцов на юхо-восток.
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10.09.2021 19:03 Ответить
А как насчет кредитов на захоронение?)))...
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10.09.2021 16:34 Ответить
Будут хоронить за счет застройщика. В Україні зростає кількість виданих іпотечних кредитів, - Шевченко - Цензор.НЕТ 882
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10.09.2021 16:57 Ответить
Які молодці. Відразу видно коМАНДА.
Українці дуже заможні. Подумаєш, якісь там 13,4% + інше. Копійки. В маленькому місті потрібно близько 1 млн. грн. Це ж всього лише 20000 в місяць. (15%)
А ніщеброди в Чехії платять 2-4%. Ми ж БАГАЧІ.
Ще класно, що заможні люди можуть купити собі нерухомість без палева. На дітей і т.д. В долларах виходить на одне.
А ось молоді така іпотека до дупи. Мусять їхати за кордон, щоб заробити на неї. Але все частіше вони не повертаються. команда свинорилого парашника не думала (звідки там сектантам думати?). ********* видає іпотеки багатим. може 3 таки зробить нормально?
Продовжуйте в тому ж дусі. Ви коМАНДА, курси трускавця не пройшли даром.
Незрозуміло, чому неможна зробити іпотеку в долларах США, золоті чи комбіновано? ЩО мішає будувати нове державне житло? Всього навсього посадити пару євреїв в сізо (жида каломойшу та боголюбова). Як тільки не повернуть КРАДЕНЕ одного засудити до смртної кари. Європа мало побурчить. Один хрен нас туди не беруть
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10.09.2021 16:35 Ответить
Оформляли іпотеку на однокімнатну квартиру в новобудові по програмі 7 відсотків. З урахуванням держ компенсації я по факту сплачую 3200 грн в місяць. На 20 років. Звісно, платиш більше - швидше погашаєш. Але краще платити 3200 в місяць за власну квартиру, ніж 7500 за аренду паршивої з"йомної квартири на Милославській.
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10.09.2021 16:39 Ответить
Хто вам сказав, що ця квартира ваша.) Це залогове майно.
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10.09.2021 16:50 Ответить
Однокімнатна квартира для сімї це мало. Чому не можна зробити іпотеку в долларах?
чому чехам 2%. При цьому зарплати в них куди вищі
Навіщо носитися з гривнею? Держава бере кредити в долларах. Все, що має ціну прямо привязане до доллара. Навіщо тоді мучити дупу??? Робіть іпотеки в долларах
Не вміють колгоспники організувати, нехай запросять чешські банки. Вони розкажуть та покажуть ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ.
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10.09.2021 16:52 Ответить
А если курс скаканет...что ты будешь делать с ипотекой в долларах?? Что бы брать кредит в долларах нужно иметь доход в долларах...и ни как иначе...
А если доход в гривне то кредит в долларе это может оказаться полным песцом...
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10.09.2021 16:55 Ответить
Вже робили в доларах. В 2007. Потім був стрибок з 5 до 8 грн в 2008 і з 8 до 25 в 2014-2015.
Нагадати вам як потім валютні позичальники мітингували під радою щоб особисто їм зробили для погашення кредиту курс долара до гривні такий же по якому ваги купляли?
А різницю за них маю плати я.
Тож якщо ви хочете валютні кредити то тільки під зміни в законодавстві якими гарантується що усі ризики від коливання курсу валют несе позичальник.
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10.09.2021 17:13 Ответить
Проходили уже долларовые кредиты. Набрали, потом курс скакнул, чуть банковская система не наи..лась. Хотя почему чуть. Почти. Было ж уже. Или вы в нулевых только школу закончили? Теперь в гривнах, куда закладывается и уровень инфляции и риски, от того что полунищее население не сможет погасить кредит, а оно таки не сможет.
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10.09.2021 18:08 Ответить
Так ты расскажи КАКАЯ была у них долларовая ставка? Суть не в баксе. можно в комбивалютах, золоте по курсу. Просто НАША экономика не обспечивает себя даже на 50 всем необходимым.
В любом случае 2% в чем угодно будет лучше. А как работали банки типа "дельта-банк"? минимум отдлений. Тупо оренда 2 кв.м., ноут исотрудник. НИ банкоматов НИХЕРА. Взяли за ьугором под % в баксах/эвро (до 10%) обменяли, выдали под 60% в грн. Затем обратно. Класно ведь.
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12.09.2021 00:42 Ответить
Прекрасно, а еще большими темпами растут цены на эти квартиры. С начала 2021 года уже на 30 %. Все эти ипотечные блага используются главным образом спекулянтами и застройщиками
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10.09.2021 16:42 Ответить
Для цього дуже просто будувати нові квартали. А щоб не дуло спекулянтів можна зробити заборону на продаж на протязі 7 років.
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10.09.2021 16:53 Ответить
Они видимо договор не читают раз берут..
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10.09.2021 16:49 Ответить
Выдано это прекрасно. Пусть потом опубликуют статистику сколько возвращено. А то с нынешними специалистами нас жде еще и банковский кризис. У кого бабки в банке советую потихоньку забирать.
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10.09.2021 17:58 Ответить
В основном заемщики об этом не знают. Узнают через год от коллекторов которых официально зарегистрировали. (Совпадение?)
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10.09.2021 18:58 Ответить
 
 