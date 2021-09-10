В Украине растет количество выданных ипотечных кредитов, - Шевченко
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В Украине за первые семь месяцев 2021 года было выдано ипотечных кредитов на сумму более 4,4 млрд гривен.
Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Радует, что все больше банковских учреждений уделяют внимание этому сегменту кредитования. Так, в июле новые ипотечные кредиты выдал уже 21 банк, это рекордное количество участников рынка с декабря 2018 года, когда НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу", — отметил Шевченко.
Только в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн гривен. А всего за январь-июль объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в 3 раза в денежном выражении, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Шевченко констатирует также снижение ставок по ипотеке: с начала года средневзвешенная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке (а этом более 90% договоров) снизилась на 0,6 процентных пункта до 13,4%, на первичном — на 0,1 процентных пункта до 16,8%.
Все это, по мнению главы НБУ, свидетельствует, что страна шаг за шагом восстанавливается после коронакризиса.
Недавно Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной Радой проекта закона "О виртуальных активах", который, в частности, вводит в правовое поле криптовалюты.
Пожалуйста, подождите...
И ипотек там выдано в разы больше...
Українці дуже заможні. Подумаєш, якісь там 13,4% + інше. Копійки. В маленькому місті потрібно близько 1 млн. грн. Це ж всього лише 20000 в місяць. (15%)
А ніщеброди в Чехії платять 2-4%. Ми ж БАГАЧІ.
Ще класно, що заможні люди можуть купити собі нерухомість без палева. На дітей і т.д. В долларах виходить на одне.
А ось молоді така іпотека до дупи. Мусять їхати за кордон, щоб заробити на неї. Але все частіше вони не повертаються. команда свинорилого парашника не думала (звідки там сектантам думати?). ********* видає іпотеки багатим. може 3 таки зробить нормально?
Продовжуйте в тому ж дусі. Ви коМАНДА, курси трускавця не пройшли даром.
Незрозуміло, чому неможна зробити іпотеку в долларах США, золоті чи комбіновано? ЩО мішає будувати нове державне житло? Всього навсього посадити пару євреїв в сізо (жида каломойшу та боголюбова). Як тільки не повернуть КРАДЕНЕ одного засудити до смртної кари. Європа мало побурчить. Один хрен нас туди не беруть
чому чехам 2%. При цьому зарплати в них куди вищі
Навіщо носитися з гривнею? Держава бере кредити в долларах. Все, що має ціну прямо привязане до доллара. Навіщо тоді мучити дупу??? Робіть іпотеки в долларах
Не вміють колгоспники організувати, нехай запросять чешські банки. Вони розкажуть та покажуть ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ.
А если доход в гривне то кредит в долларе это может оказаться полным песцом...
Нагадати вам як потім валютні позичальники мітингували під радою щоб особисто їм зробили для погашення кредиту курс долара до гривні такий же по якому ваги купляли?
А різницю за них маю плати я.
Тож якщо ви хочете валютні кредити то тільки під зміни в законодавстві якими гарантується що усі ризики від коливання курсу валют несе позичальник.
В любом случае 2% в чем угодно будет лучше. А как работали банки типа "дельта-банк"? минимум отдлений. Тупо оренда 2 кв.м., ноут исотрудник. НИ банкоматов НИХЕРА. Взяли за ьугором под % в баксах/эвро (до 10%) обменяли, выдали под 60% в грн. Затем обратно. Класно ведь.