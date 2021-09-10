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Влада Єгипту обіцяє безкоштовно лікувати хворих на коронавірус іноземців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Єгипту обіцяє безкоштовно лікувати хворих на коронавірус іноземців

Єгипет обіцяє оплатити медичні витрати іноземним туристам, які заразилися коронавірусом після прибуття в країну або під час відпочинку.

Про це повідомив міністр туризму і старожитностей Єгипту АРЄ Халед аль-Анані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо турист, який приїхав до Єгипту, заразився коронавірусом, то для вирішення цієї проблеми є два механізми. Якщо хвороба проходить не у важкій формі, то готель подає відомості про зараженого в МОЗ і в Мінтуризму. Мандрівнику виділяється окреме приміщення в готелі, там проводиться лікування як самого мандрівника, так і його оточення (при наявності симптомів) за рахунок готелю", - розповів міністр.

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Другий варіант, за словами аль-Анані, передбачає важкий перебіг хвороби і госпіталізацію.

"Мандрівника везуть у лікарню, і лікування від коронавірусу буде проводитися за рахунок Міністерства охорони здоров'я Єгипту", - пояснив він.

Для в'їзду до Єгипту потрібен сертифікат про повну вакцинацію (англійською мовою і з QR-кодом). Вирушити в подорож можна через 14 днів після отримання другого компонента вакцини. Або турист може надати ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту до Єгипту. Якщо в туриста немає сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту, то він може пройти тестування в аеропорту після прильоту за $30.

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Усім туристам необхідно заповнити форму медичної декларації (Health Declaration Form) на борту літака.
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Они за доллар там готовы повесится, а вы говорите бесплатно лечить...
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10.09.2021 17:34 Відповісти
Клизма тоже как бы лечение, затрат копейки, а доход от туриста рупь.
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10.09.2021 17:47 Відповісти
Обещать много чего можно!
По их правилам, сейчас для въезда нужна вакцинация (и чтобы не менее 14дней прошло) либо свежий ПЦР тест (не более 3дня). Сами туристы в основном сидят по отелям или в своей же компании катаются на экскурсии....Поэтому риск заболеть минимальный.
Кроме того без медстраховки они так же не впускают! И если заболеешь, покрывать лечение будет страховка, а не они
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10.09.2021 18:11 Відповісти
Да и едут в основном на 7 дней с учетом инкубационного периода, до момента когда тебе серьезно похренеет, ты уже успеешь покинуть Египет
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10.09.2021 18:13 Відповісти
***
от интересно ....куда египтяне и турки ездят отдыхать ? ))))
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10.09.2021 17:44 Відповісти
Враховуючи специфіку арабської "своєї атмосфери" (м'яко кажучи, далеку від орднунг унд дисциплін) - чомусь ґеґипетська медицина якось не викликає довіри... Власти Египта обещают бесплатно лечить заболевших коронавирусом иностранцев - Цензор.НЕТ 5943
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10.09.2021 17:47 Відповісти
За медецину не скажу, але от ліки в них якісні. Перевірено особисто . Колись також скептично ставився , а виявилося дарма.
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10.09.2021 23:35 Відповісти
Лікування безкоштовно, а готель платний.
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10.09.2021 17:56 Відповісти
І забезпечувати поховання.... Тоді наші пенсіонери рвануть у їх Шейхи,..
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10.09.2021 19:10 Відповісти
В Египет все граждане Украины въезжают со страховками, которые покрывают все лечение, некоторые виды страхования покрывают пребывание в больнице, авиа и т.д.
Кто собирается отдыхать на Красном море, выбирайте горящие путевки в Египет по лучшим ценам.
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30.10.2021 21:33 Відповісти
 
 