Влада Єгипту обіцяє безкоштовно лікувати хворих на коронавірус іноземців
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Єгипет обіцяє оплатити медичні витрати іноземним туристам, які заразилися коронавірусом після прибуття в країну або під час відпочинку.
Про це повідомив міністр туризму і старожитностей Єгипту АРЄ Халед аль-Анані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо турист, який приїхав до Єгипту, заразився коронавірусом, то для вирішення цієї проблеми є два механізми. Якщо хвороба проходить не у важкій формі, то готель подає відомості про зараженого в МОЗ і в Мінтуризму. Мандрівнику виділяється окреме приміщення в готелі, там проводиться лікування як самого мандрівника, так і його оточення (при наявності симптомів) за рахунок готелю", - розповів міністр.
Другий варіант, за словами аль-Анані, передбачає важкий перебіг хвороби і госпіталізацію.
"Мандрівника везуть у лікарню, і лікування від коронавірусу буде проводитися за рахунок Міністерства охорони здоров'я Єгипту", - пояснив він.
Для в'їзду до Єгипту потрібен сертифікат про повну вакцинацію (англійською мовою і з QR-кодом). Вирушити в подорож можна через 14 днів після отримання другого компонента вакцини. Або турист може надати ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту до Єгипту. Якщо в туриста немає сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту, то він може пройти тестування в аеропорту після прильоту за $30.
Усім туристам необхідно заповнити форму медичної декларації (Health Declaration Form) на борту літака.
Будь ласка, зачекайте...
По их правилам, сейчас для въезда нужна вакцинация (и чтобы не менее 14дней прошло) либо свежий ПЦР тест (не более 3дня). Сами туристы в основном сидят по отелям или в своей же компании катаются на экскурсии....Поэтому риск заболеть минимальный.
Кроме того без медстраховки они так же не впускают! И если заболеешь, покрывать лечение будет страховка, а не они
от интересно ....куда египтяне и турки ездят отдыхать ? ))))
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