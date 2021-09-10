Власти Египта обещают бесплатно лечить заболевших коронавирусом иностранцев
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Египет обещает оплатить медицинские расходы иностранным туристам, заразившимся коронавирусом по прибытии в страну или во время отдыха.
Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта АРЕ Халед аль-Анани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если турист, приехавший в Египет, заразился коронавирусом, то для решения этой проблемы есть два механизма. Если болезнь проходит не в тяжелой форме, то гостиница сообщает сведения о зараженном в Минздрав и в Минтуризма. Путешественнику выделяется отдельное помещение в гостинце, там проводится лечение как самого путешественника, там и его окружения (при наличии симптомов) за счет отеля", - рассказал министр.
Второй вариант, по словам аль-Анани, подразумевает тяжелое течение болезни и госпитализацию.
"Путешественника везут в больницу, и лечение от коронавируса будет проводиться за счет Минздрава Египта", - пояснил он.
Для въезда в Египет нужен сертификат о полной вакцинации (на английском языке и с QR-кодом). Отправиться в путешествие можно через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет. Если у туриста нет сертификата вакцинации или ПЦР-теста, то он может пройти тестирование в аэропорту по прилету за $30.
Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.
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По их правилам, сейчас для въезда нужна вакцинация (и чтобы не менее 14дней прошло) либо свежий ПЦР тест (не более 3дня). Сами туристы в основном сидят по отелям или в своей же компании катаются на экскурсии....Поэтому риск заболеть минимальный.
Кроме того без медстраховки они так же не впускают! И если заболеешь, покрывать лечение будет страховка, а не они
от интересно ....куда египтяне и турки ездят отдыхать ? ))))
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