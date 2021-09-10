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Власти Египта обещают бесплатно лечить заболевших коронавирусом иностранцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Египта обещают бесплатно лечить заболевших коронавирусом иностранцев

Египет обещает оплатить медицинские расходы иностранным туристам, заразившимся коронавирусом по прибытии в страну или во время отдыха.

Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта АРЕ Халед аль-Анани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если турист, приехавший в Египет, заразился коронавирусом, то для решения этой проблемы есть два механизма. Если болезнь проходит не в тяжелой форме, то гостиница сообщает сведения о зараженном в Минздрав и в Минтуризма. Путешественнику выделяется отдельное помещение в гостинце, там проводится лечение как самого путешественника, там и его окружения (при наличии симптомов) за счет отеля", - рассказал министр.

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Второй вариант, по словам аль-Анани, подразумевает тяжелое течение болезни и госпитализацию.

"Путешественника везут в больницу, и лечение от коронавируса будет проводиться за счет Минздрава Египта", - пояснил он.

Для въезда в Египет нужен сертификат о полной вакцинации (на английском языке и с QR-кодом). Отправиться в путешествие можно через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет. Если у туриста нет сертификата вакцинации или ПЦР-теста, то он может пройти тестирование в аэропорту по прилету за $30.

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Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Автор: Ольга Лузан
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Они за доллар там готовы повесится, а вы говорите бесплатно лечить...
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10.09.2021 17:34 Ответить
Клизма тоже как бы лечение, затрат копейки, а доход от туриста рупь.
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10.09.2021 17:47 Ответить
Обещать много чего можно!
По их правилам, сейчас для въезда нужна вакцинация (и чтобы не менее 14дней прошло) либо свежий ПЦР тест (не более 3дня). Сами туристы в основном сидят по отелям или в своей же компании катаются на экскурсии....Поэтому риск заболеть минимальный.
Кроме того без медстраховки они так же не впускают! И если заболеешь, покрывать лечение будет страховка, а не они
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10.09.2021 18:11 Ответить
Да и едут в основном на 7 дней с учетом инкубационного периода, до момента когда тебе серьезно похренеет, ты уже успеешь покинуть Египет
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10.09.2021 18:13 Ответить
***
от интересно ....куда египтяне и турки ездят отдыхать ? ))))
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10.09.2021 17:44 Ответить
Враховуючи специфіку арабської "своєї атмосфери" (м'яко кажучи, далеку від орднунг унд дисциплін) - чомусь ґеґипетська медицина якось не викликає довіри... Власти Египта обещают бесплатно лечить заболевших коронавирусом иностранцев - Цензор.НЕТ 5943
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10.09.2021 17:47 Ответить
За медецину не скажу, але от ліки в них якісні. Перевірено особисто . Колись також скептично ставився , а виявилося дарма.
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10.09.2021 23:35 Ответить
Лікування безкоштовно, а готель платний.
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10.09.2021 17:56 Ответить
І забезпечувати поховання.... Тоді наші пенсіонери рвануть у їх Шейхи,..
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10.09.2021 19:10 Ответить
В Египет все граждане Украины въезжают со страховками, которые покрывают все лечение, некоторые виды страхования покрывают пребывание в больнице, авиа и т.д.
Кто собирается отдыхать на Красном море, выбирайте горящие путевки в Египет по лучшим ценам.
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30.10.2021 21:33 Ответить
 
 