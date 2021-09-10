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Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національної безпеки, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" за висновком у Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на пропозиції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як суб'єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина, і звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній Раді України, хотів би звернутися до вас із проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку стосовно зазначеного законопроєкту", - йдеться в листі Разумкова до голови комісії Джанні Букіккіо.

У своєму проханні голова українського парламенту посилається на позицію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"До мене надійшов лист від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому надані застереження щодо можливого порушення прав людини внаслідок прийняття цього законопроєкту як закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроєкт для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Аналогічну позицію щодо цього законопроєкту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту", - наголосив спікер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Ради немає необхідності чекати висновків Венеціанської комісії щодо законопроєкту про олігархів, - Разумков
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Топ коментарі
+7
Зеля ему этого не простит. Так подставить "величайшего"!
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10.09.2021 18:55
+5
Получи фашист гранату! Браво, Дима.
Может он и решил начать свою игру, хотя сделал в своё время очень много, чтобы зелёная мразь пришла к власти, был их основной говорящей головой всю избирательную компанию.
Ну а теперь произвёл удар под дых зевове и всей его шобле, так мечтавшей побыстрее уесть Порошенко, объявив его олигахом.
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10.09.2021 19:03
+3
Порошенко такой же олигарх как и я Маодзедун начальник сраного Китая...Боря Колесников из ДЖаунбасса богаче Порошенко в 19 раз...не говоря об Ахметове... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5296Дятлы вы тупые...
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10.09.2021 19:06
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10.09.2021 18:54 Відповісти
и скорее всего разумкову))
такой подставы ермак и клован ему не простят...
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10.09.2021 19:07 Відповісти
Зеля ему этого не простит. Так подставить "величайшего"!
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10.09.2021 18:55 Відповісти
Это типа не Олигарх Кучма придумал олегорхат и разводил Украину с 1994 года,а теперь одумался и перестал... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 2395 Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 2395
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10.09.2021 18:55 Відповісти
Кстати Кучма и дважды не сидевший Индюкович встречались с Пашей Лазаренко не олегирхом на даче Данилыча в 1997 году.... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 8601а базар тот я записал на магнитную ленту.... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 8312 Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 8312
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10.09.2021 18:58 Відповісти
Получи фашист гранату! Браво, Дима.
Может он и решил начать свою игру, хотя сделал в своё время очень много, чтобы зелёная мразь пришла к власти, был их основной говорящей головой всю избирательную компанию.
Ну а теперь произвёл удар под дых зевове и всей его шобле, так мечтавшей побыстрее уесть Порошенко, объявив его олигахом.
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10.09.2021 19:03 Відповісти
Порошенко такой же олигарх как и я Маодзедун начальник сраного Китая...Боря Колесников из ДЖаунбасса богаче Порошенко в 19 раз...не говоря об Ахметове... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5296Дятлы вы тупые...
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10.09.2021 19:06 Відповісти
Все одно приймуть і без висновків Венеціанської комісії, бо:
"Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, то у Верховной Раду нет обязательств ждать", - сказал Разумков." Источник: https://censor.net/ru/n3287541

Зате рота вповноваженій та опозиції затулили, а лохторату - чергова перемога.
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10.09.2021 19:12 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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10.09.2021 19:13 Відповісти
Законопроект об олигархах - это ликвидация независимых СМИ, а не борьба с олигархами.

Дни Денисовой и Разумкова сочтены ... они усложнили движение Президента к автократии.
Автократия - форма государственного правления с неограниченным, бесконтрольным полновластием, где высшая государственная власть принадлежит одному или нескольким лицам
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10.09.2021 19:16 Відповісти
73 % рейтинга депилов намажем на кусок рюсскава говна и получицца бутерброд Меркель-Путлер...но не американская Тушонка Рузвельта спасшая СССр в 1941 году от всемирного позора краснопузых Сраринских баранов... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 528
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10.09.2021 19:17 Відповісти
А на хера Украине содержать вас дармоедов, которые не могут у себя "дома" навести порядок , а воры и бандиты правят вами?
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10.09.2021 19:18 Відповісти
А не проще было просто провести депортацию олигархов в ЕС, пусть их там воспитывают у Украины уже нет времени и сил ими заниматься.
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10.09.2021 19:18 Відповісти
Депортация должна происходить по примеру советской депортации, три часа на сборы, с собой брать только сменный комплект белья и туалетные принадлежности, ибо именно с таким имуществом эти "пахари" начинали грабёж украинского народа несколько десятилетий назад.
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10.09.2021 19:24 Відповісти
Опыт есть, большевики в 1917 г. , забрали все у богатых и ,,раздали,. бедным.
В результате Советы стали одной из самых бедных стран Европы
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10.09.2021 19:44 Відповісти
Причина как раз не в этом, а в том, что у одних забрали и оставили себе, а бедным дали новый крепостной строй, вместо земли, заводов и фабрик, этим бедным уже не принадлежало даже их собственное тело, которым полностью распоряжались красные кхмеры.
Нужно отделять мух от котлет и не повторять воровское заклинание, мол это уже было.
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10.09.2021 20:13 Відповісти
меня цензор забанил за то что я напомнил как петюничка в зговоре с сепарами наших добровольцев шмонали, которые шли защищать донецкий аэропорт.да и хрен с ним, посмотрите на рожу бутусова, оно же психически ненормальное, как и порохоботы и весь этот теперь убогий сайт. оставляю вас петены фанаты с вашей шведской семьей и петей .. трахайтесь как хотите. можете жен своих привести, чтобы они потрахались за петю тоже..
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10.09.2021 19:20 Відповісти
Лучше с РАБссией КГБшного Мудака в говне,чем с американцами в Космосе... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 6247
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10.09.2021 19:20 Відповісти
Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 8586Зеля вернись на РАБссию ВОНЮЧКУ...Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 619
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10.09.2021 19:22 Відповісти
ну скажет Веницианская комиссия, что закон неконституционный, что это и не закон вовсе. Ну и что? А мы уже все приняли. И плевать они хотели на Конституцию с ее статьями.
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10.09.2021 19:27 Відповісти
РАБссиянцы...вы баранами были есть и будете..вас такими сделала не Киевская Русь Князя Владимира в 988 году во время Крещения..вас такими болванами сделал Хан Батый в 1237 году...когда придумал Мацковию...,а точнее его внук Хан Менгу-Тимур в 1272 году поставивший на болотах Мацковии типа блок-пост...Золотая Орда-Украина... от того и беситесь вы бараны,что Украина это очень далеко не срань РАБссия... Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 3345 Ольга ********* и ее сопли свидетель...Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 3345
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10.09.2021 19:33 Відповісти
Закон Об олигархах это замыливание глаз. В тех станах где работает антимонопольный комитет олигархов нет. комитет.
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10.09.2021 19:34 Відповісти
Разумков уже явно не на стороне клоуна.
Наверно он что то знает.
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10.09.2021 19:34 Відповісти
Вчера врагом РАБссии был Порошенко,сегодня Зеленский...Завтра будет Розумков...а послезавтра будет озверевшая визитка Яроша.... Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 5095рюсские...вы депилы....Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 4371
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10.09.2021 19:38 Відповісти
БЛАЗЕНЬ НЕ ПРОБАЧИТЬ ДІМОНУ . ЗАМІСТЬ ЗАКОНУ ПРО ОЛІГАРХІВ ТРЕБА ВВЕСТИ НА БАГАТИХ ПРОГРЕСИВНІ ПОДАТКИ , ЩОБ СТРИМУВАТИ НАДМІРНЕ ЗБАГАЧУВАННЯ .
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10.09.2021 21:02 Відповісти
Ну куда же Украине без этого коврово-кабинетного слизнячка!
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11.09.2021 14:54 Відповісти
 
 