Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії
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Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національної безпеки, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" за висновком у Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"З огляду на пропозиції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як суб'єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина, і звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній Раді України, хотів би звернутися до вас із проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку стосовно зазначеного законопроєкту", - йдеться в листі Разумкова до голови комісії Джанні Букіккіо.
У своєму проханні голова українського парламенту посилається на позицію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
"До мене надійшов лист від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому надані застереження щодо можливого порушення прав людини внаслідок прийняття цього законопроєкту як закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроєкт для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Аналогічну позицію щодо цього законопроєкту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту", - наголосив спікер.
Будь ласка, зачекайте...
такой подставы ермак и клован ему не простят...
Может он и решил начать свою игру, хотя сделал в своё время очень много, чтобы зелёная мразь пришла к власти, был их основной говорящей головой всю избирательную компанию.
Ну а теперь произвёл удар под дых зевове и всей его шобле, так мечтавшей побыстрее уесть Порошенко, объявив его олигахом.
"Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, то у Верховной Раду нет обязательств ждать", - сказал Разумков." Источник: https://censor.net/ru/n3287541
Зате рота вповноваженій та опозиції затулили, а лохторату - чергова перемога.
Дни Денисовой и Разумкова сочтены ... они усложнили движение Президента к автократии.
Автократия - форма государственного правления с неограниченным, бесконтрольным полновластием, где высшая государственная власть принадлежит одному или нескольким лицам
В результате Советы стали одной из самых бедных стран Европы
Нужно отделять мух от котлет и не повторять воровское заклинание, мол это уже было.
Наверно он что то знает.