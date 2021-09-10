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Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту", - говорится в письме Разумкова к председателю комиссии Джанни Букиккио.

В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" не будет медлить с принятием закона о деолигархизации, - Арахамия

"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", - подчеркнул спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рады нет необходимости ждать выводов Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, - Разумков

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Зеля ему этого не простит. Так подставить "величайшего"!
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10.09.2021 18:55
+5
Получи фашист гранату! Браво, Дима.
Может он и решил начать свою игру, хотя сделал в своё время очень много, чтобы зелёная мразь пришла к власти, был их основной говорящей головой всю избирательную компанию.
Ну а теперь произвёл удар под дых зевове и всей его шобле, так мечтавшей побыстрее уесть Порошенко, объявив его олигахом.
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10.09.2021 19:03
+3
Порошенко такой же олигарх как и я Маодзедун начальник сраного Китая...Боря Колесников из ДЖаунбасса богаче Порошенко в 19 раз...не говоря об Ахметове... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5296Дятлы вы тупые...
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10.09.2021 19:06
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RiP
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10.09.2021 18:54 Ответить
и скорее всего разумкову))
такой подставы ермак и клован ему не простят...
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10.09.2021 19:07 Ответить
Зеля ему этого не простит. Так подставить "величайшего"!
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10.09.2021 18:55 Ответить
Это типа не Олигарх Кучма придумал олегорхат и разводил Украину с 1994 года,а теперь одумался и перестал... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 2395 Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 2395
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10.09.2021 18:55 Ответить
Кстати Кучма и дважды не сидевший Индюкович встречались с Пашей Лазаренко не олегирхом на даче Данилыча в 1997 году.... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 8601а базар тот я записал на магнитную ленту.... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 8312 Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 8312
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10.09.2021 18:58 Ответить
Получи фашист гранату! Браво, Дима.
Может он и решил начать свою игру, хотя сделал в своё время очень много, чтобы зелёная мразь пришла к власти, был их основной говорящей головой всю избирательную компанию.
Ну а теперь произвёл удар под дых зевове и всей его шобле, так мечтавшей побыстрее уесть Порошенко, объявив его олигахом.
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10.09.2021 19:03 Ответить
Порошенко такой же олигарх как и я Маодзедун начальник сраного Китая...Боря Колесников из ДЖаунбасса богаче Порошенко в 19 раз...не говоря об Ахметове... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5296Дятлы вы тупые...
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10.09.2021 19:06 Ответить
Все одно приймуть і без висновків Венеціанської комісії, бо:
"Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, то у Верховной Раду нет обязательств ждать", - сказал Разумков." Источник: https://censor.net/ru/n3287541

Зате рота вповноваженій та опозиції затулили, а лохторату - чергова перемога.
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10.09.2021 19:12 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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10.09.2021 19:13 Ответить
Законопроект об олигархах - это ликвидация независимых СМИ, а не борьба с олигархами.

Дни Денисовой и Разумкова сочтены ... они усложнили движение Президента к автократии.
Автократия - форма государственного правления с неограниченным, бесконтрольным полновластием, где высшая государственная власть принадлежит одному или нескольким лицам
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10.09.2021 19:16 Ответить
73 % рейтинга депилов намажем на кусок рюсскава говна и получицца бутерброд Меркель-Путлер...но не американская Тушонка Рузвельта спасшая СССр в 1941 году от всемирного позора краснопузых Сраринских баранов... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 528
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10.09.2021 19:17 Ответить
А на хера Украине содержать вас дармоедов, которые не могут у себя "дома" навести порядок , а воры и бандиты правят вами?
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10.09.2021 19:18 Ответить
А не проще было просто провести депортацию олигархов в ЕС, пусть их там воспитывают у Украины уже нет времени и сил ими заниматься.
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10.09.2021 19:18 Ответить
Депортация должна происходить по примеру советской депортации, три часа на сборы, с собой брать только сменный комплект белья и туалетные принадлежности, ибо именно с таким имуществом эти "пахари" начинали грабёж украинского народа несколько десятилетий назад.
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10.09.2021 19:24 Ответить
Опыт есть, большевики в 1917 г. , забрали все у богатых и ,,раздали,. бедным.
В результате Советы стали одной из самых бедных стран Европы
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10.09.2021 19:44 Ответить
Причина как раз не в этом, а в том, что у одних забрали и оставили себе, а бедным дали новый крепостной строй, вместо земли, заводов и фабрик, этим бедным уже не принадлежало даже их собственное тело, которым полностью распоряжались красные кхмеры.
Нужно отделять мух от котлет и не повторять воровское заклинание, мол это уже было.
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10.09.2021 20:13 Ответить
меня цензор забанил за то что я напомнил как петюничка в зговоре с сепарами наших добровольцев шмонали, которые шли защищать донецкий аэропорт.да и хрен с ним, посмотрите на рожу бутусова, оно же психически ненормальное, как и порохоботы и весь этот теперь убогий сайт. оставляю вас петены фанаты с вашей шведской семьей и петей .. трахайтесь как хотите. можете жен своих привести, чтобы они потрахались за петю тоже..
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10.09.2021 19:20 Ответить
Лучше с РАБссией КГБшного Мудака в говне,чем с американцами в Космосе... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 6247
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10.09.2021 19:20 Ответить
Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 8586Зеля вернись на РАБссию ВОНЮЧКУ...Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 619
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10.09.2021 19:22 Ответить
ну скажет Веницианская комиссия, что закон неконституционный, что это и не закон вовсе. Ну и что? А мы уже все приняли. И плевать они хотели на Конституцию с ее статьями.
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10.09.2021 19:27 Ответить
РАБссиянцы...вы баранами были есть и будете..вас такими сделала не Киевская Русь Князя Владимира в 988 году во время Крещения..вас такими болванами сделал Хан Батый в 1237 году...когда придумал Мацковию...,а точнее его внук Хан Менгу-Тимур в 1272 году поставивший на болотах Мацковии типа блок-пост...Золотая Орда-Украина... от того и беситесь вы бараны,что Украина это очень далеко не срань РАБссия... Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 3345 Ольга ********* и ее сопли свидетель...Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 3345
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10.09.2021 19:33 Ответить
Закон Об олигархах это замыливание глаз. В тех станах где работает антимонопольный комитет олигархов нет. комитет.
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10.09.2021 19:34 Ответить
Разумков уже явно не на стороне клоуна.
Наверно он что то знает.
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10.09.2021 19:34 Ответить
Вчера врагом РАБссии был Порошенко,сегодня Зеленский...Завтра будет Розумков...а послезавтра будет озверевшая визитка Яроша.... Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 5095рюсские...вы депилы....Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 4371
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10.09.2021 19:38 Ответить
БЛАЗЕНЬ НЕ ПРОБАЧИТЬ ДІМОНУ . ЗАМІСТЬ ЗАКОНУ ПРО ОЛІГАРХІВ ТРЕБА ВВЕСТИ НА БАГАТИХ ПРОГРЕСИВНІ ПОДАТКИ , ЩОБ СТРИМУВАТИ НАДМІРНЕ ЗБАГАЧУВАННЯ .
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10.09.2021 21:02 Ответить
Ну куда же Украине без этого коврово-кабинетного слизнячка!
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11.09.2021 14:54 Ответить
 
 