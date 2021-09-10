Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту", - говорится в письме Разумкова к председателю комиссии Джанни Букиккио.
В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", - подчеркнул спикер.
Пожалуйста, подождите...
такой подставы ермак и клован ему не простят...
Может он и решил начать свою игру, хотя сделал в своё время очень много, чтобы зелёная мразь пришла к власти, был их основной говорящей головой всю избирательную компанию.
Ну а теперь произвёл удар под дых зевове и всей его шобле, так мечтавшей побыстрее уесть Порошенко, объявив его олигахом.
"Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, то у Верховной Раду нет обязательств ждать", - сказал Разумков." Источник: https://censor.net/ru/n3287541
Зате рота вповноваженій та опозиції затулили, а лохторату - чергова перемога.
Дни Денисовой и Разумкова сочтены ... они усложнили движение Президента к автократии.
Автократия - форма государственного правления с неограниченным, бесконтрольным полновластием, где высшая государственная власть принадлежит одному или нескольким лицам
В результате Советы стали одной из самых бедных стран Европы
Нужно отделять мух от котлет и не повторять воровское заклинание, мол это уже было.
Наверно он что то знает.