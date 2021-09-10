Разумков повторно заразився коронавірусом
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам спікер написав у Фейсбуці.
"Якщо вам раптом здавалося, що всі ці тести перед масовими заходами - це безневинна формальність чи данина часові та насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене", - зазначив спікер.
Спікер Ради наголосив, що в суботу мав намір брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де повинен був дискутувати на тему верховенства права в Україні.
"На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним. Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було", - зазначив він.
Також Разумков висловив сподівання, що зможе виступити online.
"Буду перебувати на самоізоляції, деякий час буду працювати дистанційно. На щастя, почуваюся добре. Бережіть себе і пам'ятайте, що COVID-19 не зник!", - підсумував спікер парламенту.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше 11 листопада 2020 року спікер Разумков заявив, що заразився коронавірусом.
Будь ласка, зачекайте...
из мед.прессы :
Есть данные о людях, которые, судя по всему, перенесли сразу несколько коронавирусных инфекций за короткий промежуток времени.
Некоторые полагают, что эти люди по-настоящему дважды заражались коронавирусом. Другие же склоняются к мысли, что заражение происходило один раз, но вирус оставался в организме в скрытой форме, чтобы потом реактивироваться.
Однако большинство ученых сходится во мнении, что все дело в анализах: просто пациентам неверно сообщают о том, что у вируса у них больше нет или наоборот что выработались антитела.
Никого из людей специально не заражали повторно, чтобы проверить, возник ли у них иммунитет, но нескольким из макак-резусов повезло меньше.
Их инфицировали дважды: сначала, чтобы вызвать иммунный ответ, а три недели спустя - повторно. Хотя эксперимент был очень ограниченным, ни одна из мартышек после повторного заражения с таким коротким интервалом симптомов заболевания не проявила.
а щеплення ж не гарантує що не захворіють...вона полегшує перебіг хвороби ( ну я так зрозумів)
что у переболевших (и не привитых) и так есть шанс не заболеть повторно (тем же коронавирусом - повторно заболевших мало, а вот другим штаммом того же коронавируса - шансов не много, тут уж как имунная система сработает)
И если человек заболевает второй раз...то и прививка ему не поможет..
получается если человек тяжело переносил болезнь и только стал выкарабкиваться ( у иных на реабилитацию уходит от 4 до 6 мес...иногда и больше) а тут ему подкидывают диверсанта (пусть слабее в разы чем сама болячка) ... выдержит ли организм это ?
Не верьте- дерьмо не бывает лучшим или худшим. Не забудьте это на следующих выборах.
Важливо що відповідально до цього відноситься.
https://www.capital.ua/ru/news/147965-spiker-rady-razumkov-zabolel-koronavirusom
Вариант два банальный лохоторон
На весь мир распространить,
И уменьшил всем зарплаты,
И вакцину стал варить
И послушный Буратино
Три вакцины себе взял
Потому,что деревяный
И умом ужасно мал...
Думаю что это до бесконечности , фармацевты рубят бабки ,как шальные ..,
Замкнутый круг…
Мёд работники это кто, Сергій Пасічний?
Опечатка , моя ошибка , спасибо за внимательность.