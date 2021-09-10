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Разумков повторно заразився коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Разумков повторно заразився коронавірусом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам спікер написав у Фейсбуці.

"Якщо вам раптом здавалося, що всі ці тести перед масовими заходами - це безневинна формальність чи данина часові та насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене", - зазначив спікер.

Спікер Ради наголосив, що в суботу мав намір брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де повинен був дискутувати на тему верховенства права в Україні.

"На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним. Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було", - зазначив він.

Також Разумков висловив сподівання, що зможе виступити online.

"Буду перебувати на самоізоляції, деякий час буду працювати дистанційно. На щастя, почуваюся добре. Бережіть себе і пам'ятайте, що COVID-19 не зник!", - підсумував спікер парламенту.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше 11 листопада 2020 року спікер Разумков заявив, що заразився коронавірусом.
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Топ коментарі
+25
Ніякого "Ковіду" там нема і близько! Просто "парніша" вирішив "пересидіть" заварушку, яка зараз закрутиться з "Вагнергейтом", "у кущах", на "нейтральній території", щоб його не зачепило і всі "шишки" прилетіли лише на Банкову!
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10.09.2021 20:05
+14
Скрывает гад, что привился срально-скрепным Спутником
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10.09.2021 19:40
+12
Щастя, здоровля, з почином
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10.09.2021 19:40
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И шо
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10.09.2021 19:39 Відповісти
Лучше-бы , ЧЛЕНОГРАЙ с д'ерьмаком !
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10.09.2021 19:56 Відповісти
снимать его собрались. и ставить спикер парламента не избранного депутата, а новає ліцо. вот и спетял на больничный
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10.09.2021 20:55 Відповісти
И шо? Оно что не люди?
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10.09.2021 19:40 Відповісти
пока не доказано.
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10.09.2021 21:24 Відповісти
Скрывает гад, что привился срально-скрепным Спутником
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10.09.2021 19:40 Відповісти
Щастя, здоровля, з почином
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10.09.2021 19:40 Відповісти
А як там кісільофф? Здохло вже?
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10.09.2021 19:44 Відповісти
та скоріше б.
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10.09.2021 21:56 Відповісти
Ніякого "Ковіду" там нема і близько! Просто "парніша" вирішив "пересидіть" заварушку, яка зараз закрутиться з "Вагнергейтом", "у кущах", на "нейтральній території", щоб його не зачепило і всі "шишки" прилетіли лише на Банкову!
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10.09.2021 20:05 Відповісти
От кого шишки ? Все , как хорьки сидят по норам , ЗеУБЛЮДКИ ПРЯМУЮТ ДОРОГОЙ ПУТЛЕРА И ЛУКАШЕНКО
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10.09.2021 20:17 Відповісти
100%😂
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10.09.2021 20:48 Відповісти
Цікаво, це провокаційна тупість з твого боку, чи тупа провокація?
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12.09.2021 12:39 Відповісти
Тобі "цікаво"? Так візьми і перевір!!!
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12.09.2021 14:50 Відповісти
Щоб не зменшувати загальність, запишемо, що ти - маразматик.
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12.09.2021 17:28 Відповісти
Та пиши що хочеш!!! Мені од того "ні холодно ні жарко!У мене зараз тут такий авторитет що об твою "писанину" можна "ноги витерти"!!!
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12.09.2021 17:48 Відповісти
Після таких висерів твоїм "авторитетом" тільки підтиратись.
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12.09.2021 20:23 Відповісти
Та будь ласка! "Підтирайся"! Тільки май на увазі - я свій авторитет натер скловатою! (Було у нас таке в одній В/Ч - в туалеті штабу почали вішать рулон туалетного паперу І от його почали красти Запідозрили одного Начальник штабу взяв скловату розмотав кілька метрів туалетного паперу і натер нею Через кілька днів його помічник почав ходить "врозкаряку" і побіг у санчастину) Дивися - щоб тобі "врозкаряку" ходить не прийшлося!!!
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13.09.2021 08:24 Відповісти
Бог шельму метит
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11.09.2021 04:28 Відповісти
Он из ширнувшихся?
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10.09.2021 19:41 Відповісти
Разумков заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 1855
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10.09.2021 19:57 Відповісти
т.е. по второму разу пошло??? или дельта прилипла?
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10.09.2021 20:05 Відповісти
Василий, я не знаю. То что на скрине в моём сообщении - вот по ссылке: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3299244-razumkov-obasnil-pocemu-ne-vakcinirovalsa-ot-covid19.html
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10.09.2021 20:08 Відповісти
Ясно... Хотя процент заболевших повторно не велик..
из мед.прессы :

Есть данные о людях, которые, судя по всему, перенесли сразу несколько коронавирусных инфекций за короткий промежуток времени.
Некоторые полагают, что эти люди по-настоящему дважды заражались коронавирусом. Другие же склоняются к мысли, что заражение происходило один раз, но вирус оставался в организме в скрытой форме, чтобы потом реактивироваться.
Однако большинство ученых сходится во мнении, что все дело в анализах: просто пациентам неверно сообщают о том, что у вируса у них больше нет или наоборот что выработались антитела.
Никого из людей специально не заражали повторно, чтобы проверить, возник ли у них иммунитет, но нескольким из макак-резусов повезло меньше.
Их инфицировали дважды: сначала, чтобы вызвать иммунный ответ, а три недели спустя - повторно. Хотя эксперимент был очень ограниченным, ни одна из мартышек после повторного заражения с таким коротким интервалом симптомов заболевания не проявила.
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10.09.2021 20:15 Відповісти
Василій, двоє моїх знайомих по другому разу захворіли, причому один має два щеплення Пфайзер.
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10.09.2021 20:32 Відповісти
виходить в них там не було ні антитіл після першого разу, ні...імунітету (або дуже слабкий)
а щеплення ж не гарантує що не захворіють...вона полегшує перебіг хвороби ( ну я так зрозумів)
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10.09.2021 20:41 Відповісти
% заболевших повторно не велик говоришь? Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2104
Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4548
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11.09.2021 10:32 Відповісти
нет...я говорил про не привитых...
что у переболевших (и не привитых) и так есть шанс не заболеть повторно (тем же коронавирусом - повторно заболевших мало, а вот другим штаммом того же коронавируса - шансов не много, тут уж как имунная система сработает)
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11.09.2021 11:35 Відповісти
как бы повторно болеют, бесимтомно
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10.09.2021 21:37 Відповісти
Мне терапевт,после перенесённой болезни,сказала в течении двух-трёх месяцев дать организму восстановится и идти вакцинироваться,что я и сделал.У кого наблюдается этот товарищ…не понятно.
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10.09.2021 20:35 Відповісти
Заболевание это и есть прививка...только в больших количествах...
И если человек заболевает второй раз...то и прививка ему не поможет..
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10.09.2021 20:44 Відповісти
меня еще и другое настораживает - рекомендации не обращать внимание на плохое самочувствие и все равно прививаться, если после заболевания прошло более 3-4 мес.
получается если человек тяжело переносил болезнь и только стал выкарабкиваться ( у иных на реабилитацию уходит от 4 до 6 мес...иногда и больше) а тут ему подкидывают диверсанта (пусть слабее в разы чем сама болячка) ... выдержит ли организм это ?
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10.09.2021 21:41 Відповісти
Тут каждый должен для себя решать колоть или нет.так как сколько людей столько и мнений.врачи сами до конца не уверены
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11.09.2021 05:27 Відповісти
Неужели в бердичевской гор-больнице будет лечиться? Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 917
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10.09.2021 19:41 Відповісти
может поперло
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10.09.2021 19:43 Відповісти
Разумков НЕ вакцинировался, так как считал что после перенесенной болезни у него есть антитела
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10.09.2021 20:23 Відповісти
Разумков с Леросом и Ко пытаются казаться лучше остальных сортов зелёного дерьма. Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 934
Не верьте- дерьмо не бывает лучшим или худшим. Не забудьте это на следующих выборах. Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 6627
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10.09.2021 19:44 Відповісти
Пардон, я тут якраз їм кавуненка 🍉🍉🍉 Зараз поїм і висловлю стурбованість )))0))0)))
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10.09.2021 19:45 Відповісти
🤣
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10.09.2021 19:46 Відповісти
та не поспішай ))) бо як виявилось він вже раз хворів...( чи забрехався?))))
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10.09.2021 20:06 Відповісти
Пропоную організувати кавуністичну партію України. Символ - червоний прапор з семками. Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9188
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10.09.2021 21:25 Відповісти
Мексика вже випередила із флагом-кавуном...

Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 5044
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10.09.2021 21:46 Відповісти
на зелених кавунiв не напасешься, Херсон i так працюе практично на износ и плаче...
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10.09.2021 21:54 Відповісти
Он был болен, но не знал об этом. У них там что, конкурс идиотов какой то?Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 6285
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10.09.2021 19:46 Відповісти
This guy razumkov is such a sweet female puppy.
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10.09.2021 19:47 Відповісти
А он что, не вакцинирован??? Он ковидиот??? Оху*еть!!!‼️
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10.09.2021 19:49 Відповісти
получается что я умнее етого Разумкова-я уже второй раз вакцинировался Астрозенекой из Южной Кореи
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10.09.2021 20:25 Відповісти
Пора тебе, брат, возглавить Верховную Раду!😀😀😀
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10.09.2021 22:26 Відповісти
дякую за доверие, но я лучше воздержусь (воздержание полезно Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9917)
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10.09.2021 23:00 Відповісти
Та не! Не стесняйся! Прояви себя на все 100! Такой умище пропадает! Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6204 Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6204 Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6204 (без обид!)
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11.09.2021 08:41 Відповісти
Цілком правдоподібна "відмазка". Видно якась "муйня" затівається
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10.09.2021 19:50 Відповісти
Разумков заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 4960
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10.09.2021 19:50 Відповісти
він не встиг ширнутися.
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10.09.2021 19:53 Відповісти
зате встиг раніше вже перехворіти (чи мо брехав?)
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10.09.2021 20:08 Відповісти
треба було розказати шмарклі, щоб перед концертом на стадіоні в День Незалежності всіх тестували.
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10.09.2021 19:53 Відповісти
Разумков заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6961
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10.09.2021 19:54 Відповісти
Вирішив втекти на лікарняний, поки слуги каламойши протягують «антиолігархічний» закон???
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10.09.2021 19:59 Відповісти
Нічого страшного - він вакцінований.

Важливо що відповідально до цього відноситься.
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10.09.2021 19:59 Відповісти
Yury Onofrichuk c50d5560.можешь дать пруф что Разумков вакцинований или тебе лишь бы в лужу пёрднуть?
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10.09.2021 20:27 Відповісти
Это Коля-насос немного извиняясь наподсосил. Жду шоу из Охматдета. Все в стиле квартала... Через неделю будет как огурчик.
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10.09.2021 20:00 Відповісти
Бустерную ему. Минздрав уже подал в розыск?
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10.09.2021 20:01 Відповісти
Он уже болел в ноябре. Опять???
https://www.capital.ua/ru/news/147965-spiker-rady-razumkov-zabolel-koronavirusom
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10.09.2021 20:02 Відповісти
Как там новость про Монголию? 98 % вакцинированных и заболевших, охренеть сколько, в пересчете на душу населения!
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10.09.2021 20:05 Відповісти
Не зовсім 98%. Там дві дози 65,5% одержали і багато хто з них - Спутнік-V.
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10.09.2021 21:29 Відповісти
Беда какая! Мой сосед тоже заразился триппером.
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10.09.2021 20:06 Відповісти
дивергент и конвергент! Уже не за горами война! Адепты Вакцины и Отритцатели! (с)
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10.09.2021 20:09 Відповісти
щепився і захворів? чи вирішив підняти імунітет вірусом?...
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10.09.2021 20:10 Відповісти
Та не щепився,они там никто не щепились,они " будут посмотреть",что з щепленими будет,а потом може и сами рискнут
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10.09.2021 20:45 Відповісти
В Україні немає людини яка хоча б декілька разів не перехворіла на грип. Разумков не виключення. Не дадуть йому померти, не дадуть...
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10.09.2021 20:11 Відповісти
Решил на время отскочить в сторону, беня-озорник что-то затевает. Отсюда и паника у клоуна и весь тот бред, который сейчас происходит. Ну а виноватую уже нашли, она там что-то про вагнеровцев бредит. Не виноватая она, он сам все рассказал. А эта только фальсифицирует. Тоже статья, но все-же поменьше измены.
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10.09.2021 20:24 Відповісти
Ломбардний лихвар чєкає на співчюття?
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10.09.2021 20:24 Відповісти
Співчуття… не можу писати - сльози заливають клавіатуру.
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10.09.2021 20:36 Відповісти
Вариантов несколько ..там наверху они ****** в жопу и заражены ВИЧ, а посему иммунитет у них отсутствует как после прививки, так и после болезни...
Вариант два банальный лохоторон
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10.09.2021 20:46 Відповісти
Карабас решил театр
На весь мир распространить,
И уменьшил всем зарплаты,
И вакцину стал варить

И послушный Буратино
Три вакцины себе взял
Потому,что деревяный
И умом ужасно мал...
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10.09.2021 21:03 Відповісти
Не может быть, ВООЗ в это не поверит. Это развод! Нас держат за лохов недорезанных! Это генное кидалово. Инфекционисты будут ржать! Я правильно написал, не илюзионисты. Ааааа...может попробовать Разумкова генно модифицировать???? Он должен дать пример стране! У кого есть бустерная доза??? Ну что.....шпильнем?
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10.09.2021 21:05 Відповісти
все просто. как раз на неделе будут голосовать "закон имени бени каломойского" и димасик разумный, чтобы не мараться о этот "закон", будучи кандидатом в *********** на следующих президентских выборах, мог смело говорить: "я за этот лютый пиз**ц не голосовал!"
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10.09.2021 21:05 Відповісти
Наполегливий...
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10.09.2021 21:15 Відповісти
На второй срок выдвинулся. Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 317
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10.09.2021 21:30 Відповісти
Нехай зранку повідомить на всю Україну як він покакав.
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10.09.2021 21:34 Відповісти
ты только что насрал, бес стеснений и привселюдно. Однако ты его опередил
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10.09.2021 21:39 Відповісти
Що сказати хотів?
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10.09.2021 21:43 Відповісти
За 10 місяців - другий раз захворів. Стабільність - ознака професіонала, однако!
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10.09.2021 21:48 Відповісти
З'їхав З базару.
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10.09.2021 22:04 Відповісти
в добрый путь!...ублюдок...
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10.09.2021 22:13 Відповісти
Учитывая сотни разновидностей короно вируса и то что тест не отличает обычный грип от ковида то лучше перетестируйся .Кроме того неверно выбранный уровень теста тоже дает положительный результат .
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10.09.2021 22:20 Відповісти
Все знакомые , кто пользуется этим простейшим профилактическим способом, уже полтора года не имеют проблем с Covid-19. в т.ч. и мои друзья в Израиле. Спасибо этому израильскому врачу. Только дослушайте до конца!
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10.09.2021 22:58 Відповісти
Привіт друзям з Ізраїлю Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8388
Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 970
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11.09.2021 10:34 Відповісти
Дешевле коробки спичек - смотреть и читать здесь - https://www.youtube.com/watch?v=VcqqiaDIVOQ&feature=youtu.be
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11.09.2021 10:43 Відповісти
А в 5 раз возможно заразится короной , - а оказывается Возможно , в политических целях для выхода сухим из Воды.
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10.09.2021 23:06 Відповісти
То может сифилис?
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11.09.2021 11:06 Відповісти
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, скоро и погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Сколько Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:56 Відповісти
Захворювання після прививки і не першої доводить що вакцина не ефективна або ефективна тільки на певний вид штаму.А так як у світі майже щотижня знаходять новий штам робить вакцинацію недоцільною.Це просто заробляння та відмивання коштів на тому що нічого не гарантує.
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11.09.2021 16:39 Відповісти
🟦Всем кто надумает сделать прививку от фирмы Pfizer знайте .Что через 10 месяцев после второй вакцины нужно получить третью .Через месяц в Чехии ,пожилые люди и мёд работники будут вакцинировать опять..🟦
Думаю что это до бесконечности , фармацевты рубят бабки ,как шальные ..,
Замкнутый круг…
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11.09.2021 19:24 Відповісти
Разумков повторно заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 166"мёд работники будут вакцинировать опять.."
Мёд работники это кто, Сергій Пасічний?
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12.09.2021 08:51 Відповісти
Медицинские работники и социальные работники
Опечатка , моя ошибка , спасибо за внимательность.
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12.09.2021 11:27 Відповісти
 
 